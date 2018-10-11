«Комсомолка» отправилась проверять родники Удмуртии

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-11T11:04:58+03:00

Мы проверим источники по заявкам читателей и выясним, безопасна ли в них вода

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Удмуртия по праву считается родниковым краем: только в Ижевске насчитывается около 70 ключей, а сколько их по республике – не сосчитать! Местные жители с удовольствием пользуются природными благами, несмотря на централизованное водоснабжение в домах. По их мнению, вода в таких источниках чистая, без примесей и бактерий. Но так бывает далеко не всегда.

«Комсомолка» решила выяснить, какие родники действительно пригодны для питья. С 1 сентября мы собирали заявки от жителей региона, а сегодня, 11 октября, отправимся их проверять! Мы возьмем пробы в источниках, которые чаще всего предлагали нам читатели, а после передадим их на проверку в лаборатории МУП г.Ижевска «Ижводоканал». Результаты исследований будут отображены на карте проекта, а также опубликованы на страницах «Комсомольской правды» в Ижевске и на нашем сайте!

Кстати, кроме команды «Комсомолки» в путешествие по Удмуртии отправился Андрей Перевозчиков – известный удмуртский шаман и путешественник. Недавно Андрей запустил собственный проект «Ошмесо Шаер», который стал своего рода логическим продолжением «Родников Удмуртии-2018». Молодой человек подробнее расскажет о природных источниках, соберет легенды о появлении ключей и даже подготовит видеосюжеты. В планах у него – повысить экологическую грамотность местных жителей и в будущем открыть туристические маршруты по родникам Удмуртии.

ФОТО: Предоставлено Андреем Перевозчиковым

Задача всей команды «Родники Удмуртии – 2018» - взять пробы воды из родников, а заодно поделиться впечатлениями о достопримечательностях и дорогах осенней Удмуртии. Мы раскроем самый быстрый и безопасный подъезд к водам, покажем, в каких местах смартфон будет бесполезным аксессуаром, а в каких станет незаменимым помощником и расскажем о своих приключениях! Подробности – скоро на нашем сайте!

Кстати, посмотреть, какие карты попали в наш маршрут можно на страничке проекта «Родники Удмуртии – 2018».

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Партнеры проекта:

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