2018-09-25T12:30:24+03:00
Общество

Центр для детей, термы и спортобъект: что предлагают сделать с бывшим зданием кинотеатра «Аврора» в Ижевске

Поступило три инвестиционных предложения, но разрабатывать будут только один
Ульяна КОЛМОГОРОВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске вновь взялись за восстановление и наполнение здания бывшего кинотеатра «Аврора», которое находится на улице Школьной. Именно этот объект стал ключевой темой для обсуждений на Инвестиционном совете администрации города. Какие проекты представили и какой из них будут развивать?

ТЕРМЫ

Бизнесмен Юрий Бычков предложил сделать там центр здоровья и отдыха «Ижевские термы-2», подобный тем, что уже есть около ТЦ «Италмас» и в Воткинске. Он предложил устроить внутри сауны, бани, кафе и двухэтажный бассейн. Как пояснил предприниматель, будет две части – открытая и закрытая. Плюсом к этому – детская развлекательная зона в виде купола.

- Общая стоимость выйдет 350 миллионов рублей. И должно окупиться в течение 3-4 лет, - рассказал Юрий Бычков.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Фото: Архив

Фото: Архив

Еще одно предложение – сделать досуговый центр с игровой зоной, кафе, аттракционами и кабинетом психолога. Такой вариант рассматривает бизнесмен Армен Оганезов. Напомним, что именно он сейчас занимается восстановлением бывшего здания индустриального техникума, который находится на набережной города.

- Предполагается инвестирование в течение года 40-50 миллионов рублей. Эти средства пойдут на реконструкцию здания и оснащение оборудованием. Далее еще 40 миллионов на развитие центра, - сообщил Армен Оганезов.

СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР

И третий проект – создание центра по развитию бокса с семью рингами и новыми тренировочными залами для шести видов спорта. Этот вариант предложила руководитель спортивной школы «Нефтяник» Катрина Селезнева. Она привела данные опроса среди людей, которые живут рядом с «Авророй», по результатам которых становится понятно – силы и средства необходимо вкладывать именно в здоровое население. К сожалению, у самой спортивной школы недостаточно средств, чтобы потянуть такой объект, но может помочь Федерация бокса республики.

- При условии, что здание останется на балансе города, инвестировать в начальный этап (восстановление здания. – Прим. ред.) готов Алексей Чулкин (бизнесмен, президент Федерации бокса республики. – Прим. ред.), - сообщил исполнительный директор Федерации бокса Удмуртии Андрей Васюков.

ВЕРДИКТ

Фото: Архив

Фото: Архив

Проект с термами отвергли из-за того, что возникли вопросы к пожарной безопасности и клинингу. Предложение о том, чтобы сделать там детский центр тоже пришелся не по нраву. Эксперты сочли, что финансово он не проработан. А вот идею сделать спортивный центр – поддержали.

Сейчас спортивная школа «Нефтяник» будет прорабатывать финансы часть и концепцию. Представят документы в конце октября.

- Здесь не только единоборства, но и художественная гимнастика, и танцевальный спорт. Исторически жители микрорайона давно ждут спортивного центра. Здесь острая нехватка спортивных площадей, - рассказал временно исполняющий полномочия главы Ижевска Сергей Задорожный.

СПРАВКА «КП»

Кинотеатр «Аврора» площадью порядка 7,5 тысяч квадратных метров построили в 1980-х годах. После того как стали появляться более современные площадки, он пытался выжить всеми возможными способами – тут показывали фильмы по сниженным ценам после того, как ленты снимали с проката другие кинотеатры.

В 2010 году в итоге «Аврора» перестала использоваться по назначению, и в здании поселились магазины и ларьки. Объект сначала передали в республиканскую собственность, а потом – Удмуртской государственной филармонии и собирались выставить на продажу.

В 2013 году на сайте Госзакупок объявили конкурс на выполнение проектных работ по реконструкции здания. Работы оценивались в 5,88 млн рублей. В 2017 году объект вновь передали на баланс города.

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