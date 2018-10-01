Поиск ценных документов и ремонт под пальмами: Пара из Ижевска доехала на мотоцикле Иж Юпитер-2 через Берлин до Атлантического океана

СЕГОДНЯ 12:33 2018-10-01T12:49:57+03:00

Фотографии у Эйфелевой башни, отказ двигателя в глуши и приезд мотоцикла Иж к Атлантическому океану – что только не пережили Елена и Кирилл во время своего путешествия. Молодая пара решила отправиться в немецкий город Митвайда, чтобы исправить неточность в биографии создателя мотоциклов Иж Петра Можарова, касающуюся его обучения за границей. Конечно, добирались они тоже на мотоцикле. Все подробности путешествия выяснила «Комсомолка».

ПОМОГАЛИ НЕМЕЦКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Увлечение мотоциклами сопровождало Кирилла Тапкова, кажется, всю его жизнь. Около двух лет назад, на выставке «Мото Победа» в национальном музее Удмуртии Игорь Чупин из сообщества «Иж Ижевск» предложил идею создать экскурсию по местам, связанным с Петром Можаровым, на что Кирилл сразу же согласился.

- А дальше понеслась – изучение документов, биографии, мест, где учился и работал Петр Можаров. В книге Олега Курихина есть свидетельство о том, что конструктор учился в Лейпциге. Я решил написать в университет, с надеждой получить какие-нибудь документы, хотя бы список зачисленных студентов. Зашел на сайт, нашел почту и направил письмо, - рассказывает Кирилл.

Через некоторое время ему пришел ответ о том, что такого студента в Лейпцигском университете никогда не было. Тогда Кирилл стать «копать» дальше.

- Начали искать города, что рядом. Специалист архива из города Хемниц очень нам помог в этом. Он разослал письма в университеты ближайших городов и из одного - Университета прикладных наук города Миттвайда - пришел ответ, что Петр Владимирович был их учеником - продолжает Кирилл.

Связавшись со специалистами университета, молодой человек получил копии документов, которые подтверждали этот факт. Дабы постоять в стенах, где учился Пётр Владимирович Можаров, представить студенческую жизнь начала XX века, Кирилл и Елена решились на большое путешествие. Совместно с этим в их голове зародилась мечта добраться на Иже туда, где ещё не было отпечатков его колёс.

МОДЕРНИЗИРОВАЛИ ТОЛЬКО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Был и еще один важный повод устроить путешествие в Европу по местам Петра Можарова – 130 лет со дня рождения создателя мотоциклов. И странно было бы отправиться в такое путешествие на автомобиле или самолетом. Решено было готовить к поездке Иж Юпитер-2 1969 года выпуска с коляской. Это заняло больше года.

"Иж" у океана. Фото: личный архив

- Купил я его по объявлению еще давно. А перед поездкой полностью перебрал и заменил расходники. Помимо этого, заменил электрооборудование на 12-ти вольтовое – фара светит ярче и возможно установить зарядное устройство для телефона, - рассказывает молодой человек.

Дорога к Валдаю. Фото: личный архив

Стартовали Кирилл и Елена 3 июля от национального музея. Маршрут был такой: Ижевск – Казань – Москва - Санкт-Петербург – Псков – Эстония – Латвия – Литва – Калининград – Польша – Берлин – Миттвайда – Страсбург – Париж – Бордо – Атлантический океан – пустыня Барденас Реалес в Испании – Пиренеи – Средиземное море – Шамбери – Штутгарт – Варшава – Брест – Гомель –Москва – Ижевск­­­.

Балтийск. Фото: личный архив

Готовясь к путешествию, пара старалась рассчитать всё так, чтобы можно было три дня жить автономно. Поэтому запасались всем необходимым. По дороге ночевали в палатках или у друзей.

РЕМОНТ ПОД ПАЛЬМАМИ

В Лейпциге они повторили снимок Петра Владимировича на фоне Памятника Битве народов. А в Париже ремонтировали технику прямо под пальмами.

Монумент Битвы народов (Лейпциг).

- У нас еще была цель, оставить отпечаток шин мотоцикла Иж там, где он никогда не бывал – на побережье Атлантического океана. Успели заехать на фестиваль любителей восточных мотоциклов. Там были немцы на «Уралах», «Днепрах» и так далее. Мой «Иж» был единственным, - рассказывает Кирилл.

Брандебургские ворота (Берлин). Фото: личный архив

Кстати, пока ребята ехали к Эйфелевой башне, у мотоцикла отпал подлокотник коляски.

- Видимо, он очень хочет вернуться туда, вот и оставил частичку себя, - смеясь рассказывает Кирилл.

Винная дорога (Франция). Фото: личный архив

Успели заехать и в город Чопау в музей завода Dampf Kraft Wagen. Раньше они производили автомобили и мотоциклы.

- И там в музее нашли раздел, целиком посвящённый Ижевску! Точнее жизни немецких конструкторов в нашем городе и переезду завода DKW из Чопау в Ижевск, что произошло после войны в рамках репараций, - говорит Кирилл.

Ремонт мотоцикла на Сене. Фото: личный архив

Во время путешествия ребята добрались даже до Атлантического океана. Как говорит молодой человек, зафиксированных случаев, когда мотоцикл «Иж» оказался на побережье Атлантики, нигде не обнаружилось.

ПОЛОМКИ И ГОСТЕПРИИМНЫЕ ПОЛЯКИ

- А в Испании был случай, когда вышел из строя генератор. У нас, конечно, все было с собой для того, чтобы восстановить мотоцикл, но были неприятно удивлены, что местные мотоциклисты не останавливались, хотя видели, что мы не просто так стоим на обочине. Потом нам уже рассказали, что у них специальная страховка, при которой сломанную технику могут отбуксировать с трассы в ближайшую мастерскую и починить, - говорит молодой человек.

Париж. Фото: личный архив

На протяжении всего пути иногда случались незначительные выходы из строя техники, что можно понять, учитывая возраст «ветерана». В целом «Иж» держался достойно. Решил показать характер только в Польше – там произошла серьезная поломка двигателя – заклинил коленчатый вал.

На обочине в Польше. Заклинил коленчатый вал. Фото: личный архив

- Собирается дождь, мы на дороге. Интернет на телефонах закончился, телефоны друзей, кто живет рядом, не знали. И что делать? Пришлось толкать его до ближайшего населенного пункта. Начали искать сервис или какой-нибудь навес, чтобы переждать дождь. Но нашли только отель и завод по производству надгробных плит. Стали искать дальше, - рассказывает Кирилл.

Ребята нашли жилые дома, откуда им навстречу вышел поляк. Они попытались объяснить, что им нужна помощь или просто совет, однако незнакомец ответил: «Нет». Только в процессе уговоров стало понятно, что он имел ввиду: «Нет проблем». Отзывчивый поляк приютил у себя дома, они отогнали мотоцикл в гараж соседа и за пару дней восстановили технику.

- У них же ночевали, гуляли вместе по городу, они нас кормили и развлекали. В итоге расстались мы хорошими друзьями, - говорит ижевчанин.

Самая высокая точка "Ижа" в пробеге - Андрорра, 2408 м. Фото: личный архив

ИСТОРИЯ ПО ЛИСТОВКАМ

Приехав в университет Митвайда путешественники были уверены, что уже успели получить большую часть документов по почте, но их ждал приятный сюрприз.

Карточка студента Петра Можарова. Фото: предоставлено Университетом города Миттвайда

- У них целый пакет документов остался. Еще и рекламные листовки с 1910 года. По ним можно составить картину образа жизни студента того времени. Как оказалось, Петр Можаров был не единственным русским студентом там. Русские по количеству были на втором месте, после немцев. Также учились там [студенты – прим. Ред.] даже из Китая и Японии, - рассказывает Кирилл.

Табель прослушанных лекций. Фото: предоставлено Университетом города Миттвайда

Собрав копии документов, пара продолжила путешествие. Добравшись до конца суши, отправились в обратный путь. 3 сентября они вернулись в Ижевск и теперь готовят дополнение к экспозиции в национальном музее по обнаруженным фактам. В дальнейшем, они надеются, добавить найдённую информацию о Петре Можарове в различные источники и литературу.

ЦИФРЫ

За два месяца Елена и Кирилл:

- проехали 14 тысяч километров

- посетили 12 стран

Расход топлива - 5-5,5 литров на 100 километров

КСТАТИ!

Сколько стоит бензин в других странах? Пара заправляла АИ-95:

- Латвия, Литва, Эстония – 77-76 рублей за литр;

- Польша – 80-90 рублей за литр;

- Германия – 110 рублей за литр;

- Испания – 100-110 рублей за литр;

- Франция – 130 рублей за литр.