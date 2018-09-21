Какие родники в Удмуртии проверит «Комсомолка»?

СЕГОДНЯ 15:22 2018-09-21T15:27:05+03:00

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Родников в Удмуртии много, еще больше – желающих испить ключевой водицы. Поэтому, несмотря на то, что практически в каждом доме подключено централизованное водоснабжение, десятки людей отравляются к родникам. Считается, что вода в них – самая чистая.

«Комсомолка» решила выяснить, так ли это. Вместе с нашими партнерами мы отправимся в экспедицию по источникам нашего края, возьмем пробы и проверим, насколько вода в них соответствует нормам. С момента запуска проекта мы получили уже немало заявок. И у нас определились лидеры. Это те родники, координаты которых наиболее часто присылают наши читатели.

Первыми мы проверим родники, которые находятся:

1. д.Кабаниха, Завьяловский район

2. г.Ижевск, лог напротив ТЦ «Италмас»

3. г.Ижевск, у «Парк Отеля»

4. д.Смолино, Сарапульский район

5. г.Ижевск, микрорайон Березово, Ленинский район

6. г.Ижевск, на ул.Родниковая

7. с.Кулига, Кезский район

8. с.Копки, Селтинский район

9. с.Нечкино, Сарапульский район

10. г.Ижевск, ул.Татьяны Барамзиной

А мы продолжаем принимать заявки на родники, которые нужно проверить. Поэтому до 10 октября вы можете прислать нам сообщение на почту kp@mgcentr.ru или позвонить по номеру по тел. 94-50-94 и указать координаты родника, который вы бы хотели проверить. Собрав заявки, мы составим маршрут и с 11 по 14 октября отправимся в поездку по источникам. В трех экспедициях проекта примут участие журналисты «Комсомольской правды». Задача экипажей - взять пробы воды из родников, а заодно поделиться впечатлениями о достопримечательностях и дорогах осенней Удмуртии. Следить за автоэкспедициями можно будет на сайте izh.kp.ru (12+), а также в соцсетях.

Все пробы будут проанализированы в аккредитованной лаборатории МУП г.Ижевска «Ижводоканал». Результаты исследований будут отображены на карте проекта, а также опубликованы на страницах «Комсомольской правды» в Ижевске и на нашем сайте.

Присылайте информацию об источниках, которые вы хотели бы проверить, и помните, чем подробнее вы опишете его местонахождение, тем проще нам будет его найти!

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