«Мода должна быть доступна всем»: как ижевчанка создала бренд одежды для инвалидов

СЕГОДНЯ 12:31 2018-10-22T13:25:58+03:00

И как это позволило ей и ее подруге принять участие в конкурсе от бренда Tommy Hilfiger

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Студентка-четверокурсница Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) Валерия Кудрина – родом из Удмуртии. Вместе со своей однокурсницей Полиной Андреевой девушка создала бренд одежды для детей на инвалидных колясках и приняла участие в конкурсе Tommy Hilfiger. Как девушки решили помочь людям с ограниченными возможностями одеваться модно, узнала «Комсомолка».

МОДА БЕЗ ГРАНИЦ

До поступления в вуз северной столицы Лера жила в Завьялово. Там окончила школу искусств и входила в волонтерский отряд «Добрые руки» .

Девушка начала учиться в СПбГУПТД на специальность «дизайнер костюма», но с волонтерством расставаться не хотела. Через интернет она нашла в Питере одну из благотворительных организаций, которая курировал детский дом в Павловске. Так начинающий дизайнер стала туда ездить, играть, гулять и общаться с воспитанниками.

В какой-то момент Валерия поняла, что ребята сталкиваются с проблемами, когда надевают и снимают одежду, не говоря уж о том, что она стесняет их во время носки. Тут и появилась идея, которой она поделилась со своей однокурсницей Полиной. Так и появился на свет бренд Limitless Fashion (название можно перевести с английского, как «мода без границ». – Прим. ред.).

Фото: архив героев материала

Валерия и Полина попросили трех девочек на инвалидных колясках нарисовать – как они себя представляют в платьях. После этого, по рисункам детей создали особые эскизы. Юные дизайнеры купили материалы на свои деньги, сшили первую коллекцию – два платья и одну юбку с блузкой – и подарили тем самым девочкам. Потом создали коллекцию и для взрослых.

Одежда, которую девушки придумывают, выглядит, как обычная, но у нее альтернативные застежки - липучки, удобная дышащая и эластичная ткань.

- Есть и другие особенности, -рассказывает Валерия. - Например, для людей на инвалидных колясках талия должна быть спереди на заниженном уровне, а сзади на завышенном.

Девушки спрашивают людей с различными физическими особенностями, что их не устраивает в своей одежде, после этого придумывают новые эскизы и методы, которые позволят людям чувствовать себя комфортнее в новых вещах. Есть тестовые коллекции, но вещи пока не продаются – пока не хватает людей, команда только набирается.

В будущем дизайнеры собираются создать интернет-магазин, где каждый желающий сможет приобрести понравившийся образ.

Фото: архив героев материала

КОНКУРС ОТ TOMMY HILFIGER

Свою коллекцию девушки уже представляли на конкурсе «Ты нужен людям!» в 2017 году, где заняли второе место. Также Кудрина и Андреева стали выпускницами федеральной программы развития социальных проектов «Ты нужен людям!» и получили сертификат на разработку логотипа и брендбука (фирменного стиля компании. – Прим. ред.).

Также девушки представили свои работы в рамках международного конкурса проектов Tommy Hilfiger Social Innovation challenge. Там необходимо было представить идею, которая может изменить жизнь людей к лучшему через призму моды и комфорта одежды. Лера и Полина дошли до последнего 3 этапа и стали номинантами конкурса.

- Моя мотивация – это улыбки девочек и других людей, которым мы помогаем, их теплые слова и поддержка близких, – говорит Лера. – Каждому хочется одеваться красиво и удобно.

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