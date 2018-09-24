В Ижевске вкладчики не могут получить выплаты от компании экс-председателя Общественной палаты

СЕГОДНЯ 13:31 2018-09-24T14:21:24+03:00

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Вкладчики финансовой компании «Гид», которую возглавляет экс-председатель Общественной палаты Ижевска Людмила Гуляшинова, в сентябре не смогли получить выплаты по векселям. В полицию уже поступили десятки заявлений от пострадавших.

БОЛЕЕ 60 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА 30 ЧЕЛОВЕК

21 сентября перед офисом ФК «Гид» (пересечение улиц Пушкинской и 10 лет Октября) собралось около 20 человек. Все они ранее приобрели здесь векселя: кто-то вложил 100 тыс. рублей, кто-то - 10 миллионов, а кто-то даже заложил квартиру. Суммарный объем вложенных средств, по предварительным оценкам, превышает 60 млн рублей.

Офис люди нашли закрытым, телефоны не отвечают, сайт не работает. Молчит и телефон директора и владельца Людмилы Гуляшиновой. Вкладчики признаются, что такого от нее не ожидали.

- Я работаю с этой компанией 10 лет, и никогда проблем не было, всегда вовремя выплачивали проценты, - говорит вкладчик Павел Арзамасцев.

По словам других клиентов, проблемы у ФК начались примерно в феврале 2018 года. Деньги стали выплачивать с задержкой и частями.

- Нам всегда звонили, когда приходило время для погашения векселей. А тут ни звонка. Пришли сами, а дверь закрыта, телефоны молчат, - рассказал один из вкладчиков.

Павел Арзамасцев оставил на этой двери свой номер телефона для связи с другими пострадавшими. К утру пятницы ему позвонили более 30 человек. Еще часть вкладчиков, сроки погашения у которых наступают в ноябре-декабре, могут даже не знать об этой ситуации.

Отметим, что в 2017 году чистый убыток ФК «Гид» составил более 3,2 млн рублей. Кроме того, 14 сентября Завьяловский районный суд удовлетворил три иска о взыскании по договору займа и кредитному договору с данной компании. Счета ФК арестованы.

ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ

Некоторые вкладчики ФК «Гид» заявляют, что вкладывали деньги и в строительство ЖК «Солнечная слобода». Это восемь домов от 5 до 17 этажей в Ленинском районе. Жилье стоило от 780 тысяч рублей, сдача первой очереди намечена на 4 квартал 2019 года. Но в риелторском агентстве сообщили, что продажа квартир приостановлена. Отчетность о ходе строительства не обновлялась на сайте ЖК с июня.

Гендиректором и владельцем ООО «Солнечная слобода» является Людмила Гуляшинова. Гендиректором компании-застройщика ЖК - ООО «СтройДевелопментГрупп» - числится Александр Гуляшинов. Он же владеет и другой связанной с «Солнечной слободой» стройкомпанией - ООО «Рент-Инвест», которой руководит также Людмила Гуляшинова.

«Солнечная слобода» возводится на месте, где раньше строился печально известный ЖК «Акварель» от ООО «Арт-мастер». Сдача комплекса планировалась во втором квартале 2016 года. Но стройка остановилась, и 23 человека были признаны обманутыми дольщиками. Из судебного решения от 10 января 2018 года следует, что собственником участка и объекта незавершенного строительства являлось ООО «Рент-Инвест».

На фоне истории с дольщиками Гуляшинова вынуждена была покинуть пост руководителя Общественной палаты. Коллеги по Палате попросили её уйти еще в августе 2017 года, однако долгое время она отказывалась слагать полномочия, утверждая, что с ЖК проблем не будет. Заявление о выходе она написала лишь в январе 2018 года.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

МВД по Удмуртии сообщило о поступлении около 30 заявлений от горожан, пострадавших от действий ФК «Гид». Начата проверка, решение будет принято в течение 30 суток.

Идти в суд вкладчики пока не спешат. Они беспокоятся, что понесут еще и судебные расходы, а возврата денег им никто не гарантирует. Сейчас они намерены обратиться к властям Удмуртии.