Кто подал документы на пост главы Ижевска и когда определят главных претендентов на должность?

СЕГОДНЯ 14:30 2018-10-05T14:10:08+03:00

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3 октября в Ижевске завершился прием заявок на участие в конкурсе по выбору главы города. В списке претендентов на должность оказались 21 человек (напомним, что в первом конкурсе заявились 13 человек). Кто эти люди, и когда состоится конкурсная комиссия?

КТО УЧАСТВУЕТ?

В списке можно увидеть, как знакомые имена, так и новые лица. Так, 6 участников из 21 подали заявки во второй раз. В их числе финалист первого конкурса Константин Сунцов, а также замначальника отдела сбыта ООО «Гюнтнер-Иж» Олег Овчинников, адвокат Алексей Ялунин, директор ООО «Контора» Рамиль Ямилов, замдиректора ООО «Управляющая компания «Строительно-монтажное предприятие – 184» Роман Альчиков и замдиректора Ижевского филиала РАНХиГС Максим Тенсин.

Список претендентов на пост главы города:

* Константин Сунцов, замглавы администрации Ижевска по экономическому и инвестиционному развитию города;

* Олег Овчинников, заместитель начальника отдела сбыта ООО «Гюнтнер-Иж»;

* Олег Украинский, начальник управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений Роструда;

* Антон Перепелица, генеральный директор ООО «ПМ «Палаццо»;

* Григорий Концевой, доцент кафедры бухгалтерского учета, финансов и аудита ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия»;

* Денис Абрамов, генеральный директор ГКП Самарской области «Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области»;

* Валерий Швецов, пенсионер;

* Олег Бекмеметьев, глава Глазова;

* Алексей Ялунин, адвокат;

* Вячеслав Ипатов, исполнительный директор АНО «Агентство по развитию спорта и туризма»;

* Андрей Беляев, глава МО «Дулесовское» Сарапульского района;

* Рамиль Ямилов, директор ООО «Контора»;

* Искандер Биктин, финансовый директор ООО «Дэнс»;

* Роман Альчиков, заместитель директора ООО «Управляющая компания «Строительно-монтажное предприятие – 184»;

* Денис Савин, безработный;

* Виктор Шестаков, замглавы администрации Сарапула по социальной сфере;

* Анастасия Поздеева, директор ООО «Ревизор»;

* Максим Тенсин, замдиректора ижевского филиала РАНХиГС;

* Рустам Зайнуллин, директор ООО «Р-СтройСервис»;

* Елена Христенко, директор по развитию инновационных технологий ООО «Региональный промышленный союз»;

* Владимир Ульянов, директор МБОУ СОШ №31.

В числе новых претендентов оказался глава Глазова Олег Бекмеметьев. Он подал документы в понедельник, 1 октября. С 2012 по 2015 годы Бекмеметьев был заместителем генерального

директора «Чепецкого механического завода» по развитию обеспечивающей инфраструктуры и внешним связям, в 2015 году занял кресло главы Глазова.

Еще один участник конкурса с большим опытом работы с госструктурах – Олег Украинский. До октября 2013 года он занимал должность руководителя Государственной инспекции труда в Удмуртии, после чего ушел на повышение в Роструд в качестве начальника управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений.

В околополитических кругах многим будет знакомо имя еще одного кандидата – Дениса Абрамова. Сейчас он работает генеральным директором «Агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области». В свое время Абрамов был тесно связан с дорожной отраслью региона: в 2007 году возглавил дорожное предприятие республики ГУ «Управтодор». Абрамов также был депутатом Госсовета республики третьего и четвертого созывов. Среди других кандидатов – Антон Перепелица, директор проектной мастерской «Палаццо», которая занималась проектированием Центральной площади Ижевска.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Конкурс по выбору претендентов на пост главы города состоится уже 15 октября. Конкурсная комиссия выберет минимум двух человек, которые пройдут в «финал». Выбрать одного из них в качестве нового главы Ижевска предстоит депутатам Городской думы. При этом собраться на сессию они должны будут в течение 10 дней после конкурса.

Напомним, что это будет уже вторая попытка назначить главу Ижевска. Первый конкурс состоялся 10 августа. Тогда конкурсная комиссия выбрала двух претендентов. Ими стали замглавы администрации Ижевска по экономическому и инвестиционному развитию Константин Сунцов и директор Гуманитарного лицея Михаил Черемных. Однако депутатам не удалось сойтись на одном мнении и ни один из кандидатов не набрал достаточного количества голосов – 22. Сунцов получил 17, Черемных – 10.

Оценивать участников будет комиссия из 12 человек. От гордумы в ней представлены вице-спикер городского парламента Фания Федорова, депутаты Сергей Сурнин, Альфред Зиннатуллин, Мария Бобылева, Дмитрий Кулишов и Дмитрий Никонов. От главы Удмуртии – руководитель администрации главы и правительства республики Сергей Смирнов, замруководителя администрации главы и правительства республики Вероника Лекомцева, депутата Госдумы от региона Алексей Загребин, депутат госсовета республики Александр Прозоров, заведующий кафедрой экономической теории в институте экономики и управления УдГУ Олег Боткин и гендиректор «Ижевского радиозавода» Дмитрий Беккель.