Было и стало: В Ижевске подвели итоги ремонта дорог 2018 года

СЕГОДНЯ 14:33 2018-09-17T14:55:11+03:00

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В Ижевской агломерации завершили ремонт дорог по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Напомним, что в этом году на эти цели выделили почти 1,5 миллиарда рублей, было восстановлено 115 километров дорог. Вспоминаем, какие были самые проблемные участки и что с ними сейчас.

БЫЛО/СТАЛО

Сезон ремонта дорог в Ижевске стартовал с улицы Ялтинской. Это главная улица район Костина Мельница, по которой ходит общественный транспорт. Здесь специалисты восстановили 1,4 километра дороги.

Улица 9 Января. Было. Фото: Сергей Грачев

Улица 9 Января. Было. Фото: Сергей Грачев

Улица 9 Января. Стало. Фото: ГУП УР "Удмуртавтодор"

Улица 9 Января. Стало. Фото: ГУП УР "Удмуртавтодор"

А последним сданным объектом 2018 года стала улица Холмогорова. Здесь не только восстановили покрытие на расстоянии одного километра, но и заменили трубы.

ПЯТИСТУПЕНЧАТЫЙ КОНТРОЛЬ

Улица 10 лет Октября. Было. Фото: Сергей Грачев

Улица 10 лет Октября. Было. Фото: Сергей Грачев

Улица 10 лет Октября. Было. Фото: Сергей Грачев

Улица 10 лет Октября. Стало. Фото: ГУП УР "Удмуртавтодор"

Улица 10 лет Октября. Стало. Фото: ГУП УР "Удмуртавтодор"

Улица 10 лет Октября. Стало. Фото: ГУП УР "Удмуртавтодор"

Улица 10 лет Октября. Стало. Фото: ГУП УР "Удмуртавтодор"

Одним из новшеств этого года стал пятиступенчатый контроль ремонта дорог – со стороны подрядчика и заказчика, независимой организации, общественного контроль и министерства транспорта и дорожного хозяйства республики. Напомним, что в рамках общественного контроля, на технику установили специальные камеры и любой желающий мог посмотреть за процессом ремонта.

К началу июля было взято более 500 проб асфальта, из них около 10% не соответствовали нормам. Если выявляли проблемы, то подрядчика заставляли переделывать. Так произошло с улицей 9 Января, где компания перекладывала восемь участков. Приостанавливали работы и на проспекте Калашникова. Там подрядчик начал укладывать выравнивающий слой самовольно, без согласования с заказчиком.

ПОЛЕЗНАЯ КРОШКА

Улица Коммунаров. Было. Фото: Диля Ахмадишина

Улица Коммунаров. Было. Фото: Диля Ахмадишина

Улица Коммунаров. Было. Фото: Диля Ахмадишина

Улица Коммунаров. Стало. Фото: ГУП УР "Удмуртавтодор"

Улица Коммунаров. Стало. Фото: ГУП УР "Удмуртавтодор"

Улица Коммунаров. Стало. Фото: ГУП УР "Удмуртавтодор"

Асфальтовая крошка, которая остается после срезки верхнего слоя асфальта, теперь пошла в ход. Ее используют при укреплении обочин, на ямочные работы, при ремонте грунтовых дорог и в качестве подстилающего слоя тротуаров.

Только в 2018 году было получено 35 тысяч тонн асфальтовой крошки. Кстати, она хранится на базе МУП «ДРЭУ» на Пойме.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Улица Пушкинская. Было. Фото: Диля Ахмадишина

Улица Пушкинская. Было. Фото: Диля Ахмадишина

Улица Пушкинская. Было. Фото: Диля Ахмадишина

Улица Пушкинская. Стало. Фото: ДП "Ижевское"

Улица Пушкинская. Стало. Фото: ДП "Ижевское"

Улица Пушкинская. Стало. Фото: ДП "Ижевское"

14 сентября завершилось голосование среди жителей по выбору тех дорог, которые необходимо сделать в 2019 году. В списке было 59 объектов. Как стало известно, в топе рейтингового голосования оказались улица Колосковая и проезд Колосковый (618 голосов), а также улица Архитектора Берша (582 голоса). На третьем месте - улица Цветочная (478 голосов), далее – Ворошилова (443 голоса). Замыкает пятерку объектов, требующих ремонта, одна из главных магистралей города - улица Удмуртская.

- На следующий год мы все-таки планируем планку финансирования по городу Ижевску немного снижать, так как улично-дорожная сеть столицы намного лучше, чем в соседних городах, входящих в агломерацию, – рассказал о планах министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.

Кстати, ранее объявлялось, что предварительная сумма на ремонт дорог в Ижевске составит 500 млн рублей.

Улица Ялтинская. Было. Фото: Сергей Грачев

Улица Ялтинская. Было. Фото: Сергей Грачев

Улица Ялтинская. Стало. Фото: пресс-служба министерства транспорта УР

А ЧТО ЕЩЕ?

На улице Удмуртской в рамках программы было установлено чуть более 420 метров тросовых ограждений. Стоимость работ составила 1,9 млн рублей.

Кстати, на сэкономленные на торгах средства удалось сделать пять километров дорог на восьми участках в Камбарке, в Ижевске от Ворошилова до 10 лет Октября и от Петрова до Сабурова.

Сделали светофорные объекты на улице Союзной, Гагарина и Петрова.