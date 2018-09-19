Прямая трансляция открытой студии радио «КП»-Ижевск» на Форуме оружейников России
В среду, 19 сентября, начался второй день масштабного Форума оружейников России, который проходит в Ижевске. И продолжает свою работу открытая студия радио «Комсомольска правда»-Ижевск» (12+).
В течение дня будем общаться с различными экспертами и политиками. Присоединяйтесь к нам на волне 107.6 ФМ и смотрите прямые трансляции на сайте и в нашей группе «ВКонтакте».
Запись открытой студии 18 сентября.
Открытая студия радио КП-Ижевск.
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