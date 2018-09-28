В Ижевске в подвале дома заживо замуровали котят

СЕГОДНЯ 12:43 2018-09-28T12:55:09+03:00

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В доме на Удмуртской, 202 заживо замуровали котят. Управляющая компания заварила проходы, и малыши оказались заперты в подвале. Чтобы спасти животных, жители ломали решетки, однако их ставили снова. Подробности выяснила «Комсомолка».

«НАМ КОШКИ НЕ МЕШАЮТ»

Об этой истории нам рассказала жительница дома Татьяна Дмитриева. По словам женщины, некоторое время назад она обратилась в управляющую компанию, чтобы в подвале сделали больше продухов - отверстий для циркуляции воздуха. «Управляйка» пошла навстречу, однако все отверстия закрыли железными решетками. Специалисты не учли, что в это время в подвале прятались несколько котят - малыши не смогли выбраться и погибли.

Тем временем это далеко не единственные пушистики, которые живут в этом дворе. Кошек около 202-го дома немало - они бегают во дворе, прячутся в подвалах и ластятся к жильцам, которые, кстати, совсем не против «пушистого соседства».

Фото: Сергей Грачев

- Скоро зима. Раньше котята прятались в подвале, а теперь ни зайти, ни выйти не могут. Что они будут делать, когда станет холодно? - переживает Татьяна. - А ведь по радио говорили, что в подвалах будут щели специально для уличных кошек… Почему же тогда у нас их закрыли?

Татьяна не в первый раз помогает пушистым питомцам – этим летом женщина помогла кошке, которую сбила машина во двореФото: Сергей ГРАЧЕВ

А КАК ДОЛЖНО БЫТЬ?

И действительно, в апреле 2018 года представители Минстроя России приняли сторону зоозащитников, которые требуют открыть отверстия, необходимые для циркуляции воздуха.

- Мы разрешили, даже обяжем сохранять в подвалах продухи размером 15 на 15 см для того, чтобы кошки могли выходить из подвала и заходить в подвал, - отметил тогда замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис. Он также добавил, что проемы могут быть закрыты сетками по решению общего собрания собственников.

По словам представителей управляющей компании, они действовали в соответствии с предписаниями жилищной инспекции.Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Однако специалисты отмечают, пока поправки, о которых шла речь в апреле, не приняты. Это значит, что управляющие компании имеют законное право закрывать продухи решетками. Более того, они обязаны это делать, чтобы помещать насекомым и грызунам проникать в дома.

- По действующим правилам, управляющая компания должна обеспечить непопадание в дом животных и насекомых, - отмечает главный жилинспектор Удмуртии Марат Исмагилов. - В зимний период она должна утеплить продухи, чтобы холодный воздух не поступал потом в помещение. Управляющие компании добровольно могут оставить открытым один продух, но они это должны согласовывать с жильцами дома.

Фото: Сергей Грачев

Поэтому, если жители хотят защитить бездомных кошек от холода зимой, нужно организовать общедомовое собрание с участием управляющей компании. И если большинство жильцов проголосуют за открытие продухов, за пушистых друзей можно будет не волноваться.