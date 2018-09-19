Погода в Ижевске: будет ли тепло и какая нас ждет осень?

СЕГОДНЯ 13:13 2018-09-19T13:50:32+03:00

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В последнее время погода за окном в Ижевске совершенно не радует - мелкий дождь и холод. А что нас ждет дальше? Будет ли еще тепло? Для читателей «Комсомолки» собрали примерный прогноз погоды на ближайшие месяцы. И добавляем яркие фотографии осени, чтобы поднять настроение!

Конец сентября

Фото: Лада Иванова

В конце текущего месяца будет тепло, но пасмурно. Теплые деньки ждут ижевчан с 22 по 24 сентября, в среднем температура воздуха составит +20 градусов днем и +13 градусов ночью. В последние дни сентября горожанам придется позаботиться о наличии зонта в свой сумке, ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура воздуха с 25 по 30 сентября ожидается +10...+17 градусов днем и +6…+10 градусов ночью.

Октябрь

Фото: Лада Иванова

Второй месяц осени в основном будет дождливым. Самым теплым днем октября, по данным Центра погоды «Фобос», станет 5 октября. Температура воздуха составит +12 градусов днем и +6 ночью. 18 октября столбик термометра достигнет нуля, и с 19 октября начнутся минусовые температуры.

Ноябрь

Фото: Лада Иванова

В ноябре температура воздуха опустится несильно, самый холодный день нас ожидает лишь в конце месяца - 30-го числа. Температура воздуха составит -6 градусов днем и -8 градусов ночью. Но на протяжении всего периода будет казаться, что прогноз погоды нам чего-то недоговаривает. Так, например, 8 ноября температура воздуха составит -1 градус, но, по данным сайта «Яндекс Погода», будет ощущаться как -7 градусов. Как и предыдущий месяц, ноябрь не побалует нас теплыми лучами солнца. Будет пасмурно, временами небольшой снег.

Декабрь

Фото: Лада Иванова

Самый первый зимний месяц, в отличие от последних осенних, подарит нам солнечный денек, но при этом и самый морозный. 19 декабря температура воздуха составит -14 градусов. Температура воздуха в декабре будет колебаться от -4 до -14. Облачно, временами снегопад. Самые теплыми днями станут 4, 6 и 27 декабря. Температура в эти дни будет составлять -4 градуса - отличное время для зимних прогулок по лесу.

Фото: Лада Иванова

*прогноз составлен, используя данные Центра погоды «Фобос», сайта «Яндекс Погода» и Gismeteo.