Вторая жизнь пластиковой бутылки: как в Ижевске решается вопрос с переработкой мусора

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-11T16:01:28+03:00

К концу года на одном из предприятий Удмуртии будет разработана технология для разделения фольги и картона. Проще говоря, начнут переработку тетрапака Фото: Юлия ЛЕБЕДЕВА

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С недавнего времени в ижевских дворах стали появляться железные контейнеры с табличкой «пластик, стекло, металл, полиэтилен, тетрапак». Сейчас их всего 45, на следующей неделе добавится еще 10, а в 2019 году их появится порядка 1000 штук и стоять они будут в каждом дворе города. Раз в шесть-семь дней их содержимое увозит специальный мусоровоз и отвозит в пункт сортировки, чтобы бывшая пластиковая тара получила вторую жизнь. Но обо всем по порядку.

СВОЙ ИЛИ НЕМЕЦКИЙ?

Во дворе дома №106 на улице Ленина стоит большой железный контейнер зеленого цвета с желтой крышкой. На корпусе бака висит табличка, где перечислены виды мусора, которые можно сюда выбрасывать. Это пластик, стекло, металл, полиэтилен, тетрапак. Но больше всего здесь бутылок из пластика и полиэтиленовых пакетов. Еще один двор – на 40 лет Победы, 98. На глазах журналистов дворник подходит к сетке серого цвета, на которой есть два отверстия, защищенные резиновыми «крышками». В них, по одному, он отправляет смятые бутылки из-под газировки, шампуней, моющих средств. Во дворе на улице Ленина стоит контейнер отечественного производства, во дворе на 40 лет Победы – немецкого. Пластиковые ставить нельзя – их поджигают.

– Сейчас мы ставим во дворах разные контейнеры. Это своего рода тестирование, чтобы понять – какой лучше. По цене-качеству, – сообщил руководитель «Спецавтохозяйства» Иван Маринин присутствующим.

Компания, которую он возглавляет, выбрана региональным оператором в сфере оборота твердых коммунальных отходов (ТКО). С 1 января 2019 года она приступит к своим обязанностям, в том числе в их ведении будут находиться контейнеры для раздельного сбора мусора. Только в Ижевске их нужно установить около 1000 штук.

Контейнер для раздельного сбора мусора отечественного производстваФото: Юлия ЛЕБЕДЕВА

Пока что «Спецавтохозяйство»устанавливает их за свой счет. Однако с нового года эти расходы лягут на плечи жителей. В тариф будет заложена вся цепочка – затраты на сбор, транспортирование, сортировку, переработку и захоронение отходов. Пока что Маринин не готов назвать даже примерную сумму, которая ежемесячно будет появляться в наших платежках.

– Сейчас мы обсуждаем этот вопрос, изучаем технологию каждого процесса. Начиная от мусоровозов, заканчивая местом производства контейнеров. В ноябре мы со всеми расчетами выйдем в правительство за тарифом, – добавил глава«Спецавтохозяйства».

Контейнер немецкого производстваФото: Юлия ЛЕБЕДЕВА

СОРТИРОВКЕ НУЖНО ПОПОЛНЕНИЕ

Но вернемся к нашему сырью для переработки. Мусоровоз объезжает площадки с контейнерами для раздельного сбора мусора раз в шесть-семь дней, после чего везет их на полигон «Чистый город» по Нылгинскому тракту, где установлена мусоросортировочная станция. Сейчас это небольшой гараж из алюминиевого профиля, внутри которого установлены ленты. По ним пластиковые бутылки отправляются в моечное отделение, после чего спрессовываются и отправляется в Пирогово, в компанию «Флекс». Но об этом чуть позже.

Привезенный мусор вручную сортируется работниками – по 15 человек в смене. Они отделяют пластик от прочих отходов, отправляют его на ленту. Важное замечание: пока что в Удмуртии налажена переработка только пластиковых бутылок, поэтому стекло, металл, полиэтилен, тетрапак складируют и отправляют в другие регионы.Крышки от пластиковых бутылок также сортируются отдельно. Для отделения пластика от груды органического мусора в пределах одного 15-кубового мусоровоза требуется 40-60 минут – это от 16 до 20 машин за смену. В том случае, если в мусоровозе только пластик, стекло и так далее – скорость сортировки мусора увеличится в 5 раз.

– Мощность этой станции 40 тысяч тонн в год. В перспективе мы планируем построить завод по переработке отходов мощностью 250 тысяч тонн в год. Таким образом, мы закроем потребность в переработке мусора, – говорит министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денис Удалов.

Брикеты с мусором на полигоне, готовые к дальнейшей переработкеФото: Юлия ЛЕБЕДЕВА

Для его строительства нужен инвестор. Пока что у республики такого нет, однако создание единого оператора в сфере ТКО способно решить эту проблему.

– Именно регоператор вырабатывает политику и защищает тариф. Если заложит в тариф определенную инвестиционную составляющую, это задаст темп, – объясняет Удалов.

Новый завод, к слову, уже есть в территориальной схеме обращения с отходами. Он расположится вблизи Нылгинского полигона. Там будет до пяти линий сортировки пластика (у «Чистого горда» всего одна), плюс линия «грохота» – линия отделения органики, что также автоматизирует часть процессов.

ИЗ БУТЫЛКИ – В ЛЕНТУ

ООО «Флекс», согласно данным ЕГРЮЛ, зарегистрировано в 2014 году. Основным видом деятельности организации является обработка вторичного неметаллического сырья. В цех на окраине города везут спрессованные тюки пластиковых бутылок с полигона. Здесь они измельчаются в пластиковую крошку и отправляются на расплавку. Из растопленной массы формируются ленты, которые охлаждаются в воде и скатываются в рулоны. Один рулон – 1200 метров. Эту ленту можно видеть, например, при покупке мебели или крупной бытовой техники – ею фиксируют коробки.

–В среднем за 12-часовую смену мы производим 70-80 лент.На них уходит тонны 2 пластика. Если лента выходит с дефектами, мы тут же плавим ее заново. Получается безотходное производство. Все фантики от бутылок мы отдаем другим предприятиям, которые занимаются уже их переработкой, – рассказал замдиректора по производству «Флекс» Иван Ляпаев.

На выходе – ленты, полностью сделанные из вторсырья. По словам председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова, цвет ленты может быть разным – в зависимости от пожелания заказчика.

–Из «тела» бутылки можно делать ленты, из крышки можно производить коврики, шланги. Но это уже немного другое производство. Его тоже надо будет изучить, – добавил Семенов.

Пожелание властей республики – увеличение переработки мусора. При развитии сортировки, увеличится число предприятий республики, способных перерабатывать отходы. А, значит, отправлять в другие регионы Удмуртии придется меньше.

Кстати, эта пластиковая крошка может использоваться в дорожной отрасли.

Готовая упаковочная лента из старого пластикаФото: Юлия ЛЕБЕДЕВА

ЧУТЬ-ЧУТЬ ОФИЦИАЛЬНО

В ближайшие годы Удмуртия планирует попасть в приоритетный федеральный проект «Чистая страна». Задача проекта – помочь регионам снизить процент захоронения твердых коммунальных отходов и ликвидировать объекты накопленного вреда окружающей среде, которые представляют наибольшие экологические риски. По словам Дениса Удалова, в республике разработают проектно-сметную документацию на пять полигонов: Сарапула, Можги, Воткинска, Глазова и Якшур-Бодьи. Из бюджета на эти цели выделили 12 млн рублей.

– Сейчас наша задача – сделатьпроектно-сметную документацию, получить экспертизу и с полным комплектом этих бумаг претендовать на федеральные деньги. Мы сделаем все для того чтобы в нее попасть. Мы очень внимательно за этим следим потому что эта ошибка будет стоить нам региональных денег. Мы понимаем, что это надо делать. Если мы не попадем в программу, то придется делать это за счет средств субъекта, – рассказал Ярослав Семенов.

Все процедуры, по словам представителей власти, займут чуть больше года.

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