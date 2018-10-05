5 наивных вопросов о проекте «Родники Удмуртии – 2018»

СЕГОДНЯ 16:55 2018-10-05T16:58:07+03:00

Как подать заявку на проверку родника, кто проанализирует пробы воды и где будут опубликованы результаты проекта

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Удмуртия - родниковый край, поэтому сотни человек пользуются природными благами, несмотря на централизованное водоснабжение в домах. Считается, что вода в таких источниках самая чистая, но, к сожалению, так бывает далеко не всегда.

«Комсомолка» решила выяснить, из каких источников можно пить. Вместе с нашими партнерами мы отправимся в экспедицию по источникам нашего края, возьмем пробы и проверим, насколько вода в них соответствует нормам. За время запуска проекта мы получили немало вопросов о «Родниках Удмуртии», поэтому решили ответить здесь – всем и сразу.

Топ-5 наивных вопросов о проекте

1) Что сделать, чтобы оставить заявку?

До 10 октября прислать нам заявку на вайбер 89120070806 или на почту kp@mgcentr.ru, позвонить по тел. 94-50-94 и указать координаты родника, который вы бы хотели проверить.

2) Вы проверите все источники Удмуртии?

Увы, каждый родник нашей республики проверить мы не сможем. Однако сможем проверить те источники, которые больше всего заботят читателей «Комсомолки».

3) Сколько экспедиций пройдет в рамках проекта?

Собрав заявки, мы составим маршрут и с 11 по 14 октября отправимся в поездку по источникам. В трех экспедициях проекта примут участие журналисты «Комсомольской правды». Задача экипажей - взять пробы воды из родников, а заодно поделиться впечатлениями о достопримечательностях и дорогах осенней Удмуртии.

4) Где будут проанализированы пробы воды?

Все пробы будут проанализированы в аккредитованной лаборатории МУП г.Ижевска «Ижводоканал». Результаты исследований будут отображены на карте проекта, а также опубликованы на страницах «Комсомольской правды» в Ижевске и на нашем сайте.

5) Где будут опубликованы результаты анализов?

Следить за автоэкспедициями и результатами проекта можно будет на сайте izh.kp.ru (12+), а также в соцсетях.

Присылайте информацию об источниках, которые вы хотели бы проверить, и помните, чем подробнее вы опишете его местонахождение, тем проще нам будет его найти!

Подробнее о проекте.

Партнер проекта:

ПАРТНЕР ПРОЕКТА

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