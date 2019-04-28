Весьма необычного питомца завела себе семейная пара из Ижевска. У них уже есть три кошки, две собаки, цыпленок и теперь – каракалы. Это хищные кошки, внешне похожие на рысей. Как они уживаются в одном доме и какие игрушки предпочитают, выяснила «Комсомолка».

НЕСКОЛЬКО ЛЕТ В ПОИСКАХ

Два года, как у Веры есть питомник экзотических кошек Golden Glory. К слову, это первый и единственный питомник в своем роде в Удмуртии. Сначала там были мейнкуны, а полгода назад появились каракалы. Вера признается, что несколько лет назад увидела этих красавцев в интернете и тут же влюбилась.

Не смотря на то, что это хищники, каракалы очень послушные. Фото: Диля Ахмадишина

- Обговорила с мужем их покупку, потом с детьми и все единогласно поддержали меня в этом. Ну а что? Дети у нас уже взрослые, уехали от нас, не заводить же еще третьего ребенка, - смеясь рассказывает Вера, обнимая прекрасную девочку каркала Мишель.

Поиски этих кошечек были не из простых. Во-первых, есть очень много мошенников, которые выставляют объявления якобы о продаже, а сами сматываются, стоит получить первый взнос. Во-вторых, не в каждом городе России есть специальные питомники.

Как рассказывает Вера, каракалы очень преданные и даже знают некоторые команды. Фото: Диля Ахмадишина

- Мишель у нас из Москвы, а мальчик Амур – с Украины. Обоих доставляли самолетами. Они пока еще маленькие (девочке 7 месяцев, мальчику – 10. – Прим. ред.). И, как положено деткам, они обожают играть с мягкими игрушками. У меня в запасе есть целый чемодан с ними, потому что долго мишки и покемоны в итоге не живут, - рассказывает Вера.

Амур начинает ругаться, если у него пробуют отобрать игрушку. Фото: Диля Ахмадишина

Обошлись кошечки не дешево – каждый по полмиллиона рублей. Специально для них еще построили вольер, который примыкает к дому. Там есть всевозможные веточки, маленький бассейн, качели-колесо. Отдельная комната выделена им и в самом доме.

- Они должны понимать, что есть территория, на которой они главные. В остальном доме – я хозяйка. Важно, чтобы они это усвоили. Конечно, понимание не остановит их от того, чтобы уронить вашу любимую вазу. Поэтому хорошо, что я минималист в плане интерьера, - говорит Вера.

ИГРИВАЯ КОШЕЧКА И СУРОВЫЙ САМЕЦ

Несмотря на грозные когти и наименование «хищник», каракалы - это милейшие создания. Как говорит сама Вера, это собаки в образе кошки. Они ласкаются, просят почесать за ушком, играют и даже мурлыкают.

Красавица Мишель. Фото: Диля Ахмадишина

Хотя Амур сразу показал характер и не слезал со своего места, пока мы не вышли из вольера. Периодически слышалось зловещее шипение с его стороны.

- Амур, ну не ругайся. Ты же хороший мальчик, - поглаживая большого кота говорит Вера. – Он у нас хороший и очень игривый. Просто стесняется сейчас. А так, даже с папой (супругом Веры. – Прим. ред.) вместе спортом занимается. Он начинает отжиматься, Амур к нему на спину прыгает и тоже отжимается, - говорит Вера.

А Мишель ведет себя как леди. Она грациозна и игрива. Позволяет себя погладить, но периодически отвлекается от гостей, глядя на мейкунов, которые сидят в соседнем вольере.

Да и повадки у них практически, как у кошек. Фото: Диля Ахмадишина

- Это она так охотится за ними. Сейчас мы их не держим вместе в одном помещении, потому что каракалы с ними начинают играть, и весьма агрессивно, - поясняет Вера.

Кошечки весьма привередливы в еде. Кормят их только мясным ассорти – перепелка, суточные цыплята, кролик, куриное сердце. Часть мяса доставляют с птицефабрики в Ижевске и часть – из частной перепелиной фермы.

- В день они должны съедать по 5-7% от массы тела. Амур, например, весит 13 кг, значит должен есть по 800 граммов мяса. И только на кормежку уходит 7 тысяч в месяц. А еще амуниция, витамины, ветеринар…С последним особенные проблемы были, так как, несмотря на то, каракалы из семейства кошачьих, с ними никто не работает и было сложно найти хорошего специалиста, - объясняет заводчица.

Одно из развлечений Мишель - колесо. Фото: Диля Ахмадишина

В среднем, каракалы на воле живут от 5 до 10 лет, в домашних условиях – от 15 до 20. Ижевчанка рассчитывает, что через пару лет у них уже будут котята.

- Правда, рождается всего один-два котенка. И то, их отлучают от мамы через две недели, как только глазки откроются. Это делается, чтобы не перенял дикого нрава. И потом уже заводчик кормит специальным молочком, приучает к лотку, социализирует, - говорит Вера.

Заводчица отмечает, что ничего в этих хищниках страшного нет. Главное, чтобы они приехали из питомника домашнего содержания. Тогда дома будут вести себя, как простые кошечки. А если кастрировать и стерилизовать их, то и вовсе становятся покладистыми и ручными.

Амур всегда трепетно относится к Мишель. И если долго не видит ее, при встрече начинает облизывать и обнюхивать. Фото: Диля Ахмадишина

ТТХ

Каракалы:

Длина тела - 65-82 см

Хвост - 25-30 см

Высота в холке около 45 см

Масса - 11-20 кг

Уши с кисточками (до 5 см).

Распространены в Африке, пустынях Аравийского полуострова, Малой и Средней Азии, на Ближнем Востоке. Встречаются в пустынях Южной Туркмении. Иногда появляются в Киргизии и Бухарской области Узбекистана.

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