«Мы будем рады любой помощи»: бабушки из Бураново построят Дом милосердия для пожилых людей в Удмуртии

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-17T12:21:12+03:00

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Прославившиеся на весь мир бабушки из Бураново построят Дом милосердия для одиноких пожилых людей. Инициатива строительства принадлежит старосте коллектива Зое Петруниной.

Женщина рассказала, что уже три года мечтает построить «теплый дом», но ей никак не удавалось осуществить свою идею. Совсем недавно в Бураново приехал протоиерей Константин Абромайтис – настоятель нового храма, который и поддержал инициативу Зои.

«Многие живут в трапезной, но места не хватает»

Необходимость в строительстве Дома милосердия появилась еще в 2013 году, когда в деревне Бураново закрыли дом престарелых при больнице. Пожилым людям сейчас тяжело приглядывать за домом и огородом, им не хватает общения, а кому-то требуется уход. Родственники пытаются забрать их в город, но бабушки и дедушки не хотят покидать родную деревню, мол, на своей земле лучше.

- К нам в храм приходят пожилые люди, мне их очень жалко. Многие разместились в трапезной, но места там на всех не хватает. Вот и решили, что было бы неплохо при храме построить дом, где мы сможем поселить всех желающих, - рассказывает Петрунина.

А ведь кроме своих есть и жители соседних сел – они тоже нуждаются в любви и поддержке.

Дом милосердия строят на месте старого детского сада рядом с новым храмом. Сейчас уже залили фундамент, купили опалубку и кирпич. Всего на первые стройматериалы потратили около полумиллиона рублей. При этом часть суммы пошла из накопленных бабушками из Бураново денег на строительство храма. Но протоиерей и местные жители надеются на помощь неравнодушных, так как в церкви также еще не завершили многие работы.

Кстати, помогают в строительстве сами жители за небольшое вознаграждение, а бетон для фундамента предоставила по себестоимости одна городская компания.

Зоя Петрунина надеется, что работать в приюте смогут местные неравнодушные жители, а жить бабушки и дедушки будут на собственную пенсию и средства от благотворителей.

С едой в деревне, по словам Зои, несложно – картошка и морковка под боком. На территории приюта будут установлены теплицы и построена баня, а для каждого человека в доме будет предусмотрена своя комната, чтобы никто друг другу не мешал. Всего в Доме милосердия смогут проживать около 20-ти человек.

Поможем вместе

- Мы на добрых людей надеемся. У местных зарплаты маленькие, самим бы прожить. А так, кто теплым словом, кто физически по строительству порой поможет. Жители деревни рады, что у нас появится такой приют, даже места уже себе занимают, - добавила женщина.

Дом милосердия в Бураново примет к себе и жителей других сел, деревень, городов. Зоя мечтает сделать на территории «теплого дома» скважину и закончить строительство уже к следующей осени, если удастся собрать необходимую сумму.

Подробнее узнать, какая помощь нужна при строительстве Дома милосердия можно у Зои Петруниной, позвонив по телефону 89501792468.

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