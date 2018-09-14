Встреча со звездами российского биатлона и концерт для болельщиков: в Ижевске пройдут соревнования по любительскому биатлону

СЕГОДНЯ 13:07 2018-09-14T11:50:12+03:00

Изменить размер текста: A A

22 сентября в Ижевске пройдут первые открытые летние соревнования по биатлону среди любителей «Калашников Биатлон Фест». Событие станет заключительным в череде мероприятий, посвященных Дню Оружейника, поэтому на площадке состоится настоящий спортивный праздник. Здесь будет интересно не только спортсменам-любителям, но и болельщикам – для них готовят насыщенную развлекательную программу.

Фотосессия с Дмитрием Ярошенко и Ольгой Зайцевой

С самого утра на площадке «Калашников Биатлон Феста» будут работать интерактивные площадки для болельщиков и гостей праздника. В программе спортивные и развлекательные мастер-классы, розыгрыши призов, пневматический тир с винтовками БИ-7-5 и МР-512, выставка оружия концерна «Калашников», выступления танцевальных и музыкальных коллективов города и многое другое. Завершит программу праздничный рок-концерт, где также выступят кавер-группа «ПрагаLIVE» и группа «Эктоника».

Фото: Эдуард Карипов/пресс-служба главы и правительства УР

Кроме того, участников и болельщиков ждет автограф- и фотосессия со знаменитыми биатлонистами. Свое участие в мероприятии уже подтвердили прославленные российские биатлонисты Альбина Ахатова, Максим Чудов, Дмитрий Ярошенко, Ольга Зайцева, Виктор Майгуров, Анна Богалий, Иван Черезов.

Кстати, на соревнования заявились уже более 200 участников, среди которых есть любители из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Краснодарского края, Пермского края, Кировской области и других регионов.

Открытые тренировки с Иваном Черезовым и дуэльная стрельба со звездами биатлона

Гонка «Калашников Биатлон Фест» пройдет в виде забега на 2,7 км с двумя огневыми рубежами и стрельбой из пневматических винтовок БИ 7–5.

- Пневматическая спортивная винтовка Би 7-5 по механике работы полностью повторяет малокалиберную винтовку, с которыми сейчас выступают наши спортсмены. Стрельба ведется на дистанцию 10 метров, - отметил сервисмен соревнований Александр Чугунов.

Участвовать в гонке могут все желающие старше 18 лет. Уровень подготовки не имеет значения, для старта нужна лишь медицинская справка об отсутствии противопоказаний. Для всех зарегистрировавшихся уже в ближайшие выходные пройдут открытые тренировки с Иваном Черезовым.

Эдуард Карипов/пресс-служба главы и правительства УР

- Попробовать себя в этом виде спорта, который ты с детства смотришь по телевизору, – это уникальная возможность для всех. Я бы посоветовал тем, кто ругает наших спортсменов за промахи, самим взять в руки винтовку и попробовать на соревнованиях попасть в мишень. Это действительно показывает, какая сложная работа у наших спортсменов, - отметил первый заместитель председателя правительства республики Александр Свинин после пробных выстрелов по мишени. Последние, кстати, будут расположены в 5 раз ближе, чем в профессиональном биатлоне.

Помимо финального забега 30 спортсменов c лучшим временем смогут принять участие в дуэльной стрельбе. Для этого будут сформированы 6 команд по шесть человек, где наставником каждой станет знаменитый биатлонист. За один промах здесь будет назначен штраф в виде пяти отжиманий.

Программа:

09:00 – 10:00 – Регистрация участников, сбор гостей

10:00 – Торжественное открытие «Калашников Биатлон Фест»

11:00 – 18:00 – Работа зоны развлечений и отдыха

10:20 – 13:00 – Масс-старт, индивидуальный зачет

13:00 – 14:00 – Подсчет результатов, подготовка к финальным забегам

13:30 – 14:00 – Автограф-сессия со знаменитыми биатлонистами

14:00 – 14:30 – Финальный забег женщины

14:30 – 15:00 – Финальный забег мужчины

15:00 – 15:30 – Верификация результатов финалов, подведение итогов

15:30 – 16:00 – Награждение победителей

16:00 – 18:00 – Праздничный концерт

Когда: 22 сентября

Где: Республиканский стрелково–спортивный комплекс им. генерал-майора Демидова А.М. (Славянское шоссе, 0/13)

Цена: участие в беговом биатлоне вместе с входным билетом на праздничную площадку – 400 рублей; входной билет на праздничную площадку без участия в соревнованиях – 200 рублей (для детей до 14 лет – бесплатно).

Регистрация: на сайте.