Ко Дню защиты животных: 5 необычных питомцев, которых держат ижевчане

СЕГОДНЯ 12:30 2018-10-04T13:22:54+03:00

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4 октября в России отмечается День защиты животных. Такая дата не могла остаться незамеченной, поэтому «Комсомолка» собрала топ-5 необычных питомцев ижевчан.

ГОРОД ЗАСЫПАЕТ, ПРОСЫПАЕТСЯ…ШИНШИЛЛА

ФОТО: Личный архив героя

Домашнее животное Юлия Стерхова выбирала тщательно – кошек и собак сразу отмела и остановилась на грызунах.

Шиншилла очень удобное домашнее животное: живет в клетке, по квартире не гуляет, достаточно ласкова и не имеет такого сильного запаха, как, например, морские свинки. Но есть и свои нюансы. По словам владелицы, зверек ведет вечерне-ночной образ жизни. Поэтому его поселили в отдельную комнату на втором этаже и на ночь закрывают все двери, кажется, что он либо делает подкоп, либо шатает весь дом. А еще шиншиллу нельзя купать в воде, для таких целей нужен специальный вулканический песок.

Цена: варьируется от 1,5 до 10 тысяч рублей

ИГРИВАЯ КОШЕЧКА И СУРОВЫЙ САМЕЦ

ФОТО: АРХИВ

Казалось бы, обычная котосемья. Но есть одно большое «НО». Кошки эти совсем не простые. Это – каракулы. Настоящие хищники, которые распространены в Африке, пустынях Аравийского полуострова, Малой и Средней Азии и на Ближнем Востоке. Но как говорит хозяйка Вера, в ее питомцах ничего страшного нет. Они как собаки, только в образе кошки: ласкаются, просят почесать за ушком, играются и даже мурлыкают. Однако каракулы весьма привередливы в еде. Кормят их только мясным ассорти – перепелка, суточные цыплята, кролик, куриное сердце. Часть мяса доставляют с птицефабрики в Ижевске и часть – из частной перепелиной фермы.

Главное, по словам заводчицы, чтобы они приехали из питомника домашнего содержания. Тогда дома будут вести себя, как простые кошечки. А если кастрировать и стерилизовать их, то и вовсе становятся покладистыми и ручными.

Цена: Одна особь около 500 тыс.рублей

Подробнее про жизнь каракулов

ХЛОПАЙ КРЫЛЬЯМИ И ВЗЛЕТАЙ

ФОТО: Личный архив героя

Ольга Домнина любит делать дочери необычные подарки. Вот и бабочка-птицекрылка – это очередной презент. По словам владелицы, это и положительные эмоции, и наблюдение за живой природой.

Это уже 4 бабочка, которая живет у ижевчанки. Первых двух съел кот, третья умерла, залетев за шкаф. В этот раз Ольга купила кокон, поэтому смогла увидеть все этапы появления бабочки на свет. Только вот живет такой питомец недолго – 10-15 дней. Кормить такую бабочку нужно сахарным сиропом, спит она в коробке с влажной ватой или цветами.

Цена: в интернете кокон обойдется вам примерно в 600 рублей, а вылупившаяся бабочка в 1 300 рублей.

ЛЮБОВЬ ЗЛА…ПОЛЮБИШЬ И ПАУКА

ФОТО: Личный архив героя

Еще в детстве Юрий Казаков увлекался насекомыми. Это-то и определило его выбор питомца - у ижевчанина живет паук вида Брахипельма. Такой питомец – абсолютно неконтактное животное, поэтому дома он живет как аквариумная рыбка. Все пауки ядовиты, но далеко не каждый яд опасен для человека.

Как признается Юрий, близкие побаиваются такого питомца. Однажды ижевчанин даже разыграл друга: после линьки у паука осталась старая шкурка (экзувий), которая очень напоминает живого членистоногого. Ради шутки он бросил ее в сторону знакомого - криков было много. Правда, и успокаивать его пришлось немало времени, так что больше Юрий так никого не разыгрывает.

Кстати, в неволе самки вида Брахипельма могут жить до 25 лет. Возраст пауков оценивается в линьках.

Цена: около 1500 рублей

ПРИГРЕЛА НА ГРУДИ ЗМЕЮ

ФОТО: Личный архив героя

Ижевчанка Екатерина Ардашева держит дома маисового полоза - эта змея наиболее распространена в качестве домашнего питомца. Она проста в содержании, абсолютно безопасна и хорошо привыкает к рукам. По образованию Екатерина - зоолог и со змеями имеет дело уже много лет, поэтому никто из друзей и родных не удивился появлению такого экстравагантного питомца.

Кормить змей следует грызунами. В неделю маисовый полоз съедает 1-2 живых мыши, более крупные змеи могут питаться и крысами. В зависимости от вида змеи кормить ее необходимо от 1 раза в неделю до 1 раза в месяц. Домик для такого питомца – специальный террариум с системой обогрева и освещением - обойдется в 12 тыс. рублей, если покупать в зоомагазине.

Цена: от 2000 до 5000 рублей.