«Все эмоции выплеснули на концерте»: группа Good Times представила в Ижевске новый альбом

СЕГОДНЯ 12:30 2018-10-11T11:57:31+03:00

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Воздух паба «Пинта» в ТРК «Петровский» 5 октября был пропитан нетерпением. Все потому, что в этот вечер там собрались поклонники группы Good Times*, которые ожидали выхода любимого коллектива на ижевскую сцену. Музыканты приехали в столицу Удмуртии уже в третий раз!

Good Times crew*

У каждой известной группы должен быть свой фан-клуб. Так и у Good Times* в 2015 году появилась объединившаяся группа преданных поклонников. Сначала в Москве, а потом и в Ижевске.

- Всегда на выступления группы мы возим с собой флаг и всегда придумываем что-то интересное. В этом году организовали файер-шоу, приезжали из Москвы и других городов. Первый концерт был 5 лет назад. Отмечали, подарили торт, флешмоб организовали - рассказал один из участников фан-клуба Денис.

«Видео сняли без нас»

Вокалист Артем Шаров до концерта успел прийти на эфир «НАШЕ Радио» - Ижевск, где рассказал о существовании талисмана группы по кличке Рекс и о том, как коллектив снимает клипы. Одно из видео, например, появилось вообще без участия музыкантов!

- Мы просто списались с ребятами. «Давайте снимем» - «Давайте». Они нам его сняли, и мы увидели просто результат. Мы были в шоке, - рассказал солист.

Клип на песню «Анжела» снимался уже по-другому. К этой работе Good Times подошли уже более детально - долго обсуждали сценарий, что-то придумывали. Кстати, команда, которая снимала для них видео, делала это впервые.

- Получилось все не так, как задумывалось, но для первого опыта, по-моему, неплохо. Я остался больше доволен, чем недоволен, - отметил Шаров.

Любовь с первого звука

Концерт был задуман как презентация нового альбома «Просто сложно понять», но куда деваться от уже полюбившихся песен? Поэтому играли по принципу «50/50» - половину хитов группы, половину новых песен. Стены тряслись не только от громкости, но и танцев всех присутствующих. Кстати, Артем Шаров признался - все, что творится на сцене, это импровизация.

- Это все порыв души, потому что в жизни я другой человек - скромный, робкий и тихий, - поделился солист.

Творчество Good Times поистине объединяет - на концерте были не только взрослые, но и дети, например, 11-летний Никита. Мальчик очень любит творчество группы, так что отправился на концерт с родителями, которые оказались не против такого увлечения.

Многие поклонники соблюли негласный дресс-код: пришли в фирменных футболках группы и лосинах, похожих на те, в которых выступает коллектив.

- Услышала их впервые в этом году на фестивале «Улетай» и, несмотря на то, что они выступали в конце третьего дня, ребята не оставили шансов спокойно стоять на месте. Их музыка очень зажигательная, тексты с чувством юмора, близки народу. Даже впервые услышав песню, влюбляешься сразу и во второй раз уже подпеваешь припев, зная слова. Харизма ребят не дает ни одного шанса спокойно стоять на месте. Будем ждать нового приезда и нового концерта, - поделилась ижевчанка Екатерина Сумина.

Ксения Кузьмина тоже впервые услышала группу на «Улетае» и сразу же влюбилась.

- Оказавшись совершенно случайно на концерте, не смогла устоять и протанцевала все выступление. В общем, влюбилась с первого взгляда и звука. Зацепили веселой музыкой, неординарными текстами, и, конечно, харизмой. Как жить дальше? На концерте все было так круто, что на оставшуюся жизнь не осталось эмоций. Все выплеснула на концерте, - рассказала девушка.

Вокалист группы Артем Шаров поделился историей о том, как он выбирает костюмы для своих выступлений. Раньше он возил с собой большие мешки с костюмами, а сейчас берет только пару шорт и пару лосин. Одни из лосин ему принесла теща. Когда они всей семьей гуляли по магазину, счастливая женщина принесла Артему латексные лосины. Музыкант выступал в них на фестивале «Улетай», правда, в них было очень жарко.

Артем рассказал о том, какой была их первая поездка в город Курск. Это было одно из самых «убитых» мест, в которых группа выступала.

- Это было начало нашего ТУРового пути. Мы приехали в Курск, сначала нас убил внешний вид самого здания. Мы думали, ну ладно, может, он тут такой зашарпанный, а внутри все иначе. И мы заходим внутрь, а там просто сауна заброшенная. Где бар - там бассейн, какая-то сцена сколоченная. Я помню, туалет был - дверь закрываешь, а половины двери нет, тебя как бы по пояс видно. В этом заведении четыре человека было. На тот момент нас на сцене было человек десять. И мы смело отыгрывали, выпили 6 бутылок коньяка и два часа играли для четверых человек, - поделился вокалист.

*Гуд Таймс

* Гуд Таймс крю

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