Реву, иду за мужем, читаю «Отче наш»: жители Ижевска рассказали, как терялись в лесу и что при этом делали

СЕГОДНЯ 11:11 2018-09-19T11:47:46+03:00

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С начала сезона в лесах близ Ижевска потерялось несколько десятков грибников. Кто-то блуждал несколько часов в поисках выхода, а некоторых искали по два-три дня и находили изможденными. По данным волонтеров, только за два дня выходных поступило более 30 сообщений о людях, которые ушли в лес и не вернулись.

Представляем вам несколько историй жителей, которые потерялись и смогли выбраться. Но, это лишь те, которые самостоятельно нашли дорогу домой. Их за сезон единицы. Большую часть потервшихся спасают поисковые отряды и добровольцы.

«Аккуратно обошел «дом» кабанов»

18-летний Александр Булычев рассказал историю о том, как он первый раз без взрослых ходил за грибами и чуть не наткнулся на кабанов.

- Пошел я за грибами в лес около села Киясово. Углубляясь в чащу, даже не заметил, как потерялся, а после осознания всей ситуации решил срочно искать выход.

Лес оказался не очень большой и юноша, примерно представляя, куда идти, отправился в сторону дома.

- Перебираясь через овраги и упавшие деревья, наткнулся на старое лежбище кабанов. Аккуратно, не издавая лишнего шума, обошел их «дом» и вышел на небольшую опушку, по центру которой рос дуб. Под тем деревом все было истоптано кабанами, но хорошо, что я никого не встретил, и отправился дальше, - поделился Александр.

Примерно через час он вышел на окраину леса, откуда была видна деревня. Выяснилось, что бродил он около 3-4 часов.

«Словно леший завел»

Ижевчанка Елена Колотова и ее муж хорошо знают лес, но во время поездки за грибами вместе с друзьями что-то пошло не так, и они заблудились. Хорошо, что удалось выбраться без помощи спасателей, целыми и невредимыми.

- Поехали с друзьями в Ягульский лес за опятами на двух машинах: они на своей, мы на своей. Зашли в лес, стали собирать грибы, далеко не уходили. Друг другу кричали, видели, как они срезают грибы с пня. Я с мужем встала под деревьями, которые образовывали квадрат, крикнула, что пора отдохнуть. Тишина. Значения не придали.

После этого Колотова еще успела посмеяться с мужем, мол, если бы заблудилась в лесу с топором, то стала бы делать себе шалаш.

- Муж предложил дойти до березок, буквально шагов двадцать, я как чувствовала, противилась, но согласилась. Когда мы пошли назад, эти четыре дерева видели и все, лес не тот. Чертовщина какая-то, словно леший завел не туда.

Муж и жена отправились напролом сквозь высоченную крапиву, позабыв про грибы. Прошли три километра, а местность так и оставалась незнакомой.

- Поначалу я шла спокойно, видела уверенность мужа. И в какой-то момент он засомневался. И тут меня накрыла паника, шел дождь, мы промокли. И тут я решила, что пора начинать реветь. Реву, иду за мужем, читаю молитву, кричу друзей, - рассказала Елена.

Друзья же Колотовых за это время успели выйти к дороге, попить чай и вернуться обратно в лес. Спохватились, начали кричать, но ответа не получили и поняли: что-то произошло. Даже собирались вызывать спасателей.

- Я говорю мужу: «Мы так далеко от дороги не уходили, по всей видимости, нам нужно идти в другую сторону». Муж не сдавался, еще прошли, и тут примятая трава от колес машины. Если логически подумать, то как-то же она заехала сюда, и мы решили, что пойдем по этому следу. Самое интересное, это где мы расстались с друзьями, около 500 метров от дороги примерно. Колея нас и вывела, - делится воспоминаниями Колотова.

В результате супруги сами удивились от того, как они так далеко ушли. После этого случая внутри поселился страх перед походами в лес, но Елена надеется, что он пройдет к следующему сезону.

Решила больше не ходить в лес за грибами

Однажды рано утром Татьяна поехала за грибами в уже знакомый лес в Малопургинском районе.

- Грибов было так много, что я увлеклась и перестала ориентироваться. Пошла по интуиции, но увы. Попала в болото, но вовремя поняла, и поэтому только ноги промочила, потом травой обожглась. Вышла на какую-то поляну, смотрю вокруг, а там только дремучий лес, никакого просвета. А потом свежие следы кабанов там увидела и испугалась очень. Ходила-ходила по интуиции и как-то вышла к машине, - поделилась своей историей Татьяна Васильева.

Когда Татьяна поняла, что потерялась, и вышла на открытую полянку, то дозвонилась до дочери и сообщила, что потерялась и не понимает, где находится. Позже до нее пытались дозвониться снова, но телефон уже был вне зоны доступа. После этого случая женщина решила больше за грибами в лес не ходить.

Много же их потерялось

По словам Марии Видеман, руководителя поисково-спасательного отряда «Регион 18», только за последние выходные в лесу потерялись примерно 39 человек.

- В этом году теряется значительно больше людей, чем в прошлом. Грибов больше, и поэтому количество грибников увеличилось. Я даже не всегда успеваю оповестить ребят о пропавшем, как мне уже звонят и сообщают о новом потерявшемся, - рассказывает Мария.

По ее словам, нельзя дать определенного портрета людей, которые теряются. Звонят с просьбой найти как молодых людей лет 20, так и пенсионеров. В основном приходится искать грибников в Завьяловском районе, потому что туда ходят со всего города.

Время поисков тоже варьируется: иногда тут же перезванивают и говорят, что человеку удалось выйти, а иногда искать приходится долго.

Какие меры предосторожности стоит предпринимать в лесу и что делать, если все же потерялся?

Когда мы собираемся в лес, пусть и ненадолго, существуют свои правила и меры предосторожности.

- Обязательно берите с собой заряженный телефон. В случае если вы потеряетесь, то сможете позвонить в спасательную службу.

- Возьмите с тобой воду и легкий перекус.

- С собой обязательно должна быть зажигалка или спички в непромокаемой упаковке.

- Если же вы зависимы от приема лекарств, к примеру, инсулина, то на всякий случай стоит взять их с собой.

Соблюдая эти правила, в случае вашей дезориентации даже в очень знакомом лесу вы сможете дождаться помощи, при этом нанеся самый незначительный урон своему здоровью. Ну а если все же умудрились потеряться, то следует придерживаться следующих правил:

- Не паникуйте и не пытайтесь выйти из леса самостоятельно. Вы можете усугубить ситуацию и зайти в лес еще глубже.

- Позвоните по телефону 112. Если удастся определить ваше местоположение сразу, то вам подскажут, в какую сторону пойти, чтобы выйти на дорогу.

- Если по телефону не удалось сразу определить ваше местоположение, то ждите на месте и никуда не уходите. Можно петь песни и обязательно, если слышите какой-то шум, отзывайтесь на него, и тогда вас обязательно найдут.