Куда ижевчанам жаловаться на незаконную парковку и сколько придется заплатить нарушителям?

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-18T13:33:50+03:00

А также кто будет фиксировать нарушения и где узнать, начислен ли вам штраф

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С 15 октября в Удмуртию вернулись штрафы для недобросовестных водителей – теперь автолюбителей, оставляющих машины на пешеходных дорожках, детских и спортивных площадках, газонах, колодцах и тепловых камерах будут наказывать рублем.

Сколько составит штраф и куда жаловаться на нарушителей, выяснила «Комсомолка».

СКОЛЬКО СОСТАВИТ ШТРАФ?

Сумма штрафа составит 2000 рублей. Напомним, что раньше сумма составляла тысячу. При этом привычная скидка на 50% при оплате в течение 20 дней действовать не будет. Выплачивать штраф будет только собственник.

КТО БУДЕТ ФИКСИРОВАТЬ?

Все нарушения будут фиксироваться сотрудниками Управления муниципальной милиции администрации города с помощью комплекса «ПаркНет». В распоряжении муниципальной милиции - два таких аппаратно-программных комплекса, планируется приобретение третьего. Также фиксировать и составлять протоколы помогают сотрудники ГИБДД. Первый официальный рейд уже прошел в Ижевске 17 октября.

Ижевчане также сами могут сделать фотографии нарушителя и отправить фото в администрацию города через специальный сервис на сайтеФото: Диля Ахмадишина

БУДЕТ ЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ ЗАПРЕТ ЗИМОЙ?

Да, запрет на парковку в неположенном месте будет действовать и в зимнее время года. Сотрудники будут определять «запретные зоны» по градостроительным планам, данным кадастровых карт.

ГДЕ МОЖНО БУДЕТ УЗНАТЬ О ШТРАФЕ*

Узнать, есть ли у вас штрафы (и оплатить их при необходимости) можно будет на портале Госуслуг. Так, комплекс «ПаркНет» фотографирует и снимает видео, распознает номер машины и формирует пакет данных с указанием даты, времени и места события и передачей его в центр обработки данных. Из полученного пакета данных формируется постановление о взыскании штрафа, которое высылается владельцу автомобиля.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?

По словам представителей муниципальной милиции, инспектор фиксирует нарушение, фотографируя автомобиль в трех разных ракурсах, а далее сведения передаются в ГИБДД, где и выписывается штраф на собственника.

Ижевчане и сами могут сделать аналогичные фотографии нарушителя и отправить фото в администрацию города через специальный сервис на сайте izh.ru (в разделе «Сделаем Ижевск лучше») или письмом на umm@izh.ru. Подать жалобу на недобросовестного водителя можно и по тел. 41-43-11.

КУДА ПОЙДУТ ДЕНЬГИ?

Если учесть, что по данным ГИБДД ежедневно ими фиксируется до 100 случаев незаконной парковки, то общая сумма составит 200 тысяч рублей. Все деньги, полученные от нарушителей, поступят в бюджет города и пойдут на благоустройство городских территорий и развитие социальной сферы.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ПОЛУЧАТЬ ШТРАФЫ?

По словам представителей администрации города, жители дома имеют право организовать на придомовой территории собственную стоянку, чтоб не парковаться на «запрещенной» территории и не получать штрафы. Для этого им необходимо провести общее собрание собственников и согласовать решение с управляющей компанией или ТСЖ. Если большинство проголосует за организацию парковки во дворе дома, то решение будет признано законным.

НАПОМНИМ

Наказание за парковку на газонах и детских площадках уже действовало в Удмуртии до 1 марта 2017 года. Штрафы отменил Верховный суд России, который пояснил, что такую меру наказания могут вводить только на федеральном уровне. Спустя несколько месяцев Госдума России разрешила региональным властям принимать штрафы на местном уровне. Уже 12 сентября депутаты Госсовета Удмуртии вернули административное наказание. Оно вступило в силу с 15 октября.