2018-09-19T09:08:52+03:00
Общество

Прямая трансляция открытой студии радио «КП»-Ижевск» на Форуме оружейников России

Общаемся с экспертами оружейной отрасли страны
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В среду, 19 сентября, начался второй день масштабного Форума оружейников России, который проходит в Ижевске. И продолжает свою работу открытая студия радио «Комсомольска правда»-Ижевск» (12+).

В течение дня будем общаться с различными экспертами и политиками. Присоединяйтесь к нам на волне 107.6 ФМ и смотрите прямые трансляции на сайте и в нашей группе «ВКонтакте».

Запись открытой студии 18 сентября.

Открытая студия радио КП-Ижевск.

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