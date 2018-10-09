Рок-опера «Юнона и Авось» и концерт с итальянскими певцами: что предлагает в новом сезоне театр оперы и балета Удмуртии

СЕГОДНЯ 15:24 2018-10-09T15:31:02+03:00

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Новый сезон для Государственного театра оперы и балета Удмуртии им. П.И.Чайковского стал юбилейным – театр празднует сразу три круглых даты: 60-летие музыкально-драматического театра республики, 45-летие музыкального театра Удмуртской АССР и 25-летие театра оперы и балета. В честь тройного юбилея, учреждение готовит несколько сюрпризов для ижевчан и гостей республики. «Комсомолка» узнала обо всем подробнее.

РОК-МУЗЫКАНТЫ НА ОПЕРНОЙ СЦЕНЕ

Самой долгожданной для ижевчан постановкой в этом году стала рок-опера Алексея Рыбникова «Юнона и Авось». Оркестровую яму на время этой постановки симфонический оркестр разделит с рок-музыкантами с электро- и бас-гитарами, ударными установками и другими инструментами.

- Переговоры с композитором продолжаются — ему отправляют фонограммы отдельных номеров. Алексею Львовичу крайне важно, чтобы рок-опера сохранила особенности жанра и не стала слишком академичной. Поэтому для исполнения будут приглашены рок-музыканты-инструменталисты. Конечно, это будет наше произведение, наша версия, но тем не менее мы учитываем все пожелания автора и не делаем переложения на симфонический оркестр. Поэтому это не опера-мистерия, а рок-опера, - отметили в театре.

Вокальные партии будут исполнять солисты театра. Сейчас они усиленно работают над поиском тембра – все-таки академический вокал кардинально отличается от эстрадного и рок-вокала. Важная роль, по словам режиссера Николая Маркелова, будет и у хора – он будет исполнять литургическую часть рок-оперы, молитвы и псалмы.

Спектакль представят уже 22, 23 и 24 ноября.

В театре оперы и балета установили бюст Петра Ильича Чайковского. Его имя театр носит с 2015 годаФото: Диля Ахмадишина

ПРОМЕНАД-КОНЦЕРТЫ

Еще одной новинкой нового сезона стал абонемент «Променад-концерты в оперном». Цикл концертов объединил в себе камерную и симфоническую музыку, шедевры оперного и балетного искусства, музыкально-драматические композиции, хоровую музыку и даже поэзию. Но главным действующим лицом всей программы станет симфонический оркестр театра под руководством главного дирижера Николая Роготнева.

Так, откроет абонемент концерт Operahaus*, или «дом оперы». Ведущие солисты театра, а также оперные певцы из Италии Франческо Цингарелло, Филомена Фиттипальди и Антонино Интерисано исполнят арии, дуэты и сцены из опер Верди, Пуччини, Чайковского, Мусоргского и других великих композиторов.

- Впервые в истории нашего театра мы открываем променад-абонемент. Сама идея не новая, но именно для нас это ново. Разные формы будут использоваться в этом абонементе. Это, я бы сказал, экспериментальное моделирование каких-то конструкций, сочетание музыки, света, балета, - рассказал главный дирижер Николай Роготнев.

«Я ПРИЕЗЖАЮ СЮДА, КАК К ДРУЗЬЯМ»

Традиционно театр оперы и балета приглашает на свои постановки вокалистов из Европы. Так, в опере «Турандот» партию Калафа и Лиу исполнили Антонино Интерисано и Филомена Фаттипальди. Они приехали в Россию впервые.

- Я себя здесь очень комфортно чувствую, и театр нахожу очень прекрасным. Мне бы очень хотелось посетить дом-музей Чайковского. Симфония Чайковского – это моя любимая музыка. Я надеюсь, что будет свободное время, и я смогу посетить дом-музей. Что касается роли, я исполнял ее уже много раз, соответственно больших трудностей не возникает, - отметил Антонино.

Слева направо: Антонино Интерисано, Филомена Фиттипальди и Франческо Цингарелло

Ижевчане увидят вокалистов дважды – 10 октября они снова выйдут на сцену театра в рамках концерта Operahaus. Вместе с ними выступит и Франческо Цингарелло, который приехал в Ижевск уже в третий раз.

- Ижевск стал для меня уже таким городом, куда я приезжаю, как к друзьям. Я всегда с огромной радостью встречаюсь с дирижером Николаем (Роготневым, - Прим.ред.), с Инной (Галушко, директор театра, - Прим.ред.), которая действительно проделывает большую работу. С первого раза в Ижевске меня потрясла именно публика. Потому что она настолько активно соучаствует в действии, которое происходит. Эта любовь публики поднимается на сцену, и артист хочет дать еще больше, потому что он чувствует эти эмоции, и отдает в разы больше. Я увидел, что театр обновился и это говорит о том, что те, кто работают в театре, действительно посвящают всех себя театру и делают это с огромным профессионализмом и любовью, - отметил Франческо.

*Операхаус