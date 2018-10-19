Квест-комната, «взломщик» телефонов и «умный свет»: как в Удмуртии раскрываются преступления?

СЕГОДНЯ 10:01 2018-10-19T10:46:37+03:00

А еще, зачем криминалистам лак для волос? И насколько правдивы фильмы и сериалы о детективах?

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По волоску найти преступника? Легко! Разбираться в химии? Да запросто! Найти все удаленные файлы им записи с телефона? Да как нечего делать. 19 октября 2018 года празднуется 64-я годовщина со Дня образования службы криминалистики. Там трудятся именно те люди, которые добывают доказательства, чтобы преступник не избежал наказания. «Комсомолка» разговорила криминалистов следственного управления СК РФ по Удмуртии и выяснила, как они раскрывают преступления.

ОТ СБОРА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ДО ВАЛЕНОК

Криминалисты действуют рука об руку со следователями. Наши юбиляры помогают в сборе доказательств – отпечатки пальчиков, следы смытой крови, микрочастицы, которые есть на месте преступления и многое-многое другое.

Поиск улик на месте происшествия с помощью металлоискателя. Фото – предоставлено СУ СК России по Удмуртии

- Мы занимаемся вопросами, начиная от организации раскрытия преступлений, до простых хозяйственных моментов, например, по выдаче валенок следователям, - рассказывает с улыбкой руководитель отдела криминалистики СУ СК России по Удмуртии Роман Широбоков. – Бывает и такое, что приходят недавние студенты, а им в мороз ехать на место преступления. Вот, заботимся, валенки возим. Мы же, как большая семья. Своих не бросаем.

Внимательность проявляется не только к коллегам, но и к раскрытию преступлений. Точнее, это обязательное условие в работе. Еще один важный элемент – фантазия.

Работа на полигоне, который имитирует комнату. Фото – предоставлено СУ СК России по Удмуртии

- Оперативно-тактическая комбинация, - поправляет Роман Широбоков. – Они применяются практически каждый раз. Были и такие случаи, что маленькими манипуляциями при общении с преступниками не обошлись.

ПОМОЩЬ СМИ

В 1999 году в одном селе Удмуртии мужчина изнасиловал и убил маленькую девочку. При этом, имя преступника и его личность была известна сразу – он указал на труп, который так долго не могли найти. Естественно, показал на тело только после того, как объявили награду.

- Ему, мол, приснилось, где оно находится. Потом дал и признательные показания. А позже – отказался от них. И все…никаких доказательств против него нет, суд реабилитировал преступника, - вспоминает Роман Витальевич.

После 11 лет следователи продолжили расследование и решили действовать через его слабую сторону – жажду славы.

- Мы уговорили журналистов связаться с ним и взять интервью. Он же был на свободе, еще и рядом полиции не будет – самое раздолье для пообщаться. К тому же, по результатам экспертиз, которые проводились в отношении него ранее, ему не давали успехи таких маньяков, как Чикатило. А желание быть известным эксперты подчеркивали отдельно. И вот тут мы и попали в яблочко, - рассказывает Роман Витальевич.

В течение трех часов интервью мужчина рассказал в красках про совершенное преступление и ряд других. А потом видеозапись отправили в институт психологии Саратова. Там эксперты сделали подтверждение, что мужчина рассказывает правду. Этого доказательства было достаточно, чтобы посадить негодяя за решетку.

ПОКАЗАТЬ ТО, ЧТО СКРЫТО

Конечно, в сборе доказательств помогает и техника. Иногда не совсем очевидная. Например, следы обуви, оставленные преступником в мокром снеге, прекрасно фиксируются с помощью отечественного лака для волос.

- Обрызгиваешь лаком, он засыхает. И потом даже можно залить специальным раствором, чтобы сделать слепок, - говорит Роман Широбоков.

Цианокрилатная камера. Автор фото – Ирина Бурцева

Но в арсенале сотрудников есть и современная технико-криминалистическая техника. Допустим - цианакрилатная камера. Если с помощью стандартных химикатов не удалось обнаружить отпечатки, то поможет она. Помещаем внутрь предмет с места преступления, она обрызгивает его парами цианокрилана и проявляются пальчики.

Криминалистический свет. Автор фото – Ирина Бурцева

- А это – криминалистический свет, - показывая чемоданчик, говорит Роман Витальевич. – Он, через фильтры, может многое рассказать о вашей одежде. Отдельно высвечивает любую биологию – слюну и кровь в особенности. Там, где стирали следы, тоже покажет.

Результат применения "умного" света. Стертое пятно крови стало видно на куртке. Фото: Ирина Бурцева

Отдельного внимания заслуживает маленький планшет, который позволяет восстановить всю удаленную информацию с техники.

- Он позволяет осматривать мобильные телефоны и планшеты очень глубоко…насколько – не скажем. Удаленные файлы точно откроет. Это касательно как фотографий, так и переписок в социальных сетях, - говорит Роман Широбоков.

Например, на днях задержали педофила, который склонял девочку к интимной близости. Ребенок от испуга удалил все с телефона, преступник (по другим мотивам) тоже. Аппарат помог все восстановить и сейчас мужчина уже не избежит ответственности.

КВЕСТ-КОМНАТЫ И ДЕТЕКТИВНЫЕ КАРТИНКИ

Человек, работающий в отделе криминалистики, должен обладать очень обширными знаниями. Ведь приходится участвовать в расследовании как экономических преступлений, так и против человеческой жизни и здоровья.

- И самый главный принцип привлечения сотрудника на должность – опыт. Сейчас это условие есть и в профессиональных стандартах – не менее трех лет работы. Хотя и это очень мало. Например, следователь-криминалист обязан владеть всем спектром высокоточной криминалистической техники, при этом обладать навыками задержания преступника, - рассказывает Роман Широбоков.

Подкрепляют свои знания и постоянно совершенствуют сотрудники (не считая практики), с помощью специальных тестов, которые разработали в Следственном Комитете. Кроме этого, есть целые образовательные программы и даже квест-комнаты.

Криминалистический полигон. Имитация комнаты. Автор фото – Ирина Бурцева.

- У нас есть криминалистический полигон для осмотра места происшествия. Сделали имитацию квартиры и магазина. Сценарии каждый раз придумываем разные – примеров жизненных ситуаций на всю жизнь хватит. Задача следователей – найти улики, - говорит Роман Широбоков.

А есть программное обеспечение, которое позволяет моделировать место преступления. Чем-то похоже на те популярные в интернете картинки для начинающих детективов, где просят угадать, бело убийство или самоубийство.

- У нас, естественно, это серьезнее, и игровая форма присутствует только условно, - уточняет руководитель отдела криминалистики.

КСТАТИ!

Учитывая опыт сотрудников отдела криминалистики, им достаточно забавно смотреть на современные сериалы и фильмы про детективов, где все гиперболизировано и максимально отдалено от реальности.

- Наш труд достаточно рутинный, не так, как показывают. Если уж говорить о кинематографе, то обстановка более или менее показана верно, в сериале «Тайна следствия» (12+), про старшего следователя Марию Швецову. Кончено, такие запутанные дела, какие она раскрывает из серии

в серию у нас случаются не так часто. А по обстановке, персонажам, задачам – этот сериал ближе всего к реальности, - говорит Роман Широбоков.