Ульяна Кайшева: «Все в порядке: я здесь, бегаю за Удмуртию и никуда не ухожу»

СЕГОДНЯ 15:30 2018-10-09T15:11:01+03:00

Представительница сборной России по биатлону о целях на предстоящий сезон, лыжах для коллег-земляков и конкуренции с сестрой

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После чемпионата России по летнему биатлону Ульяна Кайшева неделю провела в Ижевске. Мы встретились с ней и узнали, какие цели представительница сборной России ставит перед собой на предстоящий сезон, и почему на выгодное предложение выступать за другой регион ответила отказом.

- Можно я приеду к вам с сестрой? - попросила Ульяна Кайшева редактора радио «Комсомольская правда»-Ижевск», когда та пригласила ее на эфир.

Конечно, можно! Одна чемпионка хорошо, а две - лучше! На днях 20-летняя Анастасия Кайшева на чемпионате России по летнему биатлону среди юниоров завоевала «золото» в индивидуальной гонке. Ее желание побывать в нашей медиагруппе, которая объединяет девять ведущих СМИ Удмуртии, вполне объяснимо. Настя - студентка третьего курса журфака УдГУ. После завершения спортивной карьеры, которая у нее только начинается, планирует связать свою жизнь с журналистикой.

- Хочу вести свою спортивную программу на радио, - поделилась наша юная коллега с Денисом Погодиным, ведущим утреннего шоу «Первые», продюсером радио «Адам», которого мы встретили в коридорах медиагруппы.

Как выяснилось, и Ульяна в будущем не видит себя в спорте.

- Чем буду заниматься, пока не определилась. Тренерская работа меня совершенно не привлекает. А вот сфера услуг - туризм, ресторанный и гостиничный бизнес - мне интересна. Это то, чему я четыре года училась в УдГУ, получая первое высшее образование. Но все это в будущем. Пока я бегаю, до следующей Олимпиады точно (зимняя Олимпиада пройдет в Пекине в 2022 году. - Прим. авт.). Надеюсь, что в моей карьере будут еще одни Олимпийские игры. Как бы то ни было, уходить нужно на пике. Я не приветствую, когда люди в возрасте занимаются профессиональным спортом. Это очень изнашивает организм.

Фото: личный архив Ульяны Кайшевой

«Задача на сезон - отобраться на чемпионат мира и там попасть в десятку»

- Ульяна, поговорим о дне сегодняшнем. По итогам прошлого сезона в рейтинге Союза биатлонистов России вы заняли второе место после Екатерины Юрловой-Перхт. Дальше будет больше?

- Рейтинг СБР мне ничего не дает, я и так знаю свои результаты. Вот если бы попадание в него гарантировало стопроцентный отбор на следующий сезон, я, конечно, стремилась бы занять в нем ведущие позиции. А так даже со вторым местом в рейтинге я наравне со всеми членами сборной буду бороться за право участвовать в Кубке мира, первый этап которого стартует в начале декабря. Чтобы попасть на него, нужно пройти отбор. В основной и резервной женской сборных двадцать человек. Пять или шесть из них поедут на Кубок мира, еще семь - на Кубок IBU. И все. В спорте ты никогда не можешь быть уверен на сто процентов. Но, думаю, у меня достаточно высокие шансы, чтобы поехать на Кубок мира. Я настраиваюсь именно на эти старты.

- Какие цели ставите перед собой на предстоящий сезон?

- Отобраться на чемпионат мира (он пройдет в шведском Эстерсунде в марте 2019 года. - Прим. авт.) и там попасть в десятку. Я трезво оцениваю свои возможности. Понимаю, что именно такой результат относительно реален для меня, поэтому не заявляю, что моя цель - выиграть чемпионат мира. Хотя, конечно, я этого хочу.

Фото: личный архив Ульяны Кайшевой

- Что не получается, чего не хватает? Почему на этапах Кубка IBU вы в минувшем сезоне не раз финишировали первой, а на этапах Кубка мира подобраться к пьедесталу не получается?

- Все просто - мне не хватает скорости и точной стрельбы. Но я над этим работаю. К примеру, изменила тактику прохождения дистанции. Если раньше я слишком медленно бежала первый круг, то сейчас все круги прохожу примерно в одинаковом темпе.

- Отсутствие побед вас сильно расстраивает?

- В последнее время уже не сильно. Тренеры научили меня переживать эти моменты. Я стараюсь вынести опыт и из плохих результатов тоже.

- Если говорить о тренерах, в этом году у сборной России по биатлону новый главный тренер - известный любителям биатлона Анатолий Хованцев. Кроме того, новый руководитель у Союза биатлонистов России - Владимир Драчев. На вас, спортсменов, эти перемены как-то влияют?

- Я уже достаточно давно в сборной и могу сказать, что каких-то больших перемен нет. По крайней мере, я на себе их не чувствую. Скорее всего, эти изменения ощутимы в тренерской среде. Что касается меня, я рада, что в этом сезоне продолжаю работать с Виталием Викторовичем Норицыным, поскольку устала от чехарды с тренерами в предыдущие годы.

- Команда встречалась с Драчевым, с Хованцевым?

- В начале летнего сезона у нас была встреча с Хованцевым. Мужская сборная встречалась и с Драчевым, мы - пока нет.

- О чем говорили?

- Хованцев разъяснил нам концепцию тренировок на этот год. У него немного иной подход к тренировочному процессу.

- Анатолий Николаевич опирается в своей работе на норвежскую методику. Это хороший ориентир. Главное - перенести этот опыт на нашу сборную правильно, - подключается к разговору Анастасия Кайшева, член юниорской сборной России. - Хованцев пытается сократить нагрузки на спортсменов, дает нам больше отдыхать. Это пока непривычно, мне таких нагрузок мало.

«Сейчас мне важнее внутреннее спокойствие, а не решение финансовых вопросов»

- Ульяна, знаю, что вам предлагали перейти в другой регион. Вы отказались. Почему?

- Несмотря на тяжелое финансовое положение, пока я пытаюсь оставаться в Удмуртии. Мне приятно защищать наш регион. Меня здесь окружают приятные люди, мне приятно здесь жить, - биатлонистка три раза повторила слово «приятно», видимо, желая подчеркнуть свое отношение к родной республике. - Так что все в порядке: я здесь, бегаю за Удмуртию и никуда не ухожу.

Фото: личный архив Ульяны Кайшевой

- Если говорить о «тяжелом финансовом положении», какие проблемы биатлона Удмуртии, на ваш взгляд, нужно решать в первую очередь?

- В первую очередь нужно реконструировать биатлонный комплекс имени Демидова: как трассы, так и гостиницу, которая находится в очень плохом состоянии и уже не вмещает всех спортсменов, которые, к примеру, приезжают к нам на «Ижевскую винтовку».

Нужно увеличивать финансирование сборной Удмуртии, чтобы ребята чаще могли выезжать на сборы, в том числе проводить их на выезде. Сейчас выездные сборы проходят от силы два раза в год. Этого недостаточно. Кроме того, команде не хватает инвентаря, а от него сейчас многое зависит. Лыжи дают мне большое преимущество

- Знаю, что в этом году Александр Поварницын на чемпионате России в масс-старте завоевал «серебро» на ваших лыжах.

- Да, это так, - подтверждает Ульяна.

- И я все свои медали тоже завоевывала на лыжах Ульяны, - не скрывает Настя Кайшева.

- Это стандартная ситуация, когда спортсмены сборной России делятся своими лыжами с земляками?

- Это нормально, многие так делают, - отвечает старшая Кайшева. - Да, есть регионы, в которых ситуация еще хуже, но там и биатлонистов один-два, а у нас все же целая команда, которая показывает высокие результаты. Не нужно забывать, что Удмуртия - родина чемпионов в биатлоне, в лыжных гонках.

- Вы продолжаете выступать за Удмуртию, отказываясь от выгодных предложений. Какую помощь вы получаете от родной республики?

- Я получаю здесь зарплату. По сравнению с другими регионами, она небольшая (ранее в интервью Иван Черезов говорил, что спортсмены уровня Ульяны Кайшевой получают в Удмуртии 30 тысяч рублей - Прим. авт. http://izhlife.ru/story/79917-trehkratnyy-chempion-mira-prizer-olimpiyskih-igr-ivan-cherezov-nelzya-bylo-uhodit-iz-sporta-ya-tolko-nachal-poluchat-kayf.html). Это все. Если бы я перешла в другой регион, думаю, там решили бы вопрос с квартирой (у Ульяны в Ижевске служебное жилье. - Прим. авт.). С инвентарем было бы легче. Но сейчас мне важнее внутреннее спокойствие, а не решение финансовых вопросов.

- Неужели и у вас есть проблемы с приобретением лыж?

- Каждый год в сборной России я получаю шесть-восемь пар лыж, еще две-три пары покупаю сама. Одна пара лыж, на которых я катаюсь, стоит в среднем 450 евро (около 35 тысяч рублей. - Прим. авт.).

- Личные спонсоры у вас есть?

- Нет, но я знаю, что Иван Черезов (сейчас глава Федерации биатлона Удмуртии. - Прим. авт.) пытается найти для Федерации спонсоров, но пока определенных договоренностей нет. Бизнесмены Удмуртии, как мне кажется, в этом не очень заинтересованы.

- Ну, почему же, Максиму Вылегжанину удается с ними договориться.

- Да, у Максима это получается, но на него работает имя. Он спортсмен другого уровня.

«Задевает, когда меня называют младшей сестрой Ульяны Кайшевой»

- Настя, вопрос к вам. Трудно быть сестрой известной спортсменки? Наверняка, многие называют вас «младшей сестрой Ульяны Кайшевой».

Фото: личный архив Ульяны Кайшевой

- Ревности по отношению к Ульяне нет никакой, но действительно сильно задевает, когда меня представляют кому-то как ее младшую сестру. Хотя в последнее время ситуация меняется в лучшую сторону.

- Это потому что вы нас радуете своими результатами. Ульяна, подрастает конкурентка?

- Настя не будет мне конкуренткой еще два года - пока она бегает в юниорах, - улыбается старшая Кайшева. - Но даже если мы будем в одной команде, меня это не будет напрягать. Спорт - это всегда конкуренция. Плюс еще один человек - в этом нет ничего страшного.

- Чему вы учитесь друг у друга?

- Настя советует мне, какие книжки стоит почитать, как правильно говорить, помогает мне с постами для соцсетей.

- А я перенимаю у Ульяны ее соревновательный опыт. Сестра подсказывает, как лучше подготовиться к стартам, как психологически себя настроить, как размяться, что есть и что не есть перед соревнованиями.

- Ваши родители тоже спортсмены-лыжники. О чем-то другом, кроме спорта, в семье Кайшевых разговаривают?

- На самом деле про спорт мы говорим не так уж много, - смеются биатлонистки. - Обычно обсуждаем книжки, ресторанчики, прогулки, поездки. В этом плане мы самые обычные девчонки.