Жители Удмуртии выберут лучшую клинику

СЕГОДНЯ 16:50 2018-10-04T17:04:22+03:00

Изменить размер текста: A A

«Комсомольская правда»-Ижевск» совместно с Министерством здравоохранения Удмуртии запустила второй сезон проекта «Клиника года». В этом году принять участие в нем сможет любое медицинское учреждение республики. В конкурс заявлено уже около 15 клиник.

Сегодня представляем вашему вниманию еще двух конкурсантов.

Клиника травматологии и ортопедии «Юнимед»

Работает в Ижевске с 2016 года и предоставляет медицинские услуги по оказанию помощи при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата, суставов и позвоночника. В клинике «Юнимед» проводится кинезиологическое тейпирование, внутрисуставное введение PRP-плазмы, изготовление индивидуальных ортопедических стелек ФормТотикс™, а также внутритканевая электростимуляция по методу Герасимова.

Стоматологическая клиника «БиоДент»

Работает в Ижевске с 2004 года. Основные направления лечения - ортопедия, имплантация и терапия. Здесь можно пройти профилактическое обследование, вылечить, отбелить и удалить зубы, воспользоваться услугами пародонтолога, сделать протезирование и имплантацию, а также провести компьютерную томографию зубов и ортопантомограмму всей полости рта. Разработана накопительная система скидок для всех граждан, которые лечатся в стоматологической клинике «Биодент».

ГОЛОСУЙ!

Мы напоминаем, что конкурс продолжается, и уже скоро читатели смогут выбрать народного врача и лучшие клиники в разных номинациях, которые будут носить звание «Клиника года» - 2018!

Выбери народного врача!

ФОТО: АРХИВ

Считаете, что ваш врач достоин называться лучшим? Пришлите его кандидатуру на почту clinic@mgcentr.ru до 1 ноября 2018 года, указав ФИО, больницу и специализацию. Наши номинации:

- Лучший терапевт

- Лучший хирург

- Лучший невролог

- Лучший травмотолог-ортопед

- Лучший офтальмолог

- Лучший стоматолог

- Лучший оториноларинголог

- Лучший педиатр

- Лучший гинеколог

- Лучший врач по диагностике и лечению бесплодия

Уже скоро вы сможете проголосовать за своего кандидата на сайте izh.kp.ru (12+) (голосование продлится до 1 ноября), или присылайте заявки на почту clinic@mgcentr.ru. 23 ноября победители получат награды от «Комсомолки!».

Выбери лучшую клинику!

ФОТО: АРХИВ

Если врача на голосование сможет заявить каждый желающий, то медицинские учреждения сами должны будут принять решение об участии в конкурсе. Уже сейчас заявки подали глазная клиника «Мона Лиза», Семейная клиника «Центр репродуктивного здоровья», Клиника репродуктивного здоровья «Аистенок», сеть стоматологий «Феличе», «Центр современной урологии и хирургии», медицинский центр «Аксион», «Личный доктор, г. Воткинск», медицинский центр «Академия здоровья», лечебно-диагностический центр «МИБС», БУЗ УР 1 РКБ МЗ УР, медицинский центр «Юнимед», многопрофильный центр «Семейный доктор», центр офтальмологии «ОКО», медицинский центр «Алан Клиник», реабилитационный центр «Апрель», частная скорая медицинская помощь «Быстромед», медицинский центр «Здравница»,республиканский клинико-диагностический центр, Сарапульская районная больница МЦ УР, МРТ-центр «Верум», Реацентр,а также санатории-профилактории «Энергетик», «Строитель», «Сосновый» и «Варзи-Ятчи».

Выбирать лучшие медицинские учреждения будут сами пациенты. Победитель будет определен также 23 ноября 2018 года.

Кстати! Оценивать клиники-участницы будут и члены экспертного жюри. Они будут учитывать, в частности, доступность медицинских услуг.

Наши номинации:

- Лучшее стационарное отделение

- Лучшая поликлиника

- Лучший многопрофильный центр

- Лучший ЛОР-центр

- Лучшая стоматология

- Лучшая детская клиника

- Лучший санаторий

- Лучшая страховая компания

- Лучшая офтальмология

- Лучший центр МРТ-диагностики

- Лучшая медицинская лаборатория

Кроме того, в течение всего проекта мы будем знакомить вас с медицинскими учреждениями Ижевска и Удмуртии, рассказывая об особенностях их работы. Вы сможете узнать самые свежие новости из области медицины, прочитать полезные советы о красоте и здоровье, бесплатно задать вопрос врачу или оставить ему благодарность на нашем сайте! Победители получат звания и награды от «Комсомолки».

Реклама, 18+