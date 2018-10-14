Погода в Ижевске: всю неделю будет пасмурно

СЕГОДНЯ 12:56 2018-10-14T12:56:47+03:00

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По данным GISMETEO.RU, погода на предстоящей неделе с 15 по 21 октября будет преимущественно пасмурной.

В понедельник, 15 октября, на протяжении всего дня в городе будет пасмурно, пройдут небольшие дожди. Столбик термометра покажет от -1 до +3 градусов. Ветер южный, 1-5 м/с.

Во вторник, 16 октября, также будет пасмурно, но осадки ожидаются только в первой половине дня. Температура воздуха будет выше, по сравнению с понедельничной: +3..+10 градусов. Ветер юго-западный или западный, 3-9 м/с.

В среду, 17 октября, ожидается переменная облачность и +5..+10 градусов. Омрачит день сильный ветер – порывы достигнут 18 м/с.

В четверг, 18 октября, наконец-то выглянет солнце, на протяжении всего дня будет ясно. Столбик термометра поднимется с +2 до +8 градусов. Ветер северо-западный, 5-12 м/с.

В пятницу, 19 октября, снова будет пасмурно и дождливо. Температура воздуха прогреется до +11 градусов. Ветер западный, 4-5 м/с с порывами до 13 м/с.

В субботу, 20 октября, ижевчан ждут и солнце, и дожди. Весь день будет переменная облачность, 9 градусов тепла и ветер 4-11 м/с.

В воскресенье, 21 октября, ни осадков, ни солнца не ожидается – на протяжении всего дня будет пасмурно. Столбик термометра поднимется с +1 до +7. Ветер юго-западный, 1-5 м/с.