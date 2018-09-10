«Учителя на нас обижались» Ижевчанка рассказала, почему забрала сына на семейное обучение и с какими трудностями пришлось столкнуться

СЕГОДНЯ 12:03 2018-09-10T12:27:33+03:00

Изменить размер текста: A A

За последние три года число детей, которые переводятся на семейное образование в Ижевске, увеличилось в полтора раза. Если в 2015 году дома обучался лишь 91 ребенок, то в 2017-м на домашнем обучении находились уже 159 ребят. Почему родители забирают детей из школы и с какими трудностями они сталкиваются, выяснила «Комсомолка».

СЫН «ПОНИК»

Фото: личный архив героя публикации

- У меня двое детей, и они оба на семейном образовании, - рассказывает ижевчанка Наталья. – Дочке осенью будет 7 лет, а сыну уже 11. Сейчас я знаю десятки семей, чьи дети учатся дома. Но раньше не знала никого.

Перевести сына на домашнее обучение Наталья решила, когда Арсений закончил второй класс.

- Он поник, пропал блеск в глазах, - говорит Наталья. – Любопытный от природы, сын всегда посещал много кружков. Но из-за уроков физически перестал успевать ходить на те занятия, которые любит. Мы поняли, что такая учеба не подходит нам по смыслу жизни. Нам – это я имею в виду всю семью: и ребенка, и родителей.

Арсений сам спросил у родителей, можно ли учиться по-другому, не в школе. И они пошли мальчику навстречу.

- В школе на наше решение отреагировали плохо - учителя восприняли это как личную обиду, - говорит Наталья. – Но выбора у них не было. Мы написали заявление в Управлении образования Ижевска, что переходим на семейное обучение, и с этим документом пришли в школу. А потом аналогичное заявление на имя директора написали в школе. Сейчас, конечно, уже никакой обиды учителей нет.

ОТДЫХ ПО РАСПИСАНИЮ

Уже три года Арсений находится на семейном обучении и, почувствовав запах свободы, не планирует возвращаться обратно в школу.

- В начале года мы получаем от школы учебный план. Затем на консультации договариваемся с педагогами, в какой форме какой предмет необходимо сдавать, - объясняет Наталья. - Мы делим всё на блоки: часть сдадим в начале года, часть - в конце, а что-то можем сдать уже сегодня. Думаем, каким предметам нужно уделить больше внимания, дополнительно привлечь специалистов, а какие пройдем самостоятельно.

Расписание Арсения составляется на весь год, но оно может быть скорректировано. Помимо обычных школьных предметов, сюда входят арт-фехтование, театр, айкидо, бассейн, робототехника, шахматы, курсы по коммуникативным технологиям и современные «Теория и решение изобретательских задач».

Фото: личный архив героя публикации

Все школьные предметы Арсений проходит либо дома самостоятельно или приходит на групповые занятия в интеллектуальном клубе, которым руководит его мама Наталья. В клубе он занимается вместе с разными ребятами, такими же как он – на семейном обучении, есть заочники или обычные школьники, мечтающие подтянуть предмет.

По некоторым предметам мальчик заметно опережает своих одноклассников.

- В этом году у одноклассников сына добавляется история, а мой уже изучал ее весь прошлый год. Я считаю, что невозможно изучать литературу Древней Руси, если ты не знаешь историю Древней Руси, - удивляется Наталья. – Но мы не стараемся опережать школьную программу. Здесь мы говорим о метапредметном подходе.

Фото: личный архив героя публикации

Кстати, есть в расписании Арсения и время для отдыха.

- У Арсения много друзей разных возрастов, мальчиков и девочек. Лучший друг тоже на семейном образовании, с другими ребятами объединяют общие интересы. Это и есть та социализация, которая должна быть в нормальном обществе - когда умеешь общаться с разными людьми, разного возраста и разных интересов, - говорит Наталья.

КОМУ ПОДОЙДЕТ СЕМЕЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ?

Тем временем, мнения специалистов по поводу семейного образования расходятся.

- Образованием детей должны заниматься специалисты, - считает врач-психотерапевт Люцина Лукьянова. - Нанимая репетиторов домой или обучая детей самостоятельно, родители рискуют социальной адаптацией ребенка. Особенно я бы не рекомендовала домашнее обучения детям девиантного поведения – их часто пытаются отправить в изолированную среду, чтобы они никому не мешали и сами не отвлекались во время обучения. Мой опыт работы говорит о том, что это ошибка – думать, что дети, оставаясь дома в спокойной обстановке с родителями или репетиторами, станут усидчивыми и усвоят больше знаний. Мой опыт работы с детьми показывает, что по сравнению с детьми из школ их уровень падает. Опасность домашнего обучения в том, что дети могут стать «маугли», и их не примет общество. Если вы живете в деревне или коттеджном поселке, лучше всего организовывать обучение в группах.

Однако некоторые специалисты считают, что есть в такой форме обучения и плюсы.

- Из очевидных плюсов – это индивидуальный подход. Можно заниматься в удобное для ребенка и родителя время, не нужно рано просыпаться, чтобы четко прийти к 8.30 в школу. Если ребенок «сова» - занятия можно проводить во второй половине дня, а потом отсыпаться до обеда. Социализация при этом, на мой взгляд, особо не пострадает, поскольку еще остаются различные секции и кружки, хобби, прогулки и многое другое. Кроме того, если что-то с семейным образованием не сложилось, вернуться в школу можно в любой момент, - считает Олег Иванов, психолог, конфликтолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов. - Однако трудности могут возникнуть с соблюдением графика: все-таки дисциплина в школе строже, а с мамой (как считает ребенок) всегда можно договориться.

Кроме того, по мнению специалистов, семейная форма обучения подходит далеко не всем.

- На наш взгляд, семейная форма образования больше подходит ребенку-индивидуалисту, который привык быть всегда в центре внимания и одобрения. В современных начальных классах до 30 учеников и внимание делится на всех, - говорит Ольга Чернышева, учитель начальных классов, почетный работник общего образования России. - Также семейная форма получения образования подойдет детишкам с ослабленным здоровьем. Им нужен щадящий режим деятельности и медленный темп обучения. Чаще всего такие дети не посещали детский сад и в 1 классе они резко выделяются из группы детей. Им труднее адаптироваться и привыкнуть к ритму и шуму большой школьной семьи.

Но сходятся эксперты в одном – забирая ребенка из школы, родители должны быть готовы столкнуться с последствиями этого решения. Например, в старших классах ребенок может захотеть вернуться в школу. И тут могут возникнуть трудности.

- Если ребенок после семейной формы образования приходит в школу, то там его встречает сформировавшийся коллектив сверстников, в котором ему придется подчиниться установленным правилам и законам, без права голоса. В таком случае лучше будет найти школу, в которой формируется новый класс, чаще это бывает в 5 классе. Тогда у детей равные условия, но разный опыт обучения в коллективе, - обращает внимание Ольга Чернышева.

СПРАВКА «КП»

Семейное образование – форма получения образования в России, которая предусматривает изучение общеобразовательных программ вне школы, например, дома. Она дает право учащимся проходить промежуточные аттестации в школе, а также обязательно сдавать ОГЭ в 9 классе и ЕГЭ в 11. Для получения допуска к ним учащиеся должны сдать предварительно промежуточную аттестацию.

Семейное образование, раньше малораспространенное в Ижевске, с каждым годом набирает популярность. Только за год количество желающих учить своего ребенка вне школы выросло на 40 человек.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».