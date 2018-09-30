Первая неделя октября в Ижевске будет пасмурной и дождливой

СЕГОДНЯ 15:50 2018-09-30T15:01:08+03:00

Заморозки пока не ожидаются Фото: Алена Селезнева

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По данным GISMETEO.RU, первая неделя октября в Ижевске будет преимущественно дождливой.

В понедельник, 1 октября, город ожидает переменная облачность, временами солнечно, возможны небольшие осадки. Днем столбик термометра поднимется до +9, ночью - до +5. Ветер юго-западный, 6 м/с с порывами до 13 м/с.

Во вторник, 2 октября, будет также переменная облачность, местами с осадками. Температура воздуха станет днем станет теплнее и установится на отметке +12 градусов, ночью - до +7 градусов. Ветер юго-западный, 4 м/с с порывами до 10 м/с.

В среду, 3 октября, в городе будет пасмурно, временами небольшие дожди. Столбик термометра не поднимется выше +10 градусов. Ветер южный, 5 м/с с порывами до 11 м/с. Ночью температура составит +8 градусов.

Четверг, 4 октября, станет самым теплым днем недели. К обеду воздух прогреется до +14 градусов. Ночью температура установится на отметке +6 градусов. Пасмурно, временами осадки. Ветер юго-западный, 5 м/с с порывами до 12 м/с.

В пятницу, 5 октября, днем будет пасмурно, возможны осадки. Днем столбик термоментра покажет до +10 градусов. Ночью - до +4. Ветер юго-западный, 6 м/с с порывами до 12 м/с.

В субботу, 6 октября, в в Ижевске будет пасмурно, возможны осадки. К обседу столбик термометра поднимется до +7 градусов, днем - до +4. Ветер с порывами до 11 м/с.

Воскресенье, 7 октбяря, город ожидает переменная облачность, временами солнечно, возможны небольшие осадки. Температура днем составит +10 градусов, ночью - до +5 градусов. Ветер западный с порывмаи до 12 м/с.