В Ижевске врач изнасиловал пациентку во время приема

СЕГОДНЯ 16:53 2018-09-24T17:22:19+03:00

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Поход в больницу завершился для 32-летней ижевчанки уголовным делом и изнасилованием. Подозреваемый - врач ЛОР одной из городских больниц Ижевска. Подробности происшествия выяснила «Комсомольская правда».

Светлана (имя изменено. - Прим. ред.) - примерная домохозяйка, любящая жена и прекрасная мать. Пару дней назад она попадает в больницу. Благо повод несмертельный - женщине провели операцию по удалению миндалин и начался период реабилитации. Несколько дней Светлане пришлось провести в больнице, под присмотром врачей… Как выяснилось позже, врачи были слишком внимательны к ней.

19 сентября женщине стало плохо, и на дополнительный прием ее вызвал 53-летний врач ЛОР. Днем, зайдя в кабинет, она сразу почувствовала стойкий запах алкоголя. А поведение доктора заверило: он пьян.

Как стало известно «Комсомолке», он начал предлагать ей выпить. А когда та отказалась, в ход пошли руки. Мужчина прямо в кабинете изнасиловал ее. Знакомые с ситуацией рассказывают, что издевательство происходило в весьма извращенной форме. Женщина не могла оказать сопротивление, так как еще не отошла от обезболивающих после операции.

Когда врач завершил дело, просто отпустил ее, сказав: «Об этом никто не должен знать». Естественно, жертва тут же обратилась в полицию, когда дошла до своей палаты.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Удмуртии, сейчас ведется расследование. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ «Изнасилование». Ему грозит до шести лет лишения свободы.