«Сентябрь горит»: 15 фото огненного заката над Ижевском
В четверг, 13 сентября, над Ижевском был просто невероятный закат, из-за которого казалось, что город объят пламенем. Насыщенно рыжий свет покрывал не только небо, но и сам Ижевск, а причудливые облака складывались в языки пламени.
Благо, у нас есть еще несколько дней, чтобы насладиться закатами сентября. Например, в ближайшие выходные синоптики обещают малооблачную погоду без осадков. Температура ожидается до +19 градусов.
Фото: @ish.di
Фото: @mari_abras
Фото: @nature_by_helen
Фото: @olya_majorova
Фото: @oovmo
Фото: Serg Kapa
Фото: Александр Попков
Фото: Александр Торошин
Фото: Андрей Зайцев
Фото: Геннадий Васильев
Фото: Елена Сухарева
Фото: Николай Митюков
Фото: Леонид Гонин
Фото: Ольга Пасынкова
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