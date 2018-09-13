«Родники Удмуртии»-2018: самые популярные родники республики

СЕГОДНЯ 13:03 2018-09-13T13:07:24+03:00

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Удмуртия – край родниковый. Поэтому, несмотря на центральное водоснабжение и развитие технологий, многие по выходным берут канистры и отправляются к источникам. Мы решили собрать список самых известных родников республики. Воду в них мы проверим в рамках проекта «Родники Удмуртии-2018» в первую очередь.

Деревня Зуевы Ключи

Фото: Ильяс Бекмансуров

В этом населенном пункте целых 7 родников. Кроме того, 2 из них считаются у местных священными – собственно, ключ, получивший название «Святой» и источник по имени «Гремячий». Поэтому неудивительно, что Зуевы Ключи стали центром туризма как для жителей республики, так и для ее гостей.

Есть традиция: если вода помогла человеку и исполнила заветное желание, нужно внести свой вклад в благоустройство родника. Сейчас у источника есть купель, часовня и иконостас с образами, скамейки и столы, сделаны удобные лестницы и подходы к родникам. Судя по всему, излеченных много.

И да, самое главное. Следует помнить, что воду можно пить только из Святого родника, из Гремячего же – только обливаться и умываться, вода в нем считается «мертвой». Говорят, что родники фотографироваться не любят – все снимки получаются засвеченными. Ну, что же, проверим.

Родник с хрустальной водой в Карамас-Пельге

Фото: shixaro.livejournal

По поверьям, этот источник – самый древний в Удмуртии и ему уже более 300 лет! Жители Карамас-Пельги особенно почитают этот родник. Говорят, что испокон веков местные перед началом большого дела приходили и пили «хрустальную» воду, умывались.

В экспедиции, надеемся напитаться силой и попросить у родника о самом сокровенном.

Викурдан - месторождение родников

Фото: Алла Долганова

«Потерянный ключ» находится в Увинском районе Удмуртии, недалеко от географического центра республики. Само месторождение находится в логу, в 7-10 местах на его склонах из-под глины вырывается на волю вода и ниспадает вниз общим водопадом.

КСТАТИ!

Мы все еще в поисках родников, воду из которых хотят проверить ижевчане. Отправляйте до 10 октября на почту kp@mgcentr.ru координаты источника, который вы хотите «вывести начистоту» и мы проверим его в аккредитованной лаборатории МУП «Ижводоканал» г.Ижевска.

Партнер проекта: «Мегафон»

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