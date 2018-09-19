Прямая трансляция открытой студии радио «КП»-Ижевск» на Форуме оружейников России

СЕГОДНЯ 08:53 2018-09-19T09:08:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 19 сентября, начался второй день масштабного Форума оружейников России, который проходит в Ижевске. И продолжает свою работу открытая студия радио «Комсомольска правда»-Ижевск» (12+).

В течение дня будем общаться с различными экспертами и политиками. Присоединяйтесь к нам на волне 107.6 ФМ и смотрите прямые трансляции на сайте и в нашей группе «ВКонтакте».

Запись открытой студии 18 сентября.

Открытая студия радио КП-Ижевск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Удмуртии предприятия ОПК пройдут обучение по экспорту. Первый в стране экспортный акселератор будет работать в республике в сентябре (продолжение).

В Ижевске объявили конкурс на главу города. У всех есть шанс попробовать свои силы (продолжение).

Форум оружейников России открылся в Ижевске. И уже заключили важное соглашение (продолжение).