Почему на 10 лет Октября уменьшили скорость движения и где в Ижевске планируется установка новых светофоров?

СЕГОДНЯ 14:14 2018-10-09T14:31:40+03:00

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На радио «Комсомольская правда» - Ижевск» (107,6 FM) (12+) продолжается серия прямых линий с УГИБДД МВД по Удмуртии. Напомним, что представитель ведомства дважды в месяц отвечает на вопросы горожан, касающиеся дорог и организации дорожного движения в городе. Недавно в прямом эфире побывали начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин и заместитель начальника МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» Фирдаус Харисов.

Сейчас сумерки, погода меняется, давайте напомним водителям меры безопасности и правила, по которым сейчас необходимо передвигаться?

- Самое главное правило – вести транспортное средство с той скоростью, которая вам позволит остановиться в случае возникновения опасности. Это прямо предписывают правила дорожного движения, потому что в свете фар, участок, который водитель видит перед собой, это 30-максимум 40 метров в ближнем свете фар (особенно если фары загрязнены). Так вот, ваша скорость должна быть такой, чтобы возникновение опасности в 40 метрах впереди вы имели возможность остановить свое транспортное средство. Это спрофилактирует наезды на диких животных и на пешеходов. Поэтому только лишь адекватная скорость поможет избежать дорожно-транспортных происшествий. Тем более в условиях осени, в условиях сумерек или влажного дорожного покрытия. Поэтому для водителя самое главное понять, на какой скорости он полностью контролирует свое транспортное средство и имеет возможность остановить автомобиль.

Для пешеходов тут тоже самое главное понимание, что на проезжую часть правила предписывают выходить, лишь убедившись в своей безопасности. Пешеходный переход, какой бы он не был оборудованный, он никогда не гарантирует безопасность пешеходов, потому что за рулем авто, который к этому пешеходному переходу приближается, может находиться и пьяный водитель, и больной водитель. То есть никогда не надо быть уверенным в своей безопасности, выходя на пешеходный переход. Видите, что авто снижает скорость, видите, что водитель смотрит на вас, вот только после этого можете пересекать проезжую часть.

Скоро необходимо будет менять летнюю резину. Когда ждать первых заморозков. Есть такая информация, когда лучше это сделать?

- С удмуртским отделением гидрометцентра мы действуем ежесуточно. С утра мы запрашиваем прогноз погоды на ближайшие сутки. В связи с изменением погодных условий стараемся проинформировать участников дорожного движения всеми возможными способами, в том числе через СМИ.

С понижением температуры, с переходом через ноль, будут образовываться участки как минимум в ночное и утреннее время, которые уже будут покрываться льдом. Поэтому водитель, который может весь день проездить практически по сухому асфальту на неошипованной шине, может в любой момент оказаться на обледенелом участке. Поэтому менять шины на авто нужно менять, когда температура перейдет через ноль. Это лучше сделать заблаговременно, потому что многие водители говорят, что я не хочу ездить на шипах по асфальту, вылетают шипы, изнашивается резина. Поверьте, что стоимость даже самой дорогой покрышки автомобиля, она несравнима со стоимостью человеческой жизни

Фото: архив редакции

Какие штрафы полагаются тем, кто не меняет резину на зимнюю?

- У нас сейчас административная ответственность существует за применение на автомобиле шин, протектор которого меньше нормативного состояния, за применение шипованной шины ответственности административной кодексом не предусмотрено

С какого момента начнут штрафовать водителей, если она не поменяли резину. И часто ли встречается то, что люди не делают этого?

- За отсутствие шипованной шины в зимнее время штрафы Кодекс не предусматривает, поэтому штрафовать пока не за что. Процент не использующих резину в зимний период – он минимален. То есть в республике большинство понимает, если применительно к легковому автомобилю, то большинство водителей использует все-таки шипованные шины. Либо иные шины с обозначением так называемой пиктограммы снежинка, пиктограммы три горные вершины – то есть та резина, которая относится к категории зимняя

Надо ли пользоваться этим знаком шипы?

- Последние изменения в правила дорожного движения вносились 27 августа 2018 года. Знак «шипы» в них присутствует. На авто, оборудованном шипами, знак устанавливается сзади на стекле. За отсутствие знака – ответственность 500 рублей. Пока изменения не произошли, планировалось, что знак упразднят, но здесь вопрос к власти законодательной, а мы власть исполнительная – открываем правила, читаем, исполняем.

Где планируется установка светофоров?

- До конца 2018 года запланировано обустройство светофорного объекта на перекрестке улиц Баранова и Олега Кошевого. Планируется организовать порядка трех регулируемых пешеходных переходов на перекрестках Поймы и Магистральной, на светофорном объекте 9 января – улица Цветочная, где пешеходы не могли переходить улицу Цветочную. На сегодняшний день планируется установить секцию для пешеходов. У нас когда устанавливается светофор для автомобилей, забывают устанавливать секцию для пешеходов. Но у нас данные пешеходные переходы оборудуются как раз секциями для пешеходов и организовывается разметка на дорожном полотне и соответствующие знаки.

Новый светофор уже успешно работает на улице Союзной. Фото: архив редакции

В связи с чем на 10 лет Октября сократили допустимую скорость движения до 60 км в час?

В: К улице 10 лет октября у меня несколько противоположное отношение, нежели у большинства водителей, потому что пешеходы пересекают ее с нарушением, потому что водители пока еще привыкают к скоростному режиму (который тоже не всегда адекватен), попадают в ДТП. Скорость сократили в связи с увеличением числа наездов, а также в связи со столкновение попутных авто с пострадавшими.

На сколько можно разогнаться, чтобы не заработать штраф?

- Разгоняться не нужно. Еще раз заострю внимание на одном из правовых аспектов: за превышение скорости от 10 до 20 км в час в административном порядке вас не накажут. Однако если произойдет ДТП с тяжкими последствиями, если в ДТП погибнет человек и в рамках расследования уголовного дела эксперт автотехник укажет, что в зоне действия 60 вы двигались со скоростью 72, 67 км в час – вы будете считаться лицом, нарушившим ПДД. А это уголовная ответственность. Если прописано в правилах 60 – это не всегда наказуемо, но это может повлечь печальные последствия в случае ДТП.

Когда приходит письмо о штрафах, может быть имеет смысл сделать уведомление, чтобы человек его точно получил и успел оплатить штраф со скидкой?

- Уведомления уже давным-давно сделаны, их можно отследить с помощью портала Госуслуги. Информация там появляется практически одномоментно. Кроме того, мы отправляем оповещения по электронной почте. Можно подойти лично в центр автоматизированной фото и видеофиксации, можно направить письмо через официальный сайт Госавтоинспекции, сообщить реквизиты свидетельства о регистрации транспортного средства и указать номер электронной почты, на который вы хотите получать уведомления. Многие этой возможностью воспользовались.

Вопрос по пешеходному переходу Берша. 32 пешеходный переход не регулируемый, станет ли он регулируемым

Х: На следующий год планируется работы в рамках безопасные и качественные дороги. Именно по реконструкции данной улицы. И в рамках этих работ будет установка именно пешеходного перехода, только после ремонта данной улицы. Эти работы будут вестись в 19 году. На сегодняшний день установлены дорожные знаки, а в 19 году будут вестись работы по реконструкции данной улицы и по установке светофора

Улица Ленина, остановка Смирнова – светофор для водителей горит 16 секунд, можно ли сделать 30-40?

- Пока не планируется изменять на данном участке режим работы светофора с учетом интенсивности движения

На Воткинском шоссе, в сторону Воткинска, висит знак ограничение скорости 20 км в час. Почему он висит криво?

- Это был временный дорожный знак, который устанавливался на период проведения ремонтных работ, но по каким-то причинам по окончании работ его не демонтировали. Его в ближайшее самое время уберут, я напомню, что временные дорожные знаки, ограничивающие либо скорость, либо еще какие-то маневры – выполнены на желтом фоне. Они действуют только на период проведения работ. Здесь работы закончились, знак будет убран в оперативном порядке.