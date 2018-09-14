«Сентябрь горит»: 15 фото огненного заката над Ижевском

СЕГОДНЯ 05:42 2018-09-14T05:48:41+03:00

В четверг, 13 сентября, над Ижевском был просто невероятный закат, из-за которого казалось, что город объят пламенем. Насыщенно рыжий свет покрывал не только небо, но и сам Ижевск, а причудливые облака складывались в языки пламени.

Благо, у нас есть еще несколько дней, чтобы насладиться закатами сентября. Например, в ближайшие выходные синоптики обещают малооблачную погоду без осадков. Температура ожидается до +19 градусов.

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