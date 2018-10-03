Ижевск архивный: что такое «Пеньки» и как появилось Воткинское шоссе

СЕГОДНЯ 13:31 2018-10-03T14:26:46+03:00

«Буммаш» застраивался по четкому плану, включающему не только жилые дома, но и школы, детские сады, больницы и другие социальные объекты. Фото: музей истории Индустриального района на базе школы №52

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Не так давно свой день рождения отметили две главные улицы района «Буммаш» в Ижевске - Дзержинского и Буммашевская. На карте города они появились более чем полвека назад, в 1967 году. Кстати, улица Дзержинского существовала и раньше, только носила другое название - улица Строителей, совсем как в знаменитом фильме Эльдара Рязанова. Другие интересные факты из истории «Буммаша» читайте в материале «Комсомолки».

Доска почета Индустриального района. Фото: музей истории Индустриального района на базе школы №52

Почему район - Индустриальный?

«Буммаш» - часть Индустриального района, созданного 1 февраля 1963 года. Свое название он получил из-за того, что на его территории находилось сразу несколько крупных промышленных предприятий. К примеру, на месте торгово-офисного центра «Эльгрин» в те годы работал производственный цех Мотозавода, где делали катушечные магнитофоны. На месте ТЦ «Омега» была Ижевская мебельная фабрика. Но главным гигантом района был завод «Ижтяжбуммаш», выпускавший тяжелые бумагоделательные машины и другое оборудование для нужд целлюлозно-бумажной промышленности. Его начали строить в 1959 году, и именно ему обязан своим именем микрорайон «Буммаш».

Перекресток Воткинского шоссе и улицы 9 Января. Фото: музей истории Индустриального района на базе школы №52

Как строили «Ижтяжбуммаш»?

По тем временам это была одна из самых грандиозных строек в Ижевске. Высота заводских корпусов - 30 метров, то есть под крышей цеха легко мог бы уместиться 10-этажный дом. В основании железного «скелета» стен были колонны, которые привозили в Ижевск частями, потому что ни один вагон не мог везти колонну длиннее 12 метров. Строить предприятие помогали заключенные ближайших колоний, располагавшихся вдоль Воткинского шоссе.

Строительство главного корпуса завода «Ижтяжбуммаш». Фото: музей истории Индустриального района на базе школы №52

Кстати, когда завод еще строился, через весь Индустриальный район шла узкоколейка - по ней в город возили лес для строительства, пиломатериалы. Вагоны ходили от Хохряков до «чугунки», подшипникового завода.

Как появилось Воткинское шоссе?

Само Воткинское шоссе в те годы представляло собой узкую грунтовку, по обе стороны которой рос вековой лес. С развитием завода «Ижтяжбуммаш» стали нужны хорошие подъездные пути, и шоссе сначала просто заасфальтировали, а потом еще и расширили.

Начало строительства Воткинского шоссе. Фото: музей истории Индустриального района на базе школы №52

Кстати, трасса до Воткинска, которая начинается как раз с этого шоссе, тогда тоже была грунтовой. С ней связана байка, утверждающая, что дорогу до Воткинска помог заасфальтировать лично маршал Дмитрий Устинов. В те годы Дмитрий Федорович был секретарем ЦК КПСС, а пост министра оборонной промышленности занимал Сергей Зверев. Как-то весной, в распутицу, Зверев приехал в Удмуртию на встречу с избирателями Воткинска и Шаркана. До Воткинска он еще сумел как-то доехать, а вот в Шаркан министра пришлось доставлять на вертолете, который приземлился на местное футбольное поле. О своих «приключениях» Зверев рассказал Устинову, курировавшему Удмуртию, и тот моментально позвонил секретарю Удмуртского обкома Валерию Марисову, приказав за два месяца проложить до Воткинска асфальт.

Памятник Феликсу Дзержинскому, в чью честь полвека назад переименовали улицу Строителей, до сих пор стоит в сквере напротив трамвайного кольца. Фото: музей истории Индустриального района на базе школы №52

Откуда взялось название «Пеньки»?

Пеньки - это небольшой район, примыкающий к лесопосадке между «Эльгрином» и трамвайными путями. Рядом с лесом, который в народе, кстати, называют «буммашевским», стоят два дома-свечки - Буммашевская, 2 и Буммашевская, 2а. Откуда такое название? Когда-то значительную часть тамошних жителей составляли студенты. А в соседнем доме, на первом этаже, в советское время был винно-водочный магазин, напротив которого вырубили несколько деревьев. И вот, закупив все необходимое в магазине, местные бездельники располагались прямо на пеньках. Отсюда и название района.

Панно с изображением солнца и звезд на торце дома №4 на улице ДзержинскогоФото: Анастасия МАЛЫШЕВА

Хрущевки с изюминкой

На первый взгляд, район «Буммаш», застроенный одинаковыми панельными пятиэтажками, выглядит довольно уныло. Однако в советские годы архитекторы пытались так или иначе решить эту проблему - например, украшали стены хрущевок мозаичными панно. Одно из них сохранилось на торце дома №4 на улице Дзержинского, возле остановки «Техучилище». По некоторым данным, авторы мозаики - художник Василий Жарский и его сын Петр.