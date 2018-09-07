30 талантливых управленцев: в Ижевске подвели итоги конкурса «Команда Удмуртии»

СЕГОДНЯ 17:50 2018-09-07T17:50:10+03:00

Подобные конкурсы по поиску кадров могут стать регулярными Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Подробнее о конкурсе и представленных на нем проектов

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В эту пятницу, 7 сентября, стали известны имена 30 победителей управленческого конкурса «Команда Удмуртии». Награды лучшим из лучших в резиденции главы и правительства Удмуртии вручил лично руководитель региона Александр Бречалов.

Подробнее о конкурсе, победителях и их проектах рассказывает «Комсомолка».

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КОМАНДУ УДМУРТИИ»

- Это действительно крутые проекты не по форме, а по содержанию. Даже если половина из предложенных проектов реализуется, я буду считать, что конкурс удался. Мы заинтересованы в усилении команды. Уверен, что с вами мы будем работать и дальше, для каждого будет подготовлено предложение. Добро пожаловать в Команду Удмуртии, - приветствовал финалистов и победителей Александр Бречалов.

С мая месяца, когда стартовал конкурс «Команда Удмуртии», они трудились не покладая рук, чтобы доказать – они достойны попасть в Команду Удмуртии. Изначально на конкурс заявилось 562 человека. 104 из них прошли в полуфинал, 51 дошли до финального этапа. Их разбили на 10 команд, каждая из которых начала работу над проектом совместно с организациями-партнерами. На последний, самый важный этап, ушло почти два месяца.

6 сентября на долгожданном финале в ижевском Дворце детского (юношеского) творчества конкурсанты защитили свои проекты перед членами экспертного совета. В него вошли финалисты конкурса «Лидеры России», сотрудники правительства Удмуртии, общественники. Один из членов жюри, председатель правительства республики Ярослав Семенов, выступил перед участниками с напутствием.

– Если перефразировать известную фразу: «В «Команду Удмуртии» попал – гордись, не попал – радуйся», – выступил премьер-министр.

Он также добавил, что идеи всех команд будут приняты во внимание.

– Каждый из финалистов сможет внести свой вклад в развитие Удмуртии, даже если он не стал победителем. Есть проекты, которые мы начнем реализовывать прямо сейчас – это новые форматы управления и предложения, связанные с позиционированием республики. Это успешный опыт, который мы будем реализовывать в дальнейшем, – отметил Семенов.

Победителями стали 30 человек, пятеро из которых получили предложения о работе в республиканских ведомствах и проектах.

О начале конкурса «Команда Удмуртии» объявили в мае этого года. Его задача – найти талантливых управленцев и создать сильный кадровый резервФото: Диля Ахмадишина

ЧТО ЗА ПРОЕКТЫ

Продвижение бренда WaterMill. Это прибор для электромагнитной обработки воды и устранения накипи, который повышает энергоэффективность оборудования. Финалисты конкурса разработали маркетинг-стратегию развития бренда. Работа велась в части визуализации прибора, продвижения его в медиапространстве, внедрения его в программы энергоэффективности регионов.

Проект #ПоделисьУдмуртией – реализован совместно с Национальным центром декоративно-прикладного искусства и ремесел республики. Задачей финалистов стало повышение узнаваемости центра, а также увеличение продаж сувенирной продукции. Идеей конкурсантов стало создание наборов-конструкторов, чтобы собрать удмуртскую игрушку-оберег своими руками.

Создание модели Единой информационной системы «Моя карьера!». Проект был заказан министерством образования и науки Удмуртии. Система «Моя карьера!» позволит обеспечить пользователей информацией о возможностях получения образования в республике, узнать о вакансиях по нужным специальностям.

«Центр столичного образования» – проект, реализованный совместно с администрацией Ижевска. Это проектный офис для разработки предложений, направленных на развитие системы образования, удовлетворяющей запросы общества.

Развитие детских и подростковых клубов. Задачей финалистов конкурса стала разработка стратегии развития детских, подростковых и молодежных клубов города Ижевска (расположенных в районах), чтобы те стали привлекательными для юного поколения и отвечали запросам современной молодежи.

Платформа «Сделай город». Это проект по созданию онлайн-сервиса, в котором каждый житель Ижевска сможет напрямую общаться с представителями управляющих компаний, застройщиков, городских служб для эффективного и бесконфликтного решения проблем. Через год финалисты планируют внедрить проект по всей стране.

Продвижение ХК «Ижсталь». Задача проекта – привлечь болельщиков, увеличить число продаваемых билетов на матчи «сталеваров» и, тем самым, повысить привлекательность клуба для инвесторов. Финалисты предложили несколько вариантов решения проблемы, а также приступили к активному продвижению клуба в социальных сетях и на различных мероприятиях.

Линейка детских игрушек была разработана совместно с ООО «Радиан». Предприятие занимается производством изделий из пластмассы. По словам финалистов, окупаемость проекта составит не более 1,5 лет.

«Проектный офис Удмуртии» – проект, заказанный региональным молодежным движением «Креативный капитал». Цель – создание в Удмуртии к 2020 году проектного офиса для обеспечения юридической поддержки, помощи в преодолении административных барьеров для тех, кто хочет реализовать собственную инициативу. Проектный офис позволит также создавать механизмы финансовой поддержки проектов, распространять лучшие образовательные практики.

«Ярмарка социальных франшиз». Над этим проектом финалисты конкурса работали совместно с фондом поддержки местных инициатив «Сообщество». Его задача – отбор и распространение практик в социальном направлении. Это культура, помощь людям, молодежное самоуправление и политика, решение актуальных проблем по оказанию медицинской помощи населению, благоустройство территорий.

Самому старшему участнику конкурса 56 лет, самой молодой участнице – 21 годФото: Диля Ахмадишина

30 ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

Антон Абрамов («Сделай город»)

Павел Андрамонов (Продвижение бренда WaterMill)

Елена Ахмедзянова («Центр столичного образования»)

Ольга Баженова (Проект #ПоделисьУдмуртией)

Алексей Бессонов (Развитие клубов)

Наталья Бочкарева (Линейка детских игрушек)

Яков Вдовин (Развитие клубов)

Иван Вершинин (Продвижение бренда WaterMill)

Евгений Герасимов («Моя карьера!»)

Феликс Гибадуллин (Линейка детских игрушек)

Марианна Голова («Ижсталь»)

Александр Демин (Линейка детских игрушек)

Виталий Изместьев (Развитие клубов)

Илья Колпаков (Линейка детских игрушек)

Кирилл Кондаков (Развитие клубов)

Тедор Куталиа («Сделай город»)

Ольга Меркушева (Развитие клубов)

Сергей Романов («Моя карьера!»)

Константин Русинов («Моя карьера!»)

Максим Рылов («Моя карьера!»)

Дмитрий Рябов («Сделай город»)

Айрат Сибгатуллин (Проект #ПоделисьУдмуртией)

Роман Скобкарев («Ижсталь»)

Алексей Соболев («Ижсталь»)

Игорь Степанов («Ярмарка социальных франшиз»)

Михаил Фоминов («Ижсталь»)

Григорий Шаляпин («Сделай город»)

Виктор Шестаков («Ярмарка социальных франшиз»)

Софья Шубина (Продвижение бренда WaterMill)

Татьяна Шумихина («Ярмарка социальных франшиз»)

В экспертный совет, который оценивал участников, вошли финалисты конкурса «Лидеры России», сотрудники правительства Удмуртии, общественникиФото: Диля Ахмадишина

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Предложения о работе

В пятницу, 7 сентября, в Ижевске подвели итоги конкурса «Команда Удмуртии», который начался в мае этого года и был направлен на создание кадрового резерва управленцев. В результате пятеро финалистов конкурса уже получили предложения о работе в различных ведомствах и проектах. (продолжение)