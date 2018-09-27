Жители Удмуртии выберут лучший санаторий

СЕГОДНЯ 16:07 2018-09-27T16:51:53+03:00

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«Комсомольская правда»-Ижевск» совместно с Министерством здравоохранения Удмуртии запустила второй сезон проекта «Клиника года». В этом году принять участие в нем сможет любое медицинское учреждение республики. Сейчас в конкурс заявлено уже около 15 клиник.

В лечении болезни важной составляющей является восстановление. Поэтому сегодня мы знакомим вас с санаториями Удмуртии.

Санаторий-профилакторий «Сосновый»

В санатории разработаны и внедрены профилактические программы для людей, работающих с вредными производственными факторами (шум, вибрация, соли тяжелых металлов, тяжелые физические нагрузки), комплексные программы по восстановлению после перенесенных заболеваний, операций, при ранней выписке из больницы и возникших осложнениях, детский лагерь для оздоровления детей с ЛОР-патологией, дисфункцией вегетативной нервной системы и желчевыводящих путей, специальные оздоровительные программы для детей из группы часто болеющих, галокамера, создающая условия соляной пещеры, программы «Мать и дитя».

Санаторий-профилакторий «Строитель»

Санаторий располагает собственными природными лечебными факторами. В «Строителе» организованы специализированные отделения по долечиванию после стационарного лечения: гастроэнтерологическое, отделение для беременных групп риска, отделение долечивания пациентов после проведенного эндопротезирования крупных суставов. С 2017 года организована работа дневного стационара по медицинской реабилитации после перенесенных травм и заболеваний опорно-двигательной системы по территориальной программе государственных гарантий.

Санаторий-профилакторий «Энергетик»

Санаторий-профилакторий «Энергетик» обладает современной лечебной базой, оснащен водолечебницей с широким спектром ароматических ванн, гидромассажем, сухими углекислыми ваннами, грязелечебницей с использованием грязей из Крыма, парафина с озокеритом, голубой глины Пермского края, спелеогалотерапией, горным воздухом, аромотерапией, кабинетами ручного и аппаратного массажей, гирудо-рефлекотерапией, ИК-кабиной и фитобаром.

Голосуй!

Мы напоминаем, что конкурс продолжается, и уже скоро читатели смогут выбрать народного врача и лучшие клиники в разных номинациях, которые будут носить звание «Клиника года» - 2018!

Фото: Архив

Выбери народного врача!

Считаете, что ваш врач достоин называться лучшим? Пришлите его кандидатуру на почту clinic@mgcentr.ru до 1 ноября 2018 года, указав ФИО, больницу и специализацию. Наши номинации:

- лучший терапевт

- лучший хирург

- лучший невролог

- лучший травмотолог-ортопед

- лучший офтальмолог

- лучший стоматолог

- лучший оториноларинголог

- лучший педиатр

- лучший гинеколог

- лучший врач по диагностике и лечению бесплодия

Уже скоро вы сможете проголосовать за своего кандидата на сайте izh.kp.ru (12+) (голосование продлится до 1 ноября), или присылайте заявки на почту clinic@mgcentr.ru. 23 ноября победители получат награды от «Комсомолки!».

Фото: Архив

Выбери лучшую клинику!

Если врача на голосование сможет заявить каждый желающий, то медицинские учреждения сами должны будут принять решение об участии в конкурсе. Уже сейчас заявки подали глазная клиника «Мона Лиза», Семейная клиника «Центр репродуктивного здоровья», Клиника репродуктивного здоровья «Аистенок», стоматология «Металлург», «Центр современной урологии и хирургии», медицинский центр «Аксион», «Личный доктор, г. Воткинск», медицинский центр «Академия здоровья», лечебно-диагностический центр «МИБС», БУЗ УР 1 РКБ МЗ УР, медицинский центр «Юнимед», многопрофильный центр «Семейный доктор», центр офтальмологии «ОКО», а также санатории-профилактории «Энергетик», «Строитель» и «Сосновый».

Выбирать лучшие медицинские учреждения будут сами пациенты. Победитель будет определен также 23 ноября 2018 года.

Кстати! Оценивать клиники-участницы будут и члены экспертного жюри. Они будут учитывать, в частности, доступность медицинских услуг.

Наши номинации:

- Лучшее стационарное отделение

- Лучшая поликлиника

- Лучший многопрофильный центр

- Лучший ЛОР-центр

- Лучшая стоматология

- Лучшая детская клиника

- Лучший санаторий

- Лучшая страховая компания

- Лучшая офтальмология

- Лучший центр МРТ-диагностики

- Лучшая медицинская лаборатория

Кроме того, в течение всего проекта мы будем знакомить вас с медицинскими учреждениями Ижевска и Удмуртии, рассказывая об особенностях их работы. Вы сможете узнать самые свежие новости из области медицины, прочитать полезные советы о красоте и здоровье, бесплатно задать вопрос врачу или оставить ему благодарность на нашем сайте! Победители получат звания и награды от «Комсомолки».

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