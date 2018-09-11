Прививки от гриппа: где поставить, когда прививаться и кому положена бесплатная?

СЕГОДНЯ 12:08 2018-09-11T13:12:57+03:00

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На календаре – осень, а это значит, что совсем скоро добрая половина Ижевска сляжет с гриппом или простудой. Так, в прошлом году гриппом переболели порядка 4 тысяч челоовек. По мнению специалистов, именно сейчас, до начала эпидсезона, следует подстраховаться и поставить прививку. Кто имеет право на бесплатную вакцину, где можно ее поставить и когда это сделать, разбиралась «Комсомолка».

ПОЧЕМУ НУЖНО ПРИВИВАТЬСЯ СЕЙЧАС?

По словам специалистов, ставить прививку нужно до подъема заболеваемости – в конце августа, в сентябре или октябре. Это не случайно – для выработки иммунитета нужно в среднем 3-4 недели.

КАКОЙ ГРИПП ЖДЕМ?

По словам специалистов, в этом году в Удмуртии ждут пандемический вирус гриппа, который вызывает высокую заболеваемость и смертность, а также штаммы вируса «Гонконг» и «Колорадо».

Штамма вируса гриппа АН3N2, который назвали «Гонконг», вызывает осложнения на сердечнососудистую систему, очень опасен для детей дошкольного и младшего школьного возраста, пожилых людей, отмечают специалисты.

«Колорадо» был зарегистрирован в апреле - мае 2018 года, также вызывал высокую заболеваемость. Вирус группы В считается менее агрессивным и вызывает более легкие формы болезни. Этой форме чаще подвержены дети.

ЧЕМ ПРИВИВАЮТ В ЭТОМУ ГОДУ?

Как нам рассказала Елена Данилова, главный внештатный специалист Минздрава Удмуртии по вакцинопрофилактике, в этом году взрослых прививают препаратами российского производства «Совигрипп», а детей – «Совигрипп» и «Ультрикс». Ставить прививки будут только здоровым детям и взрослым, единственное противопоказание – наличие реакции на куриный белок.

Фото: Ившин Константин

МОЖНО ЛИ ПОСТАВИТЬ ПРИВИВКУ БЕСПЛАТНО?

В плановом порядке предусмотрена бесплатная вакцинация для детей с 6 месяцев; школьников с 1 по 11 классы, ребят, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; взрослых, работающих по отдельным профессиям и должностям (например, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы); беременных женщин; взрослых старше 60 лет; лиц, подлежащих призыву на военную службу; лиц с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением. Остальные жители могут сделать прививку платно.

Однако, по словам Елены Даниловой, вакцины в республике достаточно. А это значит, что привиться бесплатно смогут и другие жители.

- Если вы придете в поликлинику по месту жительства и изъявите желание привиться против гриппа, то, при наличии вакцины в больнице прививку вам поставят бесплатно, - прокомментировала Данилова.

ГДЕ ПОСТАВИТЬ ПРИВИВКУ?

- в прививочных кабинетах медицинских организаций по месту обслуживания

- в Республиканском консультативном центре иммунопрофилактики (ул. Труда, 17а)

- в Республиканской клинической инфекционной больнице (ул. Труда, 17)

Прививку можно поставить на выездной вакцинации. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Адреса:

8 сентября с 11.00 до 14.00 – в здании медицинского пункта Зоопарка Удмуртии

8 сентября с 11.00 до 14.00 – на 3-м этаже ТРЦ «Талисман» (ул. Холмогорова, 11)

8 сентября с 11.00 до 16.00 – в ТЦ «Флагман» (ул. Удмуртская, 255б)

10 сентября с 10.00 до 16.00 – в ТЦ «Эльгрин» (ул. 10 лет Октября, 53)

11 сентября с 10.00 до 16.00 – в ТЦ «Аксион» (ул. К. Маркса, 191)

12 сентября с 10.00 до 16.00 – в ТЦ «Эльгрин» (ул. 10 лет Октября, 53)

13 сентября с 10.00 до 16.00 – в ТЦ «Аксион» (ул. К. Маркса, 191)

14 сентября с 10.00 до 16.00 – в офисном центре «Аксион» (ул. К. Маркса, 219а)

15 сентября с 11.00 до 14.00 - в центре русской культуры «Русский дом», парке Космонавтов

2 октября с 10.00 до 14.00 – в центре русской культуры «Русский дом», парке Космонавтов

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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