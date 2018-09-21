Можно ли погладить лесного кота и почему было сложно фотографировать корову: 7 наивных вопросов о зоопарке в Ижевске

СЕГОДНЯ 12:55 2018-09-21T13:47:14+03:00

А еще расскажем, куда девают животных, пока идет ремонт вольера и где учат на работников зоопарка

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Не так давно Зоопарк Удмуртии отпраздновал 10 лет! За это время его посетило около шести миллионов человек. И интерес к этому месту только возрастает. Как не уменьшается и количество наивных вопросов от гостей. «Комсомолка» решила узнать ответы.

МОЖНО ЛИ ГЛАДИТЬ ЛЕСНОГО КОТА И ИГРАЮТ ЛИ С ЖИВОТНЫМИ СОТРУДНИКИ ЗООПАРКА?

В идеальном мире сотрудники зоопарка плескаются в бассейне с белыми медведями и чешут спинку львам. Но это не совсем так. Все понимают, что необходимо строго соблюдать меры безопасности. Например, белый мишка сам может себя развлечь. У него для этого есть много плавающих предметов, а еще защитная каска и кегли. Обезьянки играются с деревянными лесенками.

Как рассказала директор зоопарка Светлана Малышева, со львами ситуация интереснее. Несмотря на то что это грозный хищник, в душе это кошка.

- Поэтому у него есть специальное приспособление, чтобы он приводил свой маникюр в порядок. В общем, процесс восстановления в зоопарке проходит ежедневно, потому что мы все что-нибудь грызем, скребем, роем, - говорит Светлана Малышева.

В продолжении темы котов. Дальневосточный является родственником рысей и бенгальских кошек. Несмотря на свою милую и миниатюрную (в сравнении с другими) внешность, руки близко к нему лучше не подносить.

Фото: Юрий Рубцов/vk.com/udmzoogroup

- Он все-таки хищник. Таких котов даже сотрудники зоопарка аккуратно обходят стороной и не пытаются его погладить, - говорит Светлана Малышева.

Даже когда он совсем котенок, сотрудники надевают специальные перчатки, которые выше локтя, чтобы обезопаситься.

КУДА ДЕВАЮТ ЖИВОТНЫХ, КОГДА ЧИСТЯТ ВОЛЬЕРЫ?

Зоопарк - это огромная структура, которая большей частью находится не на виду у посетителей. Поэтому у каждого животного есть дополнительное помещение, куда его можно поселить на время уборки основного вольера.

ГДЕ УЧАТ НА РАБОТНИКОВ ЗООПАРКА?

Многие сотрудники зоопарка - выпускники местных вузов: ИжГСХА и УдГУ. Совершенствуют свои навыки работы на профессиональных конференциях, которые проводят другие зоопарки или океанариумы. Например, в этом году был международный ветеринарный семинар.

- Но, наверно, работать в зоопарке - это внутреннее призвание, - говорит Светлана Малышева.

ПОЧЕМУ ЗООПАРК УДМУРТИИ ОСОБЕННЫЙ?

Фото: Архив

Для ответа на этот вопрос достаточно привести такой факт, что наш зоопарк - единственный в России, который 365 дней в году экспонирует своих животных белого севера в больших вольерах: моржей, морских котиков, белых медведей с бассейнами, наполненными водой.

ПОЧЕМУ ПРИМАТЫ ЕДЯТ ТОЛЬКО ФРУКТЫ?

Несмотря на то что мы часто можем заметить обезьянку с фруктами, их рацион обширен. В частности они очень любят насекомых: саранчу, мадагаскарских тараканов и мучных червей. Специально для этого на минус первом этаже павильона есть отдел по выращиваю кормовых насекомых. Численность такой еды ведется исключительно в килограммах.

У КОГО ИЗ ЖИВОТНЫХ СКВЕРНЫЙ ХАРАКТЕР?

Фото: Архив

Показывать свой характер животные могут в разных условиях. Например, при подготовке специального календаря к юбилею сотрудники зоопарка столкнулись с вредностью коровы Зебу. Создатели придумали, как ей нужно стоять, но коровушка встала в позу.

- Она запрограммировала себе, что выйдет из точки А и придет в точку Б, но ни вправо, ни влево со своего маршрута не сдвинется. С ним пришлось подстраиваться, - рассказывает Светлана Малышева.

А бывает и такое, что животное ведет себя резко из-за болезни. Например, как-то белая медведица вынесла своих малышей, положила у входа в свой вольер и отошла. Тогда поняли, что она просит помощи.

- Для этого есть специальные сотрудники - киперы. Они каждый день общаются с животными, подмечают тонкости их поведения и понимают, как с этим можно справиться.

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