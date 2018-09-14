Жители Удмуртии смогут выбрать лучшую клинику и народного врача

СЕГОДНЯ 14:17 2018-09-14T15:26:25+03:00

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«Комсомольская правда» - Ижевск» совместно с Министерством здравоохранения Удмуртии запускает второй сезон проекта «Клиника года» - в этом году принять в нем участие сможет любое медицинское учреждение республики.

«Клиника года» - это конкурс, который проводится между медицинскими учреждениями. Впервые его провели в Санкт-Петербурге в 2014 году. С тех пор он охватил самые крупные города страны: Санкт-Петербург, Москву, Казань, Челябинск и другие. В 2017 году он впервые прошел в Ижевске, в нем приняли участие более 60 клиник и более 100 врачей! И вэтом году конкурс повторится!

Выбери народного врача!

Клиника года

Считаете, что ваш врач достоин называться лучшим? Пришлите его кандидатуру на сайт izh.kp.ru (12+) до 1 ноября 2018 года, указав ФИО, больницу и специализацию. Наши номинации:

- лучший терапевт

- лучший хирург

- лучший невролог

- лучший травматолог-ортопед

- лучший офтальмолог

- лучший стоматолог

- лучший оториноларинголог

- лучший педиатр

- лучший гинеколог

- лучший врач по диагностике и лечению бесплодия

С 15 сентября до 1 ноября голосуй за своего кандидата на сайте izh.kp.ru. 23 ноября победители получат награду от «Комсомолки!»

Выбери лучшую клинику!

Если врача в голосование сможет заявить каждый желающий, то медицинские учреждения сами должны будут заявить себя для участия в конкурсе. Уже сейчас к участию в конкурсе заявились глазная клиника «Мона Лиза», семейная клиника «Центр репродуктивного здоровья», клиника репродуктивного здоровья «Аистенок», стоматология «Металлург», «Центр современной урологии и хирургии», медицинский центр «Аксион», «Личный доктор», г. Воткинск, медицинский центр «Академия здоровья», лечебно-диагностический центр «МИБС».

Выбирать лучшее медицинское учреждение будут сами пациенты, проголосовав в разделе на сайте izh.kp.ru (12+) до 1 ноября. Победитель будет определен также 23 ноября 2018 года.

Кстати! Оценивать клиники-участники будут и члены экспертного жюри. Они будут оценивать доступность медицинских услуг в медицинских учреждениях.

Наши номинации:

Лучшее стационарное отделение

Лучшая поликлиника

Лучший многопрофильный центр

Лучший ЛОР-центр

Лучшая стоматология

Лучшая детская клиника

Лучший санаторий

Лучшая страховая компания

Лучшая офтальмология

Лучший центр МРТ-диагностики

Лучшая медицинская лаборатория

Кроме того, в течение всего проекта мы будем знакомить вас с медицинскими учреждениями Ижевска и Удмуртии, рассказывая об особенностях их работы. Вы сможете узнать самые свежие новости из области медицины, прочитать полезные советы о красоте и здоровье, бесплатно задать вопрос врачу или оставить ему благодарность на нашем сайте! Победители получат звания и награды от «Комсомолки».

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