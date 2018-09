Разработчики World of Tanks займутся развитием киберспорта в Удмуртии

СЕГОДНЯ 10:19 2018-09-20T10:45:13+03:00

19 сентября на Форуме оружейников России, который проходил в Ижевске, Корпорация развития Удмуртии подписала соглашение с разработчиком игры World of Tanks - компанией Wargaming.net. Это позволит развивать сразу несколько совместных направлений, основным из которых станет проведения в республике соревнований по киберспорту и, как следствие, развитие туризма в регионе.

Развитие киберспорта в Удмуртии

Долгожданное соглашение, к которому стороны шли не один месяц, подписали директор Корпорации развития Удмуртии Дмитрий Генералов и генпродюсер Wargaming.net Вячеслав Макаров. По словам Генералова, основные направления, закрепленные в соглашении, - это совместное проведение соревнований по киберспорту, совместное участие в программе празднования столетия легендарного оружейника Михаила Калашникова и развитие военно-промышленного туризма в регионе.

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

- Я очень рад, что мы сегодня закрепили эти договоренности, впереди предстоит продолжительная и кропотливая работа в прикладной плоскости, чтобы в следующем году результаты этих договоренностей и соглашения были осязаемы, - рассказал Дмитрий Генералов журналистам.

Таким образом, уже в 2019 году в республике пройдут первые соревнования по киберспорту. Поскольку участие в их организации примет непосредственно Wargaming.net, можно предположить, что это будут всеми любимые «танки». По словам директора Корпорации развития Удмуртии, аудитория только этого продукта компании составляет порядка 110 млн человек по всему миру. Популярность игры окажет положительное влияние на туризм в республике.

- Мы будем обсуждать площадку, на которой пройдет мероприятие, решать прочие вопросы. Также компания Wargaming.net примет участие непосредственно в праздновании юбилея Михаила Калашникова, - добавил Генералов.

«Игровой интерес»

Интересы Wargaming.net на территории республики также обширны. По словам Вячеслава Макарова, компания давно работает с военными музеями и околовоенными мероприятиями. Например, Wargaming.net организовывает мероприятия, связанные с демонстрацией военной техники, с отсылками к военной истории.

Как рассказал Дмитрий Генералов, у компании есть интерес к стрелковому оружию, использованию изображений оружия, символики. Вячеслав Макаров это подтвердил.

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

- Ижевск как большой регион с военной историей, как место деятельности Михаила Калашникова для нас является важной точкой, мы сейчас расширяем тематику наших игр, мы работаем над шутером, где освещаются действия сил специального назначения. Соответственно, мы тему стрелкового оружия начнем для себя затрагивать, и в этом смысле на нашей карте интересов Ижевск становится еще более важным, - добавил Вячеслав Макаров.

Он не стал вдаваться в подробности, как именно Калашников и Удмуртия будут задействованы в играх компании, отметив, что все станет известно через год.

Отметим, что ранее Концерн «Калашников» зарегистрировало товарные знаки оружия своего производства AK-47 и АК-74. Отныне разработчики компьютерных игр должны заключать лицензионное соглашение об использовании этого оружия в своих продуктах. Наиболее популярными проектами, где используется оружие концерна, являются Counter Strike: Global Offensive от Valve и Warface от Mail.ru. Н.

Предприятия уходят в киберспорт

Весной этого года на сайте Концерна «Калашников» - Kalashnikov.media - открылся киберспортивный раздел. На нем регулярно публикуются новости и видео с киберспортивных соревнований, интервью спортсменов.

В августе этого года «Калашников» провел турнир по CS:GO среди профессиональных команд под названием Kalashnikov Cup. Призовой фонд составил $10 тыс.

СПРАВКА

Wargaming.net - это издатель и разработчик компьютерных игр, преимущественно free-to-play ММО-жанра, и околоигровых сервисов для разных платформ. Ключевыми продуктами компании являются World of Tanks, World of Warships («Мир танков» и «Мир военных кораблей»). В частности, World of Tanks насчитывает 130 млн игроков по всему миру, 40 млн из которых живут в СНГ.