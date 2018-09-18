Фоторепортаж: В Ижевске на Центральную площадь выкатили военную технику

СЕГОДНЯ 11:33 2018-09-18T11:49:08+03:00

Во вторник, 18 сентября, в Ижевске на Центральную площадь выкатили уникальную и интересную военную технику. Это сделали в рамках празднования Дня оружейника. Как рассказывает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, жители смогут увидеть, например, ЗРК «Тор-М2К» и ЗРК «Тор-М2». Эти комплексы предназначены для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов. При этом система «Тор» сама контролирует обозначенное воздушное пространство и самостоятельно сбивает все воздушные цели, не опознанные системой «свой-чужой».

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Сфотографироваться можно с зенитным ракетным комплексом «Оса-АКМ» и ЗИС-5 с Катюшей. Они, кстати, становятся неизменными участниками Парада Победы в Ижевске.

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Из менее масштабных, но не менее впечатляющих автомобилей, есть ГАЗ АА (полуторка) с пулемётом Максим, тачанка, американский джип Виллис, автомобили ГАЗ 67, ГАЗ-М1, ГАЗ-М20, ГАЗ-69, ГАЗ-51А, УРАЛ-ЗИС.

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

А еще есть бронеавтомобиль Астейс, электромотоциклы ИЖ, БАС Соратник и Нахлебник, гражданский электромобиль UV-4.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Всю эту технику можно будет посмотреть в течение двух дней, 18 и 19 сентября, с 10:00 до 19:00. Вход свободный для всех желающих.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

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