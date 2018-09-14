2018-09-14T05:48:41+03:00
Общество

«Сентябрь горит»: 15 фото огненного заката над Ижевском

В ближайшие выходные жители еще смогут увидеть прекрасные закаты
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: Геннадий ВасильевФото: Геннадий Васильев

В четверг, 13 сентября, над Ижевском был просто невероятный закат, из-за которого казалось, что город объят пламенем. Насыщенно рыжий свет покрывал не только небо, но и сам Ижевск, а причудливые облака складывались в языки пламени.

Благо, у нас есть еще несколько дней, чтобы насладиться закатами сентября. Например, в ближайшие выходные синоптики обещают малооблачную погоду без осадков. Температура ожидается до +19 градусов.

Фото: @ish.di

Фото: @ish.di

Фото: @mari_abras

Фото: @mari_abras

Фото: @nature_by_helen

Фото: @nature_by_helen

Фото: @olya_majorova

Фото: @olya_majorova

Фото: @oovmo

Фото: @oovmo

Фото: Serg Kapa

Фото: Serg Kapa

Фото: Александр Попков

Фото: Александр Попков

Фото: Александр Торошин

Фото: Александр Торошин

Фото: Андрей Зайцев

Фото: Андрей Зайцев

Фото: Геннадий Васильев

Фото: Геннадий Васильев

Фото: Елена Сухарева

Фото: Елена Сухарева

Фото: Николай Митюков

Фото: Николай Митюков

Фото: Леонид Гонин

Фото: Леонид Гонин

Фото: Ольга Пасынкова

Фото: Ольга Пасынкова

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Семья подозреваемого в организации взрыва дома в Ижевске получила сертификат на жилье
В Ижевске выбрали подрядчика для ремонта Центральной площади
В Ижевске вынесли приговор заведующему кафедрой ИжГТУ
Последствия сильного ветра в Ижевске: ураган пыли, упавшие знаки и деревья
В Удмуртии вынесли приговор мужчине, который протащил по асфальту сотрудника ГИБДД
В Удмуртии завершили ремонт четырех мостов
Девять иностранцев из Удмуртии выдворили за пределы России
Лютоволк из Ижевска переехал в зоопарк Красноярска
В Удмуртии стартовал конкурс «Народный участковый»
Хватит на всё: «Ростелеком» и «Яндекс» запускают совместный тариф с облачным хранилищем
В Росгвардию поступят ижевские автоматы «Калашникова» «двухсотой серии»
В Удмуртии в пожаре погибли два человека
Ижевская Lada Vesta обзаведется вариатором к концу 2018 года
Ижевский концерн «Калашников» показал беспилотник, который может садиться на воду
В Ижевске завершили ремонт памятника Оружейникам
В Ижевске педофил заманивал детей в сторожку и издевался над ними
Объем ремонта дорог в Ижевске уменьшат в 2019 году
В Удмуртии отопительный сезон начнется 15 сентября
19-летнюю ижевчанку обвиняют в соблазнении 5-классника
Дорожный фонд будет пополнятся штрафами за нарушение ПДД в Удмуртии
Группа «Северный флот» отметит в Ижевске свое пятилетие
В Удмуртии школьнице попало в глаз из пневматического пистолета