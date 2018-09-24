2018-09-24T10:32:31+03:00
Происшествия

В Ижевске слабослышащую девочку чуть не высадили из автобуса

Кондуктору не понравились, как оформлены документы на льготный проезд
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Дату 30 августа 2018 года 9-летняя Настя и ее сопровождающая запомнят надолго. В тот день они на улице Советской сели в 27 автобус, чтоб доехать до улицы Труда, где их ждала мама Насти. Старшая из девочек оплатила проезд наличными, а Настя показала свой социальный проездной: с рождения у девочки стоит диагноз «глухота». И все вроде было хорошо, пока кондуктор не вернулась и вновь не попросила посмотреть документы…

«ВЫХОДИТЕ ИЛИ ПЛАТИТЕ»

Настя – инвалид по слуху. Одно ухо у девочки не слышит, второе работает при помощи аппарата Фото: Диля Ахмадишина

Настя – инвалид по слуху. Одно ухо у девочки не слышит, второе работает при помощи аппаратаФото: Диля Ахмадишина

– Вновь подойдя к девочкам, кондуктор еще раз попросила проездной, начала его проверять, спросила, где документ, который подтверждает право пользоваться социальным проездным. Справка и пенсионный у Насти были внутри проездного, потому что он в форме книжки, но дочка испугалась, замешкала, поэтому не поняла, что нужно показать. Тем более, что раньше в такие ситуации не попадала, - рассказывает мама Насти, Надежда Дмитриева.

Не знала о том, что нужно показать кондуктору и старшая сопровождающая. Кондуктор, внимательно изучив проездной, все-таки вытащила пенсионный, в котором не было фото.

– Когда в 2009 году нам выдавали это пенсионное, сказали, что фотографию в него вклеивать бесполезно – дети растут и меняются, – говорит Надежда. – В общем, как мне рассказала сопровождающая, не найдя в пенсионном Настиного фото, кондуктор сказала, что документ не действителен и попросила либо оплатить проезд, либо выйти. Хорошо, что у старшей девочки были деньги, и они все-таки добрались до меня.

«ПРАВИЛА СОБЛЮДАЕМ, НО ПРОСЯТ ВЫЙТИ»

Несмотря на инвалидность, Настя совсем не отличается от своих сверстников: девочка любит танцевать и заниматься музыкой Фото: Диля Ахмадишина

Несмотря на инвалидность, Настя совсем не отличается от своих сверстников: девочка любит танцевать и заниматься музыкойФото: Диля Ахмадишина

При встрече Настя, конечно, все рассказала маме. Девочка даже толком не поняла, за что ее хотели высадить из автобуса

– Было неприятно. Вроде, мы все соблюдаем, а ребенка попросили выйти, – отмечает Надежда. – Я хотела уже приучать Настю ездить одну, потому что не всегда могу быть рядом, а тут такое. Ей тяжело воспринимать чужую речь, тем более, если поверх аппарата еще и шапка, поэтому в любой ситуации Настя может замешкаться и не понять, что от нее требуется. Теперь дочка частенько спрашивает в транспорте, а все ли у нее в порядке с документами и не высадят ли ее.

То, что ребенка-инвалида едва не высадили из автобуса, несмотря на наличие документов, возмутило и представителей родительского сообщества детей-инвалидов.

– Это крайне отрицательный случай, не демонстрирующий понимание детской инвалидности работниками транспорта. Редко до нас доходят такие случаи, в этот раз попалась просто сознательная мама. Фотографии в документах таких детей нет, это общероссийская практика. Если делать в документах фото, тогда нужно менять законы, – прокомментировал Председатель Ассоциации родителей детей-инвалидов Удмуртии Игорь Безруких. – Я планируют собрать круглый стол с «ИПОПАТ», с министерством транспорта, министерством социальной политики, с пенсионным фондом, чтобы обсудить эту проблему и прийти к общему решению.

ОФИЦИАЛЬНО

Подробнее разобраться в этом случае хотят и в ИПОПАТЕ. Как отметили в пресс-службе предприятия, они не раз обращались в правительство Удмуртии с предложением ввести в Удмуртии персональный электронный учет льготных категорий пассажиров. Это упростило бы порядок оплаты проезда для почти 100 000 пассажиров, пользующихся социальными билетами.

– К сожалению, сама Надежда Дмитриева в ИПОПАТ не обратилась (на момент 20 сентября – прим.ред.). Надеемся связаться с ней в ближайшее время. Информацию об инциденте сотрудники предприятия получали пока только от журналистов. Эти сведения отчасти противоречат друг другу, что мешает провести полноценное служебное расследование, - сообщили в пресс-службе.

Они пояснили, что претензия кондуктора была не к отсутствию фото, а к тому, что этот документ на данный момент не является подтверждением льготы.

- Если бы юная пассажирка передала вместе с социальным проездным свою справку о назначении пенсии, то у кондуктора не возникло бы вопросов. Номер этой справки должен быть вписан в бланк проездного билета девочки, - продолжили в пресс-службе.

На предприятии не смогли подтвердить информацию о том, что кондуктор грубо обращалась с пассажиркой. Тем не менее, провели с ней дополнительный инструктаж о культуре обслуживания.

- Ежедневно каждый кондуктор сталкивается с десятками справок, заменяющих пенсионные удостоверения, поэтому внешний вид этого документа всем хорошо известен. Работники транспортных предприятий полностью разделяют мнение пассажиров о том, что формат этого документа (справки) крайне неудобен для предъявления в транспорте, но иных вариантов нормативная база, к сожалению, сейчас не предусматривает, - заключили в пресс-службе.

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