«Ижевички» и фанаты в цыганских костюмах: в Ижевске во второй раз выступили музыканты группы The Hatters
В Ижевске прошел сольный концерт группы The Hatters* (12+). Молодой коллектив радовал горожан музыкой в стиле алкохардкор. К нам они приезжают уже второй раз и с прошлого года обзавелся большим количеством фанатов в нашем городе. Оказалось, ядерная смесь панка, фолк-рока, романса и цыганских мотивов пришлась по душе многим ижевчанам.
Фото: Амир Закиров
Поклонники решили поддержать группу и пришли на концерт в костюмах. Здесь можно было встретить очаровательных цыганок и мужчин в шляпах. Алексей Семенов облачился в майку, галстук и подтяжки. Говорит, это фирменный стиль «Шляпников». Но походить на музыкантов хочет не только внешне. Солист Юрий Музыченко стал для парня вдохновителем.
Солист Юрий Музыченко вдохновил Алексей Семенова играть на скрипке. Фото: Амир Закиров
Среди поклонников оказался и Григорий Трапезников – звезда сериала «Реальные пацаны» на ТНТ. Говорит: песни любимой группы The Hatters оценила даже его консервативная мама.
- Плакала, когда дал ей послушать песню «Мама», - поделился актер.
За два года существования коллектив уже стал обладателем золотой пластинки в номинации «Взлом» премии Нашего Радио «Чартова дюжина». На большой сцене группа исполнила песни: «Слово пацана» и «Зима».
Актер из "Реальных пацанов" Григорий Трапезников тоже пришел на концерт. Фото: Амир Закиров
Артисты группы не только поют песни и читают стихи, а еще активно общаются со зрителями. Солист Юрий Музыченко назвал девушек из Ижевска «ижевичками».
Энергетика в клубе BBQ** в этот вечер была бешеной. Ижевчане вместе с музыкантами пели: «Будь нежной», «Да, со мной непросто», «Зима», «Сильная женщина».
В следующем году музыканты пока не планируют посетить Ижевск с концертом. Но поклонники надеются, что после такой теплой встречи артисты передумают.
Фото: Амир Закиров
*«Шляпники»
**БиБиКью
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