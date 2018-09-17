Жители ижевской многоэтажки обустроили во дворе спортплощадку с тренажерами

СЕГОДНЯ 11:53 2018-09-17T11:57:16+03:00

На это они не потратили ни рубля

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Во дворе дома по улице Красногеройская, 105 в Ижевске появилась площадка с необычными тренажерами! Они предназначены для детей, занимаются на них ребятишки со всей округи. Причем установка и оборудование такой площадки не стоили жильцам ни рубля. Как рассказал Председатель ТСЖ Станислав Широбоков, осенью прошлого года он ездил в Москву по личным делам и случайно увидел, что старые тренажеры хотят сдать в металлолом.

– Я спросил, могу ли я их забрать. Мне разрешили, и на своей машине я привез их в Ижевск, – рассказывает Станислав. – Но сразу устанавливать тренажеры не стали, потому что «на носу» была зима.

Фото: Диля Ахмадишина

На собрании жильцы дома поддержали идею обустройства спортплощадки.

– Все работы мы с жильцами мужчинами делали вечером, после работы. За 4 дня площадка была готова! Жители дома помогали с бетонированием площадки и завозом ПГС, – делится Станислав.

Фото: Диля Ахмадишина

– Все тренажеры подходят только для дошкольников, но и есть один велосипед для взрослых. Его нам подарило другое ТСЖ, когда увидели мой пост в соцсетях о площадке. Теперь на площадке можно заниматься всей семьей.

Для тех, кто хочет отдохнуть, пока дети играют, в ТСЖ решили общими усилиями сделали и скамейку.

Сейчас на площадке функционирует 5 тренажеров: велосипеды разных размеров, бегунки и даже беговая дорожка. Только вот последняя, к сожалению, пришла в негодность.

Фото: Диля Ахмадишина

– Мы следим за тренажерами, но поломки неизбежны. Так, например, сначала на беговой дорожке порвалось покрытие, а потом украли еще одну деталь. Мы решили потратить 2 500 рублей, и заменить деталь на новую, – подытожил Председатель ТСЖ.