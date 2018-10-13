2018-10-13T08:18:26+03:00
Общество

В Удмуртии проверят качество родниковой воды

Первые проверки источников уже состоялись на этой неделе.
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Сергей ГрачёвФото: Сергей Грачёв
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Журналисты «Комсомольской правды» отправились в экспедицию по родникам Удмуртии. До конца октября вместе с шаманами и специалистами возьмут пробы воды как из посещаемых, так и из малоизвестных источников. Маршрут по ним составляли вместе с читателями «Комсомолки».

- В Удмуртии свыше 2 тысяч родников, - говорит шаман Андрей Перевозчиков. Люди создавали жилища вблизи питьевых источников, поэтому свой ключ был в каждой деревне. Для удмуртов родник был объектом поклонения. С появлением центрального водоснабжения им стало уделяться недостаточно внимания. Из-за сооружения городских объектов с каждым годом качество воды подземных источников ухудшается. Возможно, проект обратит внимание на эту проблему. Укажет, что существуют необустроенные родники. А также просветит жителей республики в плане сведений о родниковой воде, которую они употребляют.

Фото: Сергей Грачёв

Фото: Сергей Грачёв

За два дня экспедиции исследователи посетили больше десятка мест в Ижевске. Также в маршрут вошли Кезский и Киясовский районы.

В лабораторию уже отправились пробы с Истока Камы в селе Кулига. Святое место сейчас полным ходом обустраивают. В этом году там сделали беседки, мостики, сцену. Начали – площадку перед истоком. Пока наполнить емкости можно, только встав ногами в воду. Полностью облагородить родник хотят в 20-ом году.

Фото: Сергей Грачёв

Фото: Сергей Грачёв

В Карамас-Пельге предпочитают родник машинке-автомат. До сих пор приходят полоскать белье в источнике, чтобы сделать его чище и свежее.

А в Киясово уверены без экспертизы: их вода целебная. Есть поверье, что ею исцелился незрячий человек. Говорят: в воде есть серебро. Она сладкая на вкус и может храниться несколько месяцев, не потеряв своих качеств.

Фото: Сергей Грачёв

Фото: Сергей Грачёв

Имеет ли вода из этих мест волшебные свойства – проверят наши исследователи. Результаты читатели «Комсомолки» узнают в конце октября.

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