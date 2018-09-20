В Удмуртии стартовал проект «Клиника года» - 2018

СЕГОДНЯ 13:01 2018-09-20T13:03:09+03:00

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«Комсомольская правда»-Ижевск» совместно с Министерством здравоохранения Удмуртии запустила второй сезон проекта «Клиника года». В этом году принять в нем участие сможет любое медицинское учреждение республики.

Сейчас на конкурс заявились более 10 медучреждений. Мы решили познакомить читателей с участниками «Клиники года» - 2018.

Глазная клиника «Мона Лиза»

Работает в Ижевске уже 3,5 года. В этом медицинском учреждении можно пройти полное обследование для диагностики заболеваний глаз, избавиться от близорукости, дальнозоркости и астигматизма, удалить глаукому и катаракту, вылечить сетчатку и передний отрезок глаза, а также подобрать очки и линзы.

Медицинский центр «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ»

Работает с 2014 года. На сегодняшний день открыты филиалы в Ижевске, Якшур-Бодье, Можге, Глазове и Малой Пурге. Это многопрофильная клиника, специалисты которой смогут провести грамотную диагностику заболевания, назначить профессиональное лечение и соответствующие процедуры. Врачей можно вызвать к себе домой, в том числе и узких специалистов. Также на дому можно сделать УЗИ и сдать анализы.

Сеть стоматологий «Феличе»

Феличе - значит счастливый. Команда стоматологии работает в Ижевске 10 лет. Начинали свою деятельность с клиник «Металлург» и «Позитив Дент», а в 2018 году провели ребрендинг. В этой стоматологии консультации всех специалистов бесплатные. Можно вылечить или удалить зуб, сделать протезирование и имплантацию, воспользоваться услугами ортодонта. Для тех, кто обратился впервые, действует скидка 10% на лечение зубов, а для пенсионеров - 15% на протезирование.

Центр зрения «ОКО»

Центр открылся в Ижевске 1 июня 2009 года. В клинике работают опытные высококвалифицированные врачи, сотрудничающие с ведущими офтальмологическими клиниками России и зарубежья. Лазерная коррекция зрения, микрохирургия катаракты и глаукомы, лазерное лечение заболеваний сетчатки и диагностика офтальмологических заболеваний - основные направления деятельности Центра зрения «ОКО».

Мы напоминаем, что конкурс продолжается и читатели смогут выбрать народного врача и лучшие клиники в разных номинациях, которые будут носить звание «Клиника года» - 2018!

Фото: Архив

Выбери народного врача!

Считаете, что ваш врач достоин называться лучшим? Пришлите его кандидатуру на почту kp@mgcentr.ru до 1 ноября 2018 года, указав ФИО, больницу и специализацию. Наши номинации:

лучший терапевт

лучший хирург

лучший невролог

лучший травмотолог-ортопед

лучший офтальмолог

лучший стоматолог

лучший оториноларинголог

лучший педиатр

лучший гинеколог

лучший врач по диагностике и лечению бесплодия

До 1 ноября голосуйте за своего кандидата на сайте izh.kp.ru или присылайте заявки на почту kp@mgcentr.ru. 23 ноября победители получат награды от «Комсомолки!».

Фото: Архив

Выбери лучшую клинику!

Если врача на голосование сможет заявить каждый желающий, то медицинские учреждения сами должны будут принять решение об участии в конкурсе. Уже сейчас заявки подали глазная клиника «Мона Лиза», Семейная клиника «Центр репродуктивного здоровья», Клиника репродуктивного здоровья «Аистенок», стоматология «Металлург», «Центр современной урологии и хирургии», медицинский центр «Аксион», «Личный доктор, г. Воткинск», медицинский центр «Академия здоровья», лечебно-диагностический центр «МИБС».

Выбирать лучшие медицинские учреждения будут сами пациенты, проголосовав в разделе на сайте izh.kp.ru (12+) до 1 ноября. Победитель будет определен также 23 ноября 2018 года.

Кстати! Оценивать клиники-участницы будут и члены экспертного жюри. Они будут учитывать, в частности, доступность медицинских услуг.

Наши номинации:

Лучшее стационарное отделение

Лучшая поликлиника

Лучший многопрофильный центр

Лучший ЛОР-центр

Лучшая стоматология

Лучшая детская клиника

Лучший санаторий

Лучшая страховая компания

Лучшая офтальмология

Лучший центр МРТ-диагностики

Лучшая медицинская лаборатория

Кроме того, в течение всего проекта мы будем знакомить вас с медицинскими учреждениями Ижевска и Удмуртии, рассказывая об особенностях их работы. Вы сможете узнать самые свежие новости из области медицины, прочитать полезные советы о красоте и здоровье, бесплатно задать вопрос врачу или оставить ему благодарность на нашем сайте! Победители получат звания и награды от «Комсомолки».

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