2018-09-17T13:56:55+03:00
Общество

Из каких родников Удмуртии можно пить воду?

«Комсомолка» отправится в экспедицию и проверит родники республики
Анастасия Волкова
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Фото: АрхивФото: Архив
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Удмуртия – родниковый край, практически в каждом лесочке на волю вырывается тоненькая струйка студеной воды. Местные жители нередко хотят пользоваться всеми благами природы и предпочитают воду из источников той, что бежит из-под крана. Но так ли она безопасна?

«Комсомолка» решила «вывести начистоту» родники и отправиться вместе с нашими партнерами в экспедицию. Мы возьмем пробы воды из питьевых источников республики и проверим, насколько они соответствуют нормам.

Увы, каждый родник нашей республики проверить мы не сможем. Однако мы уделим внимание тем, которые больше всего заботят читателей «Комсомолки». Поэтому с 1 сентября по 10 октября вы можете прислать нам заявку на почту kp@mgcentr.ru, указав координаты родника, в безопасности которого вы хотите убедиться. Собрав заявки, мы составим маршрут и с 11 по 14 октября отправимся в поездку. В трех экспедициях проекта примут участие журналисты «Комсомольской правды». Задача экипажей - взять пробы воды из родников, а заодно поделиться впечатлениями о достопримечательностях и дорогах осенней Удмуртии. Следить за автоэкспедициями можно будет на сайте izh.kp.ru, а также в соцсетях.

Все пробы будут проанализированы в сертифицированной лаборатории компании МУП «Ижводоканал». Результаты исследований будут отображены на карте проекта, а также опубликованы на страницах «Комсомольской правды» в Ижевске и на нашем сайте.

Присылайте информацию об источниках, которые вы хотели бы проверить, и помните, чем подробнее вы опишете его местонахождение, тем проще нам будет его найти!

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