2018-09-11T09:55:56+03:00
Общество

Продление дорог в Ижевске: появится ли дорога-дублер Холмогорова и «мост» в «Металлург»?

«Комсомолка» выяснила, какова судьба знаменитых дорожных проектов
Юрий АБАШЕВ
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Улица 10 лет ОктябряУлица 10 лет ОктябряФото: Сергей ГРАЧЕВ
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Ежедневно на улицах появляется все больше новых машин. Город простаивает в пробках - решить эту проблему могло бы продление нескольких дорог, которые связывают между собой ключевые районы Ижевска. «Комсомолка» решила вспомнить, какие дорожные проекты предлагались, и какие из них могли бы решить имеющиеся проблемы.

Проспект Калашникова

Что предлагали?

Реконструировать проспект, который должен протянуться от улицы Бабушкина до 40 лет Победы, планировали к юбилею Михаила Калашникова в 2019 году с участием в том числе федеральных средств. Закончить реконструкцию предполагали в 2020 году. Кстати, проспект Калашникова внесен в Генплан города еще в 90-е годы, он должен был разгрузить улицу 10 лет Октября и улицу Ленина.

Сквозь этот лес пройдет проспект Калашникова Фото: Архив «КП» в Ижевске

Сквозь этот лес пройдет проспект КалашниковаФото: Архив «КП» в Ижевске

На какой стадии?

– В 2019 году за счет средств бюджета Ижевска осуществляется подготовка документации по планировке территории будущего отрезка проспекта Калашникова. После подготовки документации она будет отправлена на публичные слушания, – прокомментировали в городской администрации.

Участок будущего проспекта Калашникова Фото: Архив «КП» в Ижевске

Участок будущего проспекта КалашниковаФото: Архив «КП» в Ижевске

Дублер Холмогорова

Что предлагали?

В конце 2017 года бывший глава Ижевска Юрий Тюрин объявил о планах соединить улицы Фруктовую и Удмуртскую, создав дорогу-дублер улицы Холмогорова. Это помогло бы ее разгрузить. Мнение жителей по этому вопросу разделилось: одни ижевчане согласились с важностью подобного проекта, а другие испугались, что строительство новой трассы повлечет вырубку «холмогоровского леса».

На какой стадии?

В марте 2016 года было принято решение о подготовке проекта планировки, однако в октябре 2017 года распоряжение признали утратившим силу. Разработка документации была приостановлена, и строительство дороги в 2019 году не состоится.

Дублер ул. Холмогорова расположен севернее и выделен красными полосками. Фото: izh.ru

Дублер ул. Холмогорова расположен севернее и выделен красными полосками. Фото: izh.ru

«Мост» в «Металлург»

Что предлагали?

Лет пять назад планировалось продлить ул. 10 лет Октября через реку Подборенку с помощью 100-метрового моста до «Металлурга».

Так и не воплощенная концепция. Фото: izh.ru

Так и не воплощенная концепция. Фото: izh.ru

На какой стадии?

– Предполагаемый срок строительства участка дороги и мостового сооружения обозначен расчетным сроком до 2035 года, то есть на срок действия Генерального плана города Ижевска, – сообщили в Управлении благоустройства и транспорта Ижевска.

Продление Автозаводской

Что предлагали?

Один из самых обсуждаемых проектов – продление улицы Автозаводской до Воткинского шоссе, который разгрузил бы переулок Копровый и улицу 9-го Января.

В августе 2017 года был объявлен конкурс на создание проекта продления ул. Автозаводской до Воткинского шоссе. Позже был заключен контракт между Горстроем и «Удмуртггазпроектом», по которому последний занимался разработкой планировки территории и инженерными изысканиями.

Продление Автозаводской Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Продление АвтозаводскойФото: Сергей ГРАЧЕВ

На какой стадии?

Однако в 2018 году средств на реализацию не хватило. Госконтракт был расторгнут, работы по нему закончились еще в январе 2018 года.

Будут ли реализованы?

Почти все эти дороги заложены в Генплане Ижевска – это значит, что они должны появиться до 2035 года. Ведется ли какая-то работа по ним сейчас?

– Пока рано говорить о поиске средств для этих объектов. Их надо включать в программу «Комплексного развития транспортной инфраструктуры», затем уже готовить все необходимые документы, и только тогда уже искать финансирование совместно с республиканскими властями, которые в свою очередь обращаются «выше». Но такой программы нет. Просто так «взять и сделать» мы не можем. Ускорить ее разработку не позволяют постоянные изменения в генплане, – сообщил замначальника Управления архитектуры и градостроительства Ижевска Дмитрий Вако.

По его словам, дороги, которые не успеют построить к моменту окончания срока действия генплана, никуда не денутся. Просто сроки будут сдвигаться. Штрафов и других санкций за это нет.

– Все упирается в разработку программы комплексного развития. Надеемся, что после внесения изменений в генплан мы за нее возьмемся и потихоньку, со временем, приступим к разработке документаций, актуализации уже имеющихся проектов, ну и к дальнейшей их реализации. Шансы на воплощение этих проектов в жизнь есть также при включении их в федеральные программы с соответствующим финансированием.

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