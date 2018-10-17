Прививка от бешенства и лечение на полгода: ижевского школьника покусала бродячая собака

СЕГОДНЯ 14:32 2018-10-17T15:31:50+03:00

Как сейчас решается проблема бездомных животных и сколько человек страдает от нее в республике?

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Одна из проблем Ижевска и Удмуртии – бродячие собаки. По данным местного Роспотребнадзора, ежедневно в регионе кусают по 12 человек в день. Только за январь-сентябрь текущего года в республике зарегистрировано 3 432 случая укуса людей животными – и это лишь официальные цифры. Одним из пострадавших стал школьник Максим Алексеев. Когда мальчик катался на велосипеде, на него набросилась бездомная собака.

Мальчику поставили укол и прописали полугодовое лечение Фото: Диля Ахмадишина

Эта история произошла 7 октября. Отправившись на прогулку, ребенок вернулся в слезах: мальчик рассказал, что его покусал пес. Взволнованные родители сразу стали осматривать ногу, на которой отчетливо виднелись следы укусов. Затем Алексеевы вызвали скорую. В больнице напуганному Максиму поставили прививку против бешенства и прописали лечение на полгода.

– Успокоившись, сын рассказал, что когда он катался, к нему подбежала небольшая собака и начала кусать ногу. Он испугался, конечно, даже не понял: бродячая это была собака или домашняя. Хорошо, что сын был на велосипеде и просто быстро уехал, – отмечает Екатерина.

ПРОБЛЕМУ ОБСУЖДАЮТ

Очевидно, что не собаки и кошки виноваты в том, что оказались на улице, и решать проблему бездомных животных следует горожанам. Сегодня проблему бродячих собак и кошек обсуждают на уровне Госсовета Удмуртии. Уже предложили правовое регулирование вопроса – введение правил содержания домашних животных, а также правил отлова безнадзорных животных.

Предварительный проект Правил уже составлен. Его готовили сотрудники Главного управления ветеринарии Удмуртии, общественники, представители муниципалитетов, волонтеры.

Вот только несколько пунктов:

1. Содержать домашних животных в коммуналке можно будет с письменного согласия всех нанимателей и совершеннолетних членов их семей (глава 8);

2. Производить выгул собак в наморднике (кроме щенков до двухмесячного возраста и собак небольшого размера – до 20 см в холке) и на коротком поводке длиной не более 1 метра (за исключением случая, когда площадка для выгула собак огорожена) в сопровождении владельца или иного лица и т.д. (глава 9);

3. При перевозке собак и кошек в общественном транспорте у владельца при себе должны быть регистрационное удостоверение на животное и справка о вакцинации против бешенства (глава 10);

4. Гулять с собаками можно будет только с 14-летнего возраста (глава 9) и т.д.

– Некая готовность по проекту уже есть. На этой неделе (15 – 22 октября. – Прим. ред.) планируется вновь организовать встречу инициативной группы и сотрудников управления ветеринарии, – отметил председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Владимир Варламов.

Когда будут принят окончательный вариант правил пока неизвестно: у инициативной группы нет никаких сроков, в течение которых они должны подготовить проект правил Фото: архив редакции

Отметим, что по некоторым пунктам Правил есть разногласия.

– Проводя совместную работу над урегулированием сферы домашних животных, мы надеялись включить в законопроект регистрацию собак и кошек, рекомендации по предотвращению появления ненужного потомства. Наши предложения были отклонены под юридическими предлогами «чужой» компетенции вопроса, – написали в соцсетях зоозащитники.

ОФИЦИАЛЬНО

– По ряду позиций, действительно, имеются разногласия, которые решаются в рабочем порядке. Все предложения АНО «Желтая бирка», не противоречащие действующему законодательству, будут учтены, – прокомментировали в пресс-службе Главного управления ветеринарии Удмуртии. – После решения всех спорных вопросов, возникших в ходе разработки Правил, они будут направлены в первую очередь на обсуждение в Комиссию АПК Госсовета Удмуртии в рамках расширенного совещания с участием Администрации города, Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии, Правового управления Госсовета, представителя Совета муниципальных образований республики, с последующим размещением Правил в сети интернет для всеобщего обсуждения и внесения предложений. Финансово-экономическое обоснование к проекту Правил будет подготовлено при согласовании окончательного варианта Правил.

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