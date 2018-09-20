«Наше оружие самое надежное в мире»: Николай Расторгуев в Ижевске исполнил главные хиты группы «Любэ»

СЕГОДНЯ 13:56 2018-09-20T14:05:59+03:00

В среду, 19 сентября, в честь Дня оружейника в Ижевске прошел концерт группы «Любэ», перед которым ее лидер Николай Расторгуев рассказал о встрече с Михаилом Калашниковым и воспитании патриотизма.

Фото: Амир Закиров

- Я помню ту встречу, когда Михаил Тимофеевич попросил Владимира Путина организовать специальный праздник - День оружейника. И это очень справедливо, потому что у нас Ижевск и Тула - это два основных города, где куется наше оружие. И стрелковое, и новые артиллерийские системы и так далее, - рассказал Николай Расторгуев.

Фото: Амир Закиров

Он вспомнил, как однажды встретился с Михаилом Тимофеевичем. Это было 15 лет назад на концерте в Сочи.

- Мы с дедом беседовали… недолго, минут 10. Но для меня это была честь, что сам Калашников рядом! Удалось даже пожать руку, - поделился лидер группы «Любэ».

Фото: Амир Закиров

Кстати, на концерте в Ижевске группа исполнила свои самые популярные хиты, которые так или иначе связаны с патриотизмом и Родиной.

- Я считаю, что патриотизм нужно воспитывать с малолетства, с детского сада. Нужно воспитывать любовь к Родине и земле, показывать это на личных примерах, показывать правильные фильмы и читать правильные книги. Помню, когда мне еще было 10-11 лет, мы с двоюродным братом ездили в Москву в музей вооруженных сил. И для нас это было лучшим времяпрепровождением, - заключил Николай Расторгуев.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

А после концерта был большой фейерверк.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров