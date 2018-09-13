Фейерверк, конкурс по стрельбе и стрит-арт фестиваль: Как в Ижевске отметят День оружейника

СЕГОДНЯ 11:22 2018-09-13T11:41:34+03:00

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До Дня оружейника осталось несколько дней – уже 19 сентября работники российской оборонной промышленности отпразднуют свой профессиональный праздник. В этом году отметить его смогут абсолютно все жители – с 18 по 21 сентября в городе пройдут тематические мероприятия. Какие именно, расскажет «Комсомолка».

ВЫСТАВКА ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ И ОРУЖИЯ ИЖЕВСКИХ ЗАВОДОВ

Выставка военной техники заводов Удмуртии и ретро-автомобилей будет работать на Центральной площади. Стартовав 18 сентября, выставка продлится до 19 октября, будет работать с 09:00 до 20:00.

Кстати, это не единственная выставка, которая начнет работать в этот день. Так, в Национальном музее УР им. Кузебая Герда 18 сентября с 10:00 до 19:00 вновь откроется выставка «Города начинались с заводов». Там же в это же время можно посмотреть экспозицию «Люди. Оружие. Конфликты. Она создана при участии частного коллекционера М.А. Ивушкина и охватывает послевоенные десятилетия развития Советской армии – вооружение, обмундирование и специальное снаряжение различных родов войск периода 1950-1990-х гг.

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА ОРУЖЕЙНИКОВ РОССИИ

Форум пройдет с 18 по 19 сентября. Участие в нем примут представители власти, а также оружейных предприятий со всей страны. В течение нескольких дней на площадке пройдут дискуссии и пленарные заседания, во время которых участники смогут поделиться своим опытом. Открытие Форума пройдет в 10:00.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ

Торжественное возложение цветов к бюстам М.Т. Калашникова и Д.Ф. Устинова пройдет 19 сентября. Оно начнется в 08:30 и продлится до 09:00. Гостями возложения станут дочь Михаила Калашникова - Елена Калашникова, полковник, референт Калашникова Николай Шкляев, бывший заместитель главного конструктора завода «Ижмаш», Иван Дерюшев.

КВЕСТ И КОНКУРС ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПНЕВМАТИКИ

В рамках празднования Дня оружейника 19 сентября с 14.00 до 18.00 и 22 сентября с 12.00 до 16.00 на площадке Музейно-выставочного комплекса состоится ежегодный Городской конкурс по стрельбе из пневматики. Принять участие может каждый стрелок старше 10 лет. Запланированы соревнования в возрастных категориях: от 10 до 17 лет, от 18 до 60 лет и от 60 лет и старше. Участникам предлагается поразить мишень 5 выстрелами за 5 минут. По итогам соревнования будут определены победители и вручены ценные призы. 19 сентября с 14.00 до 18.00 и 22 сентября с 12.00 до 16.00 на площадке Музейно-выставочного комплекса.

Для тех ижевчан, которые не хотят стрелять, 19 сентября с 14.00 до 19.00 состоится интеллектуальное путешествие по городу «Город Оружейников – умный город» (старт – памятник А.Ф. Дерябину, финиш – Монумент боевой и трудовой славы).

СТРИТ-АРТ ИНСТАЛЛЯЦИИ

С 15 по 19 сентября на ижевской набережной пройдет проект «Ижевские смыслы». Участок между центральной набережной и бульваром Воскресенского будет украсят картинами уличных художников. Полюбоваться на них сможет любой желающий.

ФЕСТИВАЛЬ ЮНЫХ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ

Ярким событием Дня оружейника-2018 станет Фестиваль юных изобретателей, который состоится 22 сентября в галерее Музея им.М.Т.Калашникова. Участники фестиваля представят удивительные изобретения от прикладных моделей, таких как мобильная площадка для электрохимической гравировки «УЗОР», мельница для вязания шнурков, до боевых моделей самолётов-разведчиков, ракет, квадрокоптеров и боевых роботов-квадроциклов!

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

22 сентября с 14.00 до 16.00 на территории Музея им.М.Т.Калашникова ижевчане смогут погрузиться в эпоху Великой Отечественной войны. Состоится представление клубов военно-исторической реконструкции из Екатеринбурга и Кирова. На площадке продемонстрируют эпизоды сражений Великой Отечественной войны, создав реалистичную атмосферу боя, что позволит гостям почувствовать напряжение атаки и отчаяние сопротивления. Зрелищность реконструкции подчеркнет применение участниками идентичного охолощенного оружия – от винтовки Мосина до немецкого пулемета МГ-42.

КАЛАШНИКОВ БИАТЛОН ФЕСТ

22 сентября на республиканском стрелково-спортивном комплексе им. Демидова А.М. состоятся первые открытые летние соревнования по биатлону среди любителей «Калашников Биатлон Фест». В состязании сможет принять участие любой желающий. А для болельщиков и гостей мероприятия будет организована зона развлечений и отдыха: спортивно-развлекательные аттракционы, мастер-классы, интерактивные площадки, автограф-сессия звезд биатлона, розыгрыши призов и праздничный концерт

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ПО СТРЕЛЬБЕ

С 22 по 23 сентября пройдет Чемпионат Удмуртской Республики по практической стрельбе на Спортивном комплексе «Солнечный». А с 26 по 29 сентября с 10:00 состоится Первенство Удмуртии по пулевой стрельбе.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ КОНЦЕРТ И ФЕЙЕРВЕРК

«Давай за них, держись, брат, до конца»… 19 сентября с 20:00 по 21:00 у Монумента «Навеки с Россией» выступит группа «Любэ». Артисты исполнят всем знакомые песни. Также в небо будет выпущен фейерверк.