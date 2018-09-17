Из каких родников Удмуртии можно пить воду?

СЕГОДНЯ 13:54 2018-09-17T13:56:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Удмуртия – родниковый край, практически в каждом лесочке на волю вырывается тоненькая струйка студеной воды. Местные жители нередко хотят пользоваться всеми благами природы и предпочитают воду из источников той, что бежит из-под крана. Но так ли она безопасна?

«Комсомолка» решила «вывести начистоту» родники и отправиться вместе с нашими партнерами в экспедицию. Мы возьмем пробы воды из питьевых источников республики и проверим, насколько они соответствуют нормам.

Увы, каждый родник нашей республики проверить мы не сможем. Однако мы уделим внимание тем, которые больше всего заботят читателей «Комсомолки». Поэтому с 1 сентября по 10 октября вы можете прислать нам заявку на почту kp@mgcentr.ru, указав координаты родника, в безопасности которого вы хотите убедиться. Собрав заявки, мы составим маршрут и с 11 по 14 октября отправимся в поездку. В трех экспедициях проекта примут участие журналисты «Комсомольской правды». Задача экипажей - взять пробы воды из родников, а заодно поделиться впечатлениями о достопримечательностях и дорогах осенней Удмуртии. Следить за автоэкспедициями можно будет на сайте izh.kp.ru, а также в соцсетях.

Все пробы будут проанализированы в сертифицированной лаборатории компании МУП «Ижводоканал». Результаты исследований будут отображены на карте проекта, а также опубликованы на страницах «Комсомольской правды» в Ижевске и на нашем сайте.

Присылайте информацию об источниках, которые вы хотели бы проверить, и помните, чем подробнее вы опишете его местонахождение, тем проще нам будет его найти!

ПАРТНЕР ПРОЕКТА:

Партнер проекта

Реклама