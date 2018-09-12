Из Ижевска в Кейптаун: Как жители Удмуртии преодолели 25 000 километров на мотоциклах «Иж»

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-12T13:04:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году исполняется 25 лет мотопробегу «Ижевск-Кейптаун». Комиссар команды Вячеслав Ануфриев рассказал нам о том, как он и его товарищи встречали Новый год в пустыне, как уносили ноги от каннибалов и ностальгировали по родине, угощаясь в Эфиопии пельменями!

- В октябре в 1993 года я собирался поехать в Крым, как вдруг незадолго до отпуска меня вызывает к себе Салтыков (в те годы мэр Ижевска – Прим. авт.), в начале 90-х годов я был его заместителем, и спрашивает, где я собираюсь отдыхать, - начинает рассказ Вячеслав Ануфриев. – «Еду в Крым», - говорю, а Салтыков мне в ответ: «В Крыму холодно, давай-ка езжай в Африку». Я подумал, что это шутка и с радостью ее поддержал: «Какой разговор, поехали!». Но оказалось, что мэр не шутит. Через две недели, 30 октября 1993 года, на Центральной площади Ижевска нашу команду уже торжественно провожали в дальний путь.

В состав экспедиции вошли профессионалы и любители авто и мотоспорта, в том числе чемпион СССР по многодневным мотогонкам и спидвею Николай Журавлев и известный автогонщик Владимир Гольцов, врач, видеооператор и режиссер легендарной программы «Клуб кинопутешественников» Андрей Макаренков. Всего 12 человек на шести мотоциклах «Иж», «Москвиче-412» и КАМАЗе. Перед командой стояла задача - испытать ижевские мотоциклы, оснащенные новыми двигателями с жидкостным охлаждением.

Египетский «плен» и Новый год в пустыне

Участники мотопробега рассчитывали, что вернутся в Ижевск через 45 дней. Но путешествие затянулось почти на полгода.

- О том, что наши планы чересчур оптимистичны еще в Москве (на Красной площади состоялись еще одни торжественные проводы экспедиции – Прим. авт.) нас предупредил опытный путешественник из Аргентины, - вспоминает Вячеслав Ануфриев. – Он рассказал, что самое страшное в Азии и Африке не малярия и дикие животные, а бюрократия.

Так и вышло. В Египте ижевчане застряли на месяц – у них не оказалось какого-то документа на технику, который нужно было предъявить на таможне. Вторая незапланированная задержка произошла в Судане. Пять суток путешественники жарились под беспощадным солнцем в Нубийской пустыне, где встретили 1994-й год. Шампанского и мандаринов на новогоднем столе не было. Зато были сырокопченая колбаса, сало и суп харчо. Там же, Вячеслав Ануфриев и его товарищи по команде узнали, что такое мираж в пустыне.

- Едем мы, едем и вдруг видим впереди реку, рыбаков в лодке. Мы обрадовались, но эта картинка оказалась лишь миражом. Потом она появлялась перед нами еще раз, пока мы, в конце концов, действительно не добрались до реки.

Чудо-лекарство и спасительный пароль

Общения с местными жителями испытатели ижевских мотоциклов старались свести к минимуму. Но избежать контактов все же не всегда получалось.

- В Судане был случай. Остановились мы в каком-то селении и тут же к нам подбежали двое мальчишек. Один схватил меня за руку и давай свою руку об мою тереть. Потом Макаренков объяснил, что таким образом мальчишка хотел, чтобы с него, черного, все болячки перешли на меня – белого. Доктор сразу же обработал мне кожу, так что никакая зараза ко мне не прицепилась.

А в Эфиопии нас окружили представители какого-то племени с автоматами в руках. Пытались им объяснить, кто мы такие, откуда, показывали разрешение властей передвигаться по стране (в местном посольстве нас хорошо встретили и даже накормили настоящими пельменями), а им плевать.

В итоге часа полтора сидели на жаре, пока не пришел переводчик с их стороны и не объяснил, что «калаши», с которыми они ходят, производят в Ижевске, откуда мы едем. В этом путешествии мы не раз использовали автомат Калашникова, как спасительный пароль.

- А еще нас могли съесть людоеды, - Вячеслав Ануфриев вспоминает об этом с улыбкой, хотя 25 лет назад ему и его друзьям было явно не до смеха. – Уже не помню, в какой стране один наш товарищ решил сходить в туалет и свернул с дороги на мотоцикле в джунгли. Там его окружили местные жители с копьями наперевес. Он, конечно, испугался, дал по газам и рванул оттуда. Только это его и спасло. Потом в посольстве нас просветили, что мы проехали по территории племени каннибалов, что ездить там опасно. А нам-то откуда это было знать?

Возвращение домой

А что же жены, дети, которых участники мотопробега оставили в Ижевске и которым обещали вернуться через полтора месяца?

-За все время, что длилась наша поездка, мы не общались с родными ни разу! Лишь в Турции я отправил домой открытку жене, мол, не волнуйся, едем дальше. Скучали, конечно… - говорит Вячеслав Ануфриев. – Связи у нас не было, поэтому, когда приезжали в посольство, просили сообщить в Россию о том, что мы живы-здоровы, находимся там-то. Недаром, Юрий Сенкевич, ведущий «Клуба кинопутешественников», назвал наш мотопробег большой авантюрой.

С такими приключениями участники мотопробега добрались до мыса Игольный - самой южной точки Африки. Обратная дорога заняла гораздо меньше времени – возвращались самолетом из Замбии. Правда, для того, чтобы вернуться в Россию, технику пришлось продать – деньги кончились. Никто же не думал, что вместо полутора месяцев путешествие продлится почти полгода.

- И мы, и «Ижи» выдержали непростой путь, - подводит итог Вячеслав Ануфриев. – Ижевские мотоциклы подтвердили свою надежность. Запчасти, которые везли с собой, нам не понадобились – поломок не было.

Кстати, после мотопробега трое его участников вернулись в Африку, уже с семьями. И 12 лет торговали в Замбии мотоциклами и прочей техникой. Но не ижевской, а других российских производителей.

- Это, конечно, абсурд! Мы сделали такую рекламу ижевским мотоциклам, получили столько восторженных отзывов, а в итоге ребята продавали чужие мотоциклы. Обидно, - расстраивается Вячеслав Николаевич.

Раз в год участники мотопробега «Ижевск-Кейптаун» собираются вместе и вспоминают свои приключения. А 25-летие экспедиции решили отметить новым мотопробегом, но на этот раз не таким далеким и экстремальным – по Удмуртии, Пермскому краю и Татарстану. Возраст для подобных авантюр уже не тот…